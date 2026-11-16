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Tο νόημα και τον χαρακτήρα της έχει χάσει η Black Friday που υιοθετήθηκε και στην Ελλάδα ως μία ημέρα μεγάλων προσφορών, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και προσθέτει: «από μία συγκεκριμένη ημέρα εμπορικών ευκαιριών έχει μετατραπεί σε μία παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων και προσφορών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μία πραγματική Black Season». «Το αποτέλεσμα; Ένα περιβάλλον εμπορικού κανιβαλισμού, όπου τo μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», σημειώνει.

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Οδηγούμαστε σε έναν αγώνα εξόντωσης των ΜμΕ

Από το 2022, με το Ν.4965 και την απελευθέρωση των προσφορών, η αγορά λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό χρονικό πλαίσιο. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι πολυεθνικές και οι μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με τεράστια διαφημιστικά κονδύλια και προνομιακή πρόσβαση στους προμηθευτές, κατακλύζουν την αγορά με προσφορές πολύ πριν φτάσει ο Νοέμβριος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Και προσθέτει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες, αναγκάζονται να ακολουθήσουν αυτόν τον εξαντλητικό ανταγωνισμό για να επιβιώσουν – «έτσι, αντί για υγιή ανταγωνισμό, οδηγούμαστε σε έναν αγώνα εξόντωσης των μικρότερων επιχειρήσεων».

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τις συνέπειες. Αν πραγματικά θέλει να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να διασφαλίσει την ισορροπία στην αγορά, οφείλει να παρέμβει», συμπληρώνει.

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει καταθέσει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Έχει ζητήσει έξι φορές συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της. Η απουσία διαλόγου με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό», σημειώνει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του.

Οι προτάσεις

Συγκεκριμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει:

Περιορισμό των προσφορών σε δύο περιόδους ανά σεζόν και ανά επιχείρηση: μία στο μέσο και μία στο τέλος, διάρκειας δέκα ημερών ή

Καθιέρωση συντεταγμένου δεκαημέρου προσφορών. Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κάθε στιγμή για προσφορές

Οριοθέτηση ενός τριημέρου στις 28,29 και 30 Νοεμβρίου, μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η Black Friday και θα περιορίζεται εκεί

Ουσιαστικούς ελέγχους στις Ελληνικές και ξένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με σαφή όρια στη διάρκεια και στο περιεχόμενο των προσφορών και των εκπτώσεων.

Για τον Σύλλογο, «στόχος δεν είναι να καταργηθούν οι προσφορές, ούτε να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Στόχος είναι να υπάρχει πραγματικός και υγιής ανταγωνισμός, με ίσους κανόνες για όλους και όχι συνθήκες που ευνοούν αποκλειστικά τους ισχυρότερους».

Ανησυχίες για «λουκέτα»

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, «υπάρχει και μία ακόμη σημαντική διάσταση. Η ίδια η Black Friday έχει χάσει τη δυναμική της. Δεν αποτελεί πλέον την εντυπωσιακή ημέρα ευκαιριών των προηγούμενων ετών. πιθανότατα θα λειτουργήσει περισσότερο ως αφορμή για να βγει ο κόσμος στην αγορά και να πραγματοποιήσει αγορές μία ή δύο ημέρες, παρά ως μία ημέρα πραγματικά μεγάλων προσφορών.

Όμως, όταν η κατανάλωση μεταφέρεται μαζικά στον Νοέμβριο, το τίμημα μπορεί να το πληρώσει ο Δεκέμβριος, με σημαντικά χαμηλότερο εμπορικό τζίρο στην πιο κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο».

«Η προοπτική είναι ανησυχητική», διευκρινίζει και σημειώνει πως «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να συρρικνωθούν δραματικά, με απώλειες που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 50% . Δηλαδή λουκέτο στο 50% των ΜμΕ μέσα στην επόμενη διετία».

«Η Πολιτεία έχει το κλειδί στα χέρια της. Μπορεί να επιλέξει μία αγορά με κανόνες, ισορροπία και πραγματικές ευκαιρίες για όλους ή να παραμείνει θεατής στην επικράτηση των ισχυρών. Η Black Friday πρέπει να επιστρέψει στον πραγματικό της χαρακτήρα. Όχι σε μία Black Season δύο μηνών, που εξαντλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπονομεύει το μέλλον της ελληνικής αγοράς», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.