Μέση Ανατολή: Νέες σπίθες απειλούν με γενικευμένη ανάφλεξη την περιοχή

Νέες σπίθες άναψαν στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής, με την εκτόξευση πυραύλου των Χούθι το πρωί που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, αλλά και με την εντολή επιστράτευσης χιλιάδων Ισραηλινών εφέδρων ενόψει επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

POSSIBLE DIRECT HIT ON BEN GURION AIRPORT FOLLOWING A BALLISTIC MISSILE ATTACK FROM YEMEN pic.twitter.com/3pr9FYakD9

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους υεμενετίτες αντάρτες έπεσε κοντά στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, στέλνοντας μια στήλη καπνού στον ουρανό και προκαλώντας πανικό στους επιβάτες στο κτήριο του αεροδρομίου.

«Θέσαμε στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του», δήλωσαν οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα, καθώς οι υεμενίτες αντάρτες έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

«Οι επιθέσεις των Χούθι εκπορεύονται από το Ιράν», ήταν μια από τις αντιδράσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι απειλές του στράφηκαν και κατά του Ιράν: «Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του βασικού αεροδρομίου μας ΚΑΙ, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας, στους Ιρανούς αφέντες τρομοκράτες τους», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Χ.

Αρχικά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βλήμα ή συντρίμμια «κατέπεσαν» κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σημειώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται. Αργότερα επιβεβαίωσε πως ο πύραυλος «έπληξε τη ζώνη του αεροδρομίου» όπου η πρόσκρουση άνοιξε έναν κρατήρα, σε απόσταση μόνο μερικών εκατοντάδων μέτρων από το αεροδρόμιο, έπειτα από «αρκετές προσπάθειες» να αναχαιτιστεί.

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε σε δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πλήγμα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε: «Όποιος μας πλήττει θα πληγεί επτά φορές πιο ισχυρά».

Houthi missile strikes within the boundary of Ben Gurion airport, resulting in a massive crater with shrapnel landing very close to the passenger drop off zone at Terminal 1.

The sirens sent millions in the central region to the bomb shelters.

Israel will retaliate with force pic.twitter.com/myigQVLueZ

