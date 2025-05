Ισραήλ: Αναστολή πτήσεων από ξένες εταιρείες στο Μπεν Γκουριόν μετά την επίθεση των Χούθι

Μεγάλες ξένες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της γερμανικής Lufthansa, της γαλλικής Air France, της αμερικανικής Delta και της ουγγρικής Wizz Air, ακύρωσαν την Κυριακή τις προγραμματισμένες πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ, μετά από το πλήγμα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, με βαλλιστικό πύραυλο, στο κύριο αεροδρόμιο του Ισραήλ, το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Israel is blaming the missile attack on Iran.

Video shows a massive crater at Ben Gurion Airport at impact site.

The crater is estimated to be 25 meters deep. You can judge the scale from the photo (below) showing a policeman standing within the crater.

