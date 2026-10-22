Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι διώχνει τους αμαξάδες από το Σέντραλ Παρκ

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Σύντομα πρόκειται να εκδιωχθούν από τη Νέα Υόρκη οι άμαξες με άλογα, που κυκλοφορούν στο Σέντραλ Παρκ εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια, τερματίζοντας μια εμβληματική παράδοση που αγαπούν οι τουρίστες, αλλά στην οποία αντιτίθενται εδώ και καιρό οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων.

Για τους αμαξάδες, το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

«Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση, γιατί απλώς δεν υπάρχει», δήλωσεστο δίκτυο ABC η Αλέξους Λόσον, μια 28χρονη αμαξάς από το Κουίνς, η οποία μεγάλωσε με άλογα και έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια ιππασίας. Τώρα, ανησυχεί για το τι θα απογίνει η 7χρονη Starlight και τα υπόλοιπα άλογά της. «Χωρίς δουλειά, πώς θα μπορέσω να φροντίσω τα άλογά μου;»

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη Νέα Υόρκη αναμένεται να εγκρίνει την Πέμπτη νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τις βόλτες με άμαξες έως τον Ιούνιο του 2028. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο του θανάτου έφηβης τουρίστριας την περασμένη άνοιξη, γεγονός που πυροδότησε νέες εκκλήσεις για τον τερματισμό της δραστηριότητας, έπειτα από δεκαετίες αντιδράσεων από ακτιβιστές.

Τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι;

Ωστόσο, ένα ερώτημα που τίθεται επανειλημμένα —τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις εργασίας θα καταργηθούν— παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αναπάντητο.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το γραφείο του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι οφείλει να εκπονήσει ένα σχέδιο έως τον ερχόμενο Απρίλιο, προκειμένου να βοηθήσει τους περισσότερους από 150 εναπομείναντες αμαξάδες να βρουν άλλη απασχόληση. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει παραπομπές για θέσεις εργασίας στους τομείς των μεταφορών, της φιλοξενίας και των ταξί, καθώς και παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Προβλέπεται επίσης η εξέταση, από την πλευρά της δημοτικής αρχής, της καταβολής κάποιας μορφής αποζημίωσης στους εργαζόμενους του κλάδου.

Το Δημαρχείο επεξεργάζεται ένα λεπτομερές σχέδιο για τη μετάβαση του εργατικού δυναμικού και έχει ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αποζημίωσης, δήλωσε εκπρόσωπος του δημάρχου. Ο ίδιος ο Mamdani δήλωσε ότι η διοίκηση φέρει «κοινωνική ευθύνη να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα βρεθεί σε απόγνωση». Ο Medet Fidan, πρώην οδηγός ταξί που αντάλλαξε το τιμόνι με τα ηνία, αφότου οι εφαρμογές διαμοιρασμού διαδρομών (ride-sharing) ανέτρεψαν τον κλάδο των ταξί, δήλωσε ότι αισθάνεται πως έχει μπει στο στόχαστρο.

«Πιστεύω ότι η πόλη μάς αφήνει ένα τεράστιο χάος», είπε στο ABC ο 56χρονος Φιντάν, ο οποίος εργάζεται ως αμαξάς εδώ και 15 χρόνια. «Θα χάσουμε τις επιχειρήσεις μας, θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα χάσουμε τα μέσα βιοπορισμού μας».

Η Τζούλι Μενίν, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, «θα παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενη στη διαδικασία μετάβασης», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η νομοθεσία επιδιώκει να δώσει απάντηση στο χρόνιο ερώτημα για το τι θα απογίνουν οι αμαξάδες που μένουν χωρίς εργασία, θέτοντας μια συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας ο Δήμος οφείλει να δράσει.

Ένα δυστύχημα σε 150 χρόνια λειτουργίας στη Νέα Υόρκη

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους αμαξάδες έχει δεσμευτεί να προσφύγει νομικά «μόλις στεγνώσει το μελάνι» στη νομοθεσία.

Οι δύο άμεσοι προκάτοχοι του Μαμντάνι στη δημαρχία είχαν επίσης ζητήσει τον τερματισμό της δραστηριότητας αυτής, αλλά κανείς τους δεν τα κατάφερε.

Ο πρώην δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα καταργούσε τις βόλτες με άμαξες από την πρώτη κιόλας μέρα της θητείας του, αλλά η προσπάθεια ατόνησε εν μέσω αντιδράσεων από συνδικάτα και μιας έντονης εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, στην οποία συμμετείχε και ο ηθοποιός Λίαμ Νίσον. Ο Έρικ Άνταμς, ο δήμαρχος που προηγήθηκε του Μαμντάνι, πρότεινε επίσης την απαγόρευση προς το τέλος της θητείας του, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε.

Η πρόσφατη αυτή πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο ενός 18χρονου Ινδού τουρίστα, του Ρομάντς Μαχατζάν, ο οποίος πήδηξε από μια άμαξα που είχε βγει εκτός ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. Φαίνεται πως πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό με άμαξα στο Σέντραλ Παρκ, από τότε που ξεκίνησαν αυτές οι διαδρομές.

Η οικογένεια του Μαχατζάν απηύθυνε προσωπική έκκληση προς τις αρχές της πόλης να τερματίσουν τις βόλτες με άμαξες, καταθέτοντας με δάκρυα στα μάτια ότι πίστευαν πως οι διαδρομές αυτές ήταν ασφαλείς. Ο πατέρας του, Ντιπάκ Μαχατζάν, δήλωσε στους νομοθέτες ότι ο γιος του πήδηξε από την άμαξα για να βοηθήσει τη μητέρα του, η οποία είχε εκτιναχθεί από τη θέση της όταν το άλογο άρχισε ξαφνικά να τρέχει ανεξέλεγκτα.

Οι αμαξάδες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τον μαχατζάν και την οικογένειά του, υποστηρίζουν ωστόσο ότι στοχοποιούνται άδικα εξαιτίας ενός και μόνο ατυχήματος.

«Δεν προβλέπεται τίποτα για εναλλακτική απασχόληση ή για τη συνέχιση των επιχειρήσεών μας», δήλωσε στο ABC η Κριστίνα Χάνσεν Hansen, αμαξάς με πολυετή εμπειρία και εκπρόσωπος του κλάδου. «Ποιος θα πληρώνει το νοίκι μου όσο ψάχνω για δουλειά;»