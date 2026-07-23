Νέα Υόρκη: Το Polo Bar του Ralph Lauren σε συζητήσεις για μεταφορά σε νέο πύργο γραφείων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε συνομιλίες βρίσκεται η εταιρεία ανάπτυξης Related Cos. για να φέρει το Polo Bar του Ralph Lauren στον νέο πύργο που κατασκευάζει στο Midtown Manhattan – το τελευταίο σημάδι ότι τα εστιατόρια με ηχηρά ονόματα έχουν γίνει ένα ολοένα και πιο σημαντικό όπλο στη μάχη για να γεμίσουν εμβληματικά κτίρια γραφείων.

Το Polo Bar έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αποκλειστικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη από τότε που το brand ρούχων Ralph Lauren το εγκαινίασε το 2015, προσελκύοντας διασημότητες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, καθώς και οι Καρντάσιαν. Γνωστό για τη διακόσμησή του εμπνευσμένη από την ιππασία, το εστιατόριο με την ξύλινη επένδυση ακριβώς έξω από την Fifth Avenue έχει γίνει ένα από τα πιο δύσκολα μαγαζιά να βρεις τραπέζι στην πόλη.

Τώρα, η Related είναι κοντά στο να προσελκύσει το Polo Bar τέσσερα τετράγωνα βόρεια της τρέχουσας τοποθεσίας του στην East 55th Street προς τη Madison Avenue, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η Related ξεκίνησε νωρίτερα φέτος την κατασκευή ενός 53όροφου πύργου γραφείων που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην οδό Madison 625. Η Related έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει τον πύργο το καλοκαίρι του 2029.

Η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Νέα Υόρκη, γνωστή για το εκτεταμένο συγκρότημα Hudson Yards στη Δυτική Πλευρά του Μανχάταν, προσπαθεί να γεμίσει τον πύργο της Madison Avenue με hedge funds, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλους ενοικιαστές με μεγάλες τσέπες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μερικά από τα υψηλότερα ενοίκια γραφείων του Μανχάταν.

Περισσότερο από ποτέ, η εξεύρεση ενός εστιατορίου-προορισμού έχει γίνει μέρος αυτής της στρατηγικής. Οι ιδιοκτήτες τους βλέπουν όλο και περισσότερο ως ένα κρίσιμο εργαλείο branding που δίνει στους ενοικιαστές τους ένα πολυπόθητο μέρος για να διασκεδάζουν και να εντυπωσιάζουν τους πελάτες τους χωρίς να φύγουν από το κτίριο.

Τα εμβληματικά εστιατόρια ως τοπόσημα

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν το One Vanderbilt, τον πύργο γραφείων ύψους 427 μέτρων δίπλα στον τερματικό σταθμό Grand Central, όπου το Le Pavillon του σεφ Ντάνιελ Μπουλούντ βοήθησε στην προσέλκυση ενοικιαστών blue chip όπως η Carlyle και η TD Securities.

Αφού ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ανακατασκευή του πρώην κτιρίου Sony σε έναν πύργο γραφείων-τρόπαιο, ο Όμιλος Olayan υπέγραψε το βραβευμένο με αστέρι Michelin Cote Korean Steakhouse, ένα άλλο διαχρονικό κατάλυμα στη λίστα με τις δύσκολες κρατήσεις στη Νέα Υόρκη για προσγείωση.

«Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να δεσμευτούμε στο εστιατόριο υψηλότερου επιπέδου για να επικυρώσουμε το κύρος του κτιρίου», δήλωσε στην Journal η Μέρι Αν Τίγκε, η μεσίτρια της CBRE που ηγήθηκε της μίσθωσης στον πύργο.

Για πολλούς από αυτούς τους ιδιοκτήτες, η στρατηγική έχει αποδώσει. Τα κτίρια που έχουν προσελκύσει εμβληματικά εστιατόρια είναι επίσης μεταξύ της μικρής ομάδας πύργων του Μανχάταν που ωθούν τα ενοίκια γραφείων σε επίπεδα ρεκόρ.

Η Related αναζητά ενοίκια που υπερβαίνουν τα 2.150 έως 4.300 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρων για τους επάνω ορόφους του 625 Madison, σύμφωνα την WSJ. Τα μέσα ενοίκια γραφείων στο Midtown είναι κάτω από 1,000 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο κατασκευαστής βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας μίσθωσης περίπου 14.000 τετραγωνικών μέτρων με την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων General Atlantic ως βασικό ενοικιαστή και βρίσκεται σε συνομιλίες με την εταιρεία επενδύσεων λογισμικού Veritas για περίπου 8.350 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Η Νέα Υόρκη είναι η ισχυρότερη αγορά γραφείων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Μανχάταν είναι σε θέση να επιτύχουν υψηλά ενοίκια επειδή η Νέα Υόρκη έχει αναδειχθεί ως η ισχυρότερη αγορά γραφείων της χώρας. Η δραστηριότητα μίσθωσης ανήλθε σε 725.000 τετραγωνικά μέτρα το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 24% πάνω από τον πενταετή τριμηνιαίο μέσο όρο της. Το ποσοστό διαθεσιμότητας μειώθηκε στο 14,4%, σύμφωνα με την CBRE.

Η πόλη έχει επωφεληθεί από την εισροή εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τη συγκέντρωση χρηματοοικονομικών και δικηγορικών γραφείων που απαιτούν από τους υπαλλήλους να περνούν περισσότερο χρόνο στο γραφείο. Το εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών έχει επίσης κάνει τις μετακινήσεις ευκολότερες από ό,τι στις περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, βοηθώντας στην ανάκαμψη της παρουσίας στο γραφείο.

Δεν επωφελούνται όλοι οι ιδιοκτήτες εξίσου. Οι ενοικιαστές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κτίρια με άφθονες παροχές, όπως γυμναστήρια και ταράτσες, ενώ τα πιο συνηθισμένα κτίρια γραφείων συνεχίζουν να δυσκολεύονται.

Για τους ιδιοκτήτες, το εστιατόριο αποτελεί μέρος της προωθητικής ενέργειας. «Υπάρχουν μόνο λίγα εστιατόρια που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το Polo Bar», δήλωσε στην Journal ο Έβαν Μαργκόλιν, αντιπρόεδρος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων JLL. «Όλοι το γνωρίζουν. Όλοι θέλουν να πάνε εκεί. Οπότε, το να πεις, “Ε, είμαι στο κτίριο του Polo Bar”. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο».