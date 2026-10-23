Wall Street: Σημαντικές απώλειες για τον Dow Jones

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Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου έφερε πιέσεις σε μετοχές και κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους της Wall Street για τον πληθωρισμό, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Ο Dow υποχώρησε την Παρασκευή, καθώς το κύμα πωλήσεων που έπληξε τις τεχνολογικές μετοχές στην προηγούμενη συνεδρίαση επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της αγοράς, ενώ η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για νέα ανάφλεξη στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 652,82 μονάδες ή 1,23%, κλείνοντας στις 52.215,16 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,52%, στις 7.623,68 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,21%, κλείνοντας στις 25.955,34 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5% και ο Nasdaq έχασε 0,7%. Αντίθετα, ο Dow κατέγραψε κέρδη 0,4%.

Πιέσεις και στις αμυντικές μετοχές

Οι μετοχές που θεωρούνται περισσότερο αμυντικές δέχθηκαν πιέσεις την Παρασκευή, με τους κλάδους βασικών καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και υγείας να υποχωρούν.

Η American Express, η οποία συμμετέχει στον Dow, έχασε περισσότερο από 3%, αφού ανακοίνωσε ότι περικόπτει περίπου το 5% του παγκόσμιου προσωπικού της, επικαλούμενη την ανάγκη να «προετοιμαστεί για την τεχνητή νοημοσύνη». Η Caterpillar υποχώρησε επίσης περίπου 2%, ενώ η Goldman Sachs έχασε περισσότερο από 1%, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον δείκτη των 30 μετοχών.

Αντίδραση στις μετοχές των ημιαγωγών

Την Πέμπτη, πολλές τεχνολογικές μετοχές είχαν υποχωρήσει, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις επιπτώσεις του υπέρογκου εταιρικού δανεισμού και της ανόδου των επιτοκίων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τεχνολογικούς ομίλους.

Η Microsoft κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα την Παρασκευή. Ωστόσο, ισχυρότερη άνοδο κατέγραψαν μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Micron Technology και η Advanced Micro Devices, με κέρδη σχεδόν 3% και σχεδόν 2%, αντίστοιχα.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι επενδυτές έτρεχαν να φύγουν από τις τεχνολογικές μετοχές και από τις μετοχές εταιρειών που ωφελούνται από τα κέντρα δεδομένων, για να στραφούν σε ασφαλείς επιλογές. Κάποια στιγμή, όμως, εξαντλούνται εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτή την κούρσα, και αυτή είναι η εικόνα και η αίσθηση που δίνει η σημερινή συνεδρίαση», δήλωσε στο CNBC ο Τζεν Έλερμπρουκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών έχουν αποδειχθεί ισχυρά κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, δίνοντας στους επενδυτές έναν λόγο να στραφούν στις τεχνολογικές μετοχές και να επηρεάζονται λιγότερο από συναισθηματικές αντιδράσεις φυγής προς την ασφάλεια.

«Το συναίσθημα και ο φόβος παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο», ανέφερε. Ωστόσο, «έχουμε δει τις τελευταίες τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις ορισμένων τεχνολογικών εταιρειών και τα αποτελέσματα κερδοφορίας τους ήταν καλά».

Κοντά στο 5% το αμερικανικό δεκαετές

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου διαμορφωνόταν περίπου στο 4,999%, αυξημένη κατά περισσότερο από τέσσερις μονάδες βάσης στη διάρκεια της ημέρας.

Η απόδοση του τίτλου αναφοράς είχε υποχωρήσει την Πέμπτη κάτω από το κρίσιμο όριο του 5%, για πρώτη φορά μέσα σε έναν μήνα, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονταν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στον τεράστιο δανεισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη χρηματοδότηση της κατασκευής κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Άλμα στο πετρέλαιο με φόντο το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν επίσης την Παρασκευή, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 3,8%, κλείνοντας στα 103,27 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent σημείωσε άνοδο 3,1%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 116,72 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο.

Η άνοδος ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να καταρτίζουν σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, στο πλαίσιο του περιφερειακού πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Από την πλευρά του, το Ιράν έχει διαμηνύσει ότι είναι επίσης έτοιμο να ανταποδώσει τα πλήγματα.