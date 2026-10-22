 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Wall Street: «Ναυάγιο» για Nasdaq και S&P – Οριακή άνοδος για Dow Jones

Ο Nasdaq έφτασε να υποχωρεί σχεδόν έως και 3% στην Wall Street λόγω ανησυχιών για τις δαπάνες στον τομέα της ΑΙ και της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Wall Street 22.10.2026, 23:10
Σχολιάστε
Wall Street: «Ναυάγιο» για Nasdaq και S&P – Οριακή άνοδος για Dow Jones
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτώση την Πέμπτη για τους δείκτες της Wall Street λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών σχετικά με τις δαπάνες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,6% χάνοντας 693,998 μονάδες και κλείνοντας στις 26.008,859, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,21% κλείνοντας στις 7.663,43 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average είχε οριακή άνοδο της τάξης του 0,2% στο τέλος της συνεδρίασης και έκλεισε στις 52.867,98 μονάδες.

Η Meta Platforms σημείωσε πτώση 8%, παρότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσοδα και παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις. Ο τεχνολογικός κλάδος γενικότερα βρέθηκε υπό πίεση, καθώς συνεχίστηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Advanced Micro Devices
σημείωσε πτώση άνω του 8%, ενώ η Micron Technology και η Nvidia σημείωσαν πτώση 6% και 4%, αντίστοιχα.

Η CoreWeave, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του «neocloud», της οποίας οι αποδόσεις ομολόγων και τα credit default swaps παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σημείωσε επίσης πτώση άνω του 10%. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι η ζήτηση για «neoclouds» είναι «εκτός κλίμακας». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το κεφάλαιο είναι σπάνιο και εμποδίζει την ανάπτυξη.

Ο σχολιασμός του Χουάνγκ σχετικά με την έλλειψη κεφαλαίων «τρομάζει τις αγορές και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες ότι οι αγορές κεφαλαίων στον τομέα των πιστώσεων έχουν φτάσει στα όριά τους από την άποψη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου», ανέφεραν οι αναλυτές της Wells Fargo σε σημείωμά τους. Ανέφεραν επίσης ότι οι δηλώσεις της Meta σχετικά με το μεγάλο ύψος χρηματοδότησης που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν πτώση των μετοχών και επηρέασαν αρνητικά τη συνολική αγορά.

Οι αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν ότι ο ανοδικός «τόνος της Τετάρτης αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», καθώς οι μετοχές της Meta σημείωσαν πτώση κατά την προ-αγορά και εντάθηκαν οι συζητήσεις «σχετικά με τον ανανεωμένο κίνδυνο στρατιωτικών ενεργειών από το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ».

Επιπλέον, «οι υποκείμενες διακυμάνσεις των τιμών και τα σχόλια από το τμήμα συναλλαγών μας υποδήλωναν επίσης ότι το κλίμα παραμένει ευαίσθητο όσον αφορά τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και την έλλειψη πεποίθησης ή ανάκαμψης μετά την πρόσφατη αντιστροφή στην αγορά τεχνολογίας», ανέφεραν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, σημείωσαν άνοδο αφού η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε, επικαλούμενη πηγές, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη και ότι κάτι θα συμβεί «αρκετά σύντομα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent σημείωσαν άνοδο 4% και έκλεισαν στα 113,17 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 2,39% στα 99,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές στράφηκαν επίσης προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς μειώθηκε κατά περισσότερο από 18 μονάδες βάσης στο 4,965%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό της σε σχεδόν ένα μήνα. Η απόδοση του 2ετούς
ομολόγου μειώθηκε επίσης κατά περισσότερο από 17 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το 4,65%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο
Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η πρώτη προεκλογική κόντρα για τις συντάξεις

Τι ειπώθηκε για τις συντάξεις σε εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τράπεζα της Ελλάδος: Για ποιους κλάδους χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο επισφαλειών
Τράπεζες

Καμπανάκι ΤτΕ για έξι κλάδους - Απειλούνται με επισφάλειες

Μέσω της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αγης Μάρκου
Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ποντοπόρος

Η ΕΕ στη ναυτιλιακή κούρσα για την Αρκτική - Διαφωνούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους
Economy

Τράπεζες: Το στοίχημα των 43 δισ. στη σκιά της Γαλλίας

Οι ελληνικές τράπεζες και η γαλλική κρίση - Ποιες είναι οι πραγματικές απειλές για τα τραπεζικά κεφάλαια και ποια η προστασία από τις διακυμάνσεις των αγορών

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Δέκα έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται το λεπτό

Πάνω από 2 εκατ. έξυπνοι μετρητές έχουν εγκατασταθεί. Υποχωρούν οι απώλειες από ρευματοκλοπές -στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος. Ταχύτερες συνδέσεις έργων ΑΠΕ και διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος 1 GW για αποθήκευση στο δίκτυό του

Μάχη Τράτσα
Η περιουσία των νοικοκυριών, το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε
Economy

Η περιουσία των Ελλήνων: το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

Στα 87.600 ευρώ ο καθαρός πλούτος ανά κάτοικο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος — Ακίνητα και μετοχές εξηγούν το 78% της αύξησης, ενώ ο πληθωρισμός απορροφά την ονομαστική ενίσχυση του εισοδήματος

Αθανασία Ακρίβου
Πελέ: Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε το ταλέντο σε παγκόσμια οικονομική δύναμη
Business of Sport

Πελέ: Ο βασιλιάς των γκολ που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Από τη φτώχεια στη Βραζιλία και τα τρία Παγκόσμια Κύπελλα έως το συμβόλαιο εκατομμυρίων στη Νέα Υόρκη, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, ο Πελέ, άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαίρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί
Τρόφιμα – ποτά

Τι αλλάζει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών - Οι νέες εκπτώσεις

Η πρωτοβουλία παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις νέες μειώσεις να διαμορφώνονται κυρίως στο 5%. Σε εξέλιξη η συγκέντρωση προϊόντων, ενώ σχεδιάζεται και το χριστουγεννιάτικο καλάθι 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Wall Street
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει να μειωθεί το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα, υποστηρίζει ο Ελ Εριάν

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Jefferies: Θετική παραμένει για την Ελλάδα – Top pick η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Jefferies: Επιμένει Ελλάδα, ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Jefferies περιγράφει την Ελλάδα ως μια οικονομία με ιδιαίτερα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον εντός της Ευρωζώνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Πώς η Fed, η γεωπολιτική και η Γαλλία επηρεάζουν την πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου
Markets

Alpha Bank: Πώς θα κινηθεί η πορεία της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία επιτοκίων της Fed και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία πίεσαν την ισοτιμία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις στο ΧΑ

Η επενδυτική ψυχολογία στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει επιβαρυμένη, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της Γαλλίας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό την πίεση της Γαλλίας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,15% στις 636 μονάδες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Ασία

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,30% και ο Nikkei 225 του Τόκιο υποχώρησε κατά 0,25%

Latest News
Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Ελ Εριάν: Η σκληρή πραγματικότητα για την Ευρώπη όσον αφορά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει να μειωθεί το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα, υποστηρίζει ο Ελ Εριάν

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe
Business

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε ο έλεγχος της Paralos από την Circet Europe

H Circet Europe είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η παρουσία της στην Ελλάδα περιορίζεται στην Circet Hellas

Holcim: Άλμα 11,8% στα λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο
World

Holcim: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών στο γ’ τρίμηνο

Οι καθαρές πωλήσεις της Holcim διαμορφώθηκαν σε 12,586 δισ. ελβετικά φράγκα, με οργανική αύξηση 5,2%

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ντε Κος: Επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ – Ακολουθεί ο Κλάας Νοτ
World

Ποιος είναι επικρατέστερος για να διαδεχθεί την Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας σε οικονομολόγους για την διαδοχή στην ΕΚΤ

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus
Business

EFA GROUP: Εγκαινιάζει το Κτήριο Delta στο Alexandria Tech Campus

Το νέο κτήριο στεγάζει τα γραφεία της STHENOS AI και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.)

Θεοδωρικάκος: 17 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στην Αττική
Economy

Γέφυρες Καινοτομίας: 17 εκατ. ευρώ για έρευνα, ΜμΕ και νέες θέσεις εργασίας

Η κοινή δράση Υπουργείου Ανάπτυξης και Περιφέρειας Αττικής στοχεύει στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βυθίζεται προς τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Economy

Παπαθανάσης: 2,3 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων της Δ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο
Commodities

Πετρέλαιο: Στα 114 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο

Η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ασκεί πίεση στις διεθνείς αγορές

Οικοδομικά υλικά: Αύξηση 5,6% στις τιμές τον Σεπτέμβριο
Ακίνητα

Ακόμη πιο ακριβή η οικοδομή - Ποια υλικά αυξήθηκαν

Ασταμάτητες οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά - Ανοδικά το κόστος κατασκευής

Deloitte: Προοπτικές ανάπτυξης στις κατασκευές έως το 2030 – Οι προκλήσεις και το «κλειδί» της διαφοροποίησης
Κατασκευές

Κατασκευές: Ποιες είναι οι προοπτικές ως το 2030 - Η πρόκληση της αστικοποίησης

Σύμφωνα με την Global Powers of Construction της Deloitte, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισ. δολαρίων το 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου - Ποιοι δικαιούνται προσαύξηση 75%

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες - Τι ισχύει για μισθωτούς και ημερομίσθιους

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν ασφαλιστικές εισφορές – Το λογισμικό και οι παραγγελίες χωρίς αποδείξεις
Κοινωνία

Pizza Fan: Πώς γλίτωναν τις ασφαλιστικές εισφορές

Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
World

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies