Wall Street: «Ναυάγιο» για Nasdaq και S&P – Οριακή άνοδος για Dow Jones

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτώση την Πέμπτη για τους δείκτες της Wall Street λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών σχετικά με τις δαπάνες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο καθώς εντείνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,6% χάνοντας 693,998 μονάδες και κλείνοντας στις 26.008,859, ενώ ο S&P 500 έχασε 1,21% κλείνοντας στις 7.663,43 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average είχε οριακή άνοδο της τάξης του 0,2% στο τέλος της συνεδρίασης και έκλεισε στις 52.867,98 μονάδες.

Η Meta Platforms σημείωσε πτώση 8%, παρότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσοδα και παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις. Ο τεχνολογικός κλάδος γενικότερα βρέθηκε υπό πίεση, καθώς συνεχίστηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Advanced Micro Devices

σημείωσε πτώση άνω του 8%, ενώ η Micron Technology και η Nvidia σημείωσαν πτώση 6% και 4%, αντίστοιχα.

Η CoreWeave, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα του «neocloud», της οποίας οι αποδόσεις ομολόγων και τα credit default swaps παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σημείωσε επίσης πτώση άνω του 10%. Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι η ζήτηση για «neoclouds» είναι «εκτός κλίμακας». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το κεφάλαιο είναι σπάνιο και εμποδίζει την ανάπτυξη.

Ο σχολιασμός του Χουάνγκ σχετικά με την έλλειψη κεφαλαίων «τρομάζει τις αγορές και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες ότι οι αγορές κεφαλαίων στον τομέα των πιστώσεων έχουν φτάσει στα όριά τους από την άποψη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου», ανέφεραν οι αναλυτές της Wells Fargo σε σημείωμά τους. Ανέφεραν επίσης ότι οι δηλώσεις της Meta σχετικά με το μεγάλο ύψος χρηματοδότησης που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν πτώση των μετοχών και επηρέασαν αρνητικά τη συνολική αγορά.

Οι αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν ότι ο ανοδικός «τόνος της Τετάρτης αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», καθώς οι μετοχές της Meta σημείωσαν πτώση κατά την προ-αγορά και εντάθηκαν οι συζητήσεις «σχετικά με τον ανανεωμένο κίνδυνο στρατιωτικών ενεργειών από το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ».

Επιπλέον, «οι υποκείμενες διακυμάνσεις των τιμών και τα σχόλια από το τμήμα συναλλαγών μας υποδήλωναν επίσης ότι το κλίμα παραμένει ευαίσθητο όσον αφορά τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και την έλλειψη πεποίθησης ή ανάκαμψης μετά την πρόσφατη αντιστροφή στην αγορά τεχνολογίας», ανέφεραν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, σημείωσαν άνοδο αφού η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε, επικαλούμενη πηγές, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν σχέδια για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον δεν διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη και ότι κάτι θα συμβεί «αρκετά σύντομα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent σημείωσαν άνοδο 4% και έκλεισαν στα 113,17 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 2,39% στα 99,47 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές στράφηκαν επίσης προς τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς μειώθηκε κατά περισσότερο από 18 μονάδες βάσης στο 4,965%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό της σε σχεδόν ένα μήνα. Η απόδοση του 2ετούς

ομολόγου μειώθηκε επίσης κατά περισσότερο από 17 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το 4,65%.