Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζονται και σήμερα οι τραπεζικές πιέσεις

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Με απώλειες κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από το αρνητικό διεθνές κλίμα και να κρατηθεί κοντά στη ζώνη των 2.600 μονάδων, με τον τραπεζικό κλάδο να εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,96% στις 2.563,07 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,3 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,95% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.554,24 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,85% στις 2.911,78 μονάδες.

Παραμένουν οι τραπεζικές πιέσεις

Με απώλειες κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς το Brent διατηρείται πάνω από τα 114 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος του ενεργειακού κόστους περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου, με τις αγορές να παραμένουν ευάλωτες σε νέες εστίες αβεβαιότητας.

Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει επιβαρυμένη, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, καθώς η ΤτΕ ανέφερε ότι διαπιστώνει μικρή επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ανήλθε τον Ιούνιο του 2026 σε 6,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025. Επίσης, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 των ελληνικών τραπεζικών ομίλων μειώθηκε στο 14,8%, από 15,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησε στο 19,6%, από 19,8%.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται και οι αξιολογήσεις της Moody’s για το γαλλικό αξιόχρεο και της S&P για την Ελλάδα. Η S&P αναμένεται να ανακοινώσει την προγραμματισμένη αξιολόγησή της για την ελληνική οικονομία, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές αγορές συγκεντρώνει η απόφαση της Moody’s για τη Γαλλία, εν μέσω της έντονης μεταβλητότητας στην αγορά κρατικών ομολόγων της χώρας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Κύπρου, Optima Bank, Βιοχάλκο, Credia Bank, Aktor, Metlen, Aegean, Allwyn και Λάμδα.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Jumbo, Helleniq Energy, Cenergy, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ, ενώ χωρίς μεταβολή είναι οι Motor Oil και Coca Cola. Μόλις οι ΔΑΑ και Τιτάν είναι σε θετικά εδάφη στον FTSE 25, αλλά με οριακά κέρδη.