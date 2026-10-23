ΕΚΤ: Ελαφρώς αυξημένες οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό

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Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν ελαφρώς τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού.

Σύμφωνα με μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι καταναλωτές αναμένουν άνοδο των τιμών κατά 3,1% μέσα στο επόμενο έτος, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 3% του Αυγούστου. Ο δείκτης για την τριετία,ο οποίος είναι σημαντικότερος για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,9%, ενώ αμετάβλητος στο 2,5% παρέμεινε και ο δείκτης για την πενταετία.

What do consumers in the euro area expect will happen to inflation, their incomes, their spending, and the value of their homes 12 months from now? We’ve published the latest results of our Consumer Expectations Survey. Press release https://t.co/s6xRU1g378 https://t.co/M1xdXA4C9k — European Central Bank (@ecb) October 23, 2026

Εισόδημα και κατανάλωση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος κατά τους επόμενους 12 μήνες αυξήθηκαν στο 1,1% τον Σεπτέμβριο, από 1% τον Αύγουστο. Όπως και κατά τους προηγούμενους μήνες, οι προσδοκίες ήταν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες στο χαμηλότερο εισοδηματικό πεμπτημόριο (1,5%) σε σχέση με το υψηλότερο πεμπτημόριο (1,2%). Η αντίληψη των καταναλωτών για την αύξηση των ονομαστικών δαπανών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκε στο 5,3% από 5,2%, ενώ οι προσδοκίες για την αύξηση των ονομαστικών δαπανών, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την επόμενη εβδομάδα, αν και οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν μια τρίτη και τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο. Αν και ο πληθωρισμός πλησιάζει το 4%,ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της ΕΚΤ, τροφοδοτείται κυρίως από την ενέργεια, ενώ αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν διαπιστώνουν φαινόμενα δευτερογενών επιδράσεων, όπως η άνοδος των μισθών.

Η οικονομία επιβαρύνεται επίσης από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη Γαλλία, η οποία προσπαθεί να περιορίσει το έλλειμμά της, που υπερβαίνει το 5%. Οι επενδυτές έχουν οδηγήσει το ασφάλιστρο κινδύνου (spread) των 10ετών κρατικών ομολόγων της χώρας, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους γερμανικούς τίτλους, στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.