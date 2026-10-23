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Ιράν: Απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Κόλπου αν υποστεί επίθεση

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τα αντίποινα σε περίπτωση νέων επιθέσεων, ενώ η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων και τα περιορισμένα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αυξάνουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης

World 23.10.2026, 10:14
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Ιράν: Απειλεί με πλήγματα σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Κόλπου αν υποστεί επίθεση
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το Ιράν προειδοποιεί ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επαναλάβουν την αεροπορική εκστρατεία εναντίον του, θα απαντήσει με επιθέσεις όχι μόνο σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και πολεμικά πλοία, αλλά και σε αεροδρόμια, πετρελαιαγωγούς και άλλες κρίσιμες υποδομές στις γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου.

Οι προειδοποιήσεις έχουν διατυπωθεί δημόσια, αλλά και μέσω διπλωματικών διαύλων. Στόχος της Τεχεράνης είναι να αυξήσει το αναμενόμενο κόστος μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης, αποτρέποντας την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ από περαιτέρω επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται η Wall Street Journal, οι απειλές δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ρητορική, καθώς το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Εκτιμήσεις ειδικών κάνουν λόγο για εκατοντάδες έως χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους. Παράλληλα, Αμερικανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η χώρα έχει επαναλάβει, σε περιορισμένη κλίμακα, την παραγωγή πυραύλων, αξιοποιώντας αποθηκευμένα εξαρτήματα και υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ιράν

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές

Στην αρχική φάση του πολέμου, ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις, πρεσβείες και στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, επλήγησαν ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ και αεροδρόμια στο Ντουμπάι, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι σε μια νέα σύγκρουση θα επιδιώξει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στις πιθανές επιλογές περιλαμβάνονται επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Η διατάραξη τέτοιων δικτύων θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις επικοινωνίες στην περιοχή, αλλά και ευρύτερες διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες.

Προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι διαθέτουν υποστήριξη και τεχνογνωσία από το Ιράν, έχουν καταδείξει την ευπάθεια των υποδομών του Κόλπου. Πλήγματα σε σαουδαραβικά διυλιστήρια και στον πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης έχουν απειλήσει την ομαλή ροή ενεργειακών εξαγωγών.

Ιράν

Στρατιωτική ενίσχυση και περιορισμοί

Οι απειλές εκδηλώνονται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν στάσιμες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν ξανά το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η Ουάσιγκτον μεταφέρει επιπλέον ναυτικές δυνάμεις και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη απομακρύνει μέρος του προσωπικού από ευάλωτες εγκαταστάσεις. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε επίσης εντολή σε μη απαραίτητο κυβερνητικό προσωπικό και στις οικογένειές του να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία.

Το Ιράν, ωστόσο, αντιμετωπίζει και δικούς του περιορισμούς. Αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο πυραυλικό οπλοστάσιο και στην αμυντική βιομηχανία του, ενώ το Πεντάγωνο υποστήριξε τον Σεπτέμβριο ότι οι ΗΠΑ είχαν καταστρέψει έως και το 90% της βιομηχανικής βάσης του Ιράν για drones, βαλλιστικούς πυραύλους και ναυτικά συστήματα.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων των ΗΠΑ, των αραβικών χωρών και του Ισραήλ βρίσκονται υπό πίεση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές με σχετικά χαμηλού κόστους ασύμμετρες επιθέσεις, αλλά κινδυνεύει να προκαλέσει αντίποινα που θα πλήξουν και τις δικές της υποδομές.

Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή: η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει περιοριστεί, αλλά δεν θεωρείται εξουδετερωμένη, ενώ η συγκέντρωση νέων αμερικανικών δυνάμεων ενισχύει τον φόβο ότι μια νέα αντιπαράθεση θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

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