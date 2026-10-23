Ντίζελ: Ρωσικό καύσιμο κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

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Προς τη Νέα Υόρκη κατευθύνεται δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Μάλτας, που μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ρωσικού ντίζελ, κατόπιν συμφωνίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες, ελπίζοντας στη μείωση των τιμών του ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άρση τμημάτων ενός νέου νόμου περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και η απειλή προς την Ευρώπη για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές χώρες απελευθέρωναν μεγαλύτερες ποσότητες από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα, το μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοιο «Agioi Fanendes» φόρτωσε 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, στη Βαλτική, στις 22 Οκτωβρίου. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 7 Νοεμβρίου.

Η επανέναρξη εξαγωγών ντίζελ από την Ρωσία

Η Ρωσία συμφώνησε να άρει την αυτοεπιβληθείσα απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ και να προμηθεύσει τις παγκόσμιες αγορές —συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ— με το εν λόγω καύσιμο, έπειτα από συμφωνία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα εξήγαγε άμεσα 300.000 μετρικούς τόνους (ή 2,25 εκατομμύρια βαρέλια), ποσότητα που θα ακολουθούνταν από 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά».

Όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, έως το τέλος του έτους η Ρωσία θα είναι σε θέση να αυξήσει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων μηνιαίως —ποσότητα που αντιστοιχεί στον συνήθη όγκο εξαγωγών του καυσίμου από τη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, φορτία ντίζελ φορτώθηκαν στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, στη Βαλτική. Ωστόσο, οι τελικοί προορισμοί τους παραμένουν ασαφείς, καθώς τα περισσότερα πλοία δηλώνουν ως προορισμό το Γιβραλτάρ, τις ακτές του Ατλαντικού ή το Πορτ Σάιντ, σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα της LSEG. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, τον Φεβρουάριο του 2023, το πλήρες εμπάργκο της ΕΕ στις εισαγωγές ρωσικών πετρελαιοειδών —λόγω του πολέμου στην Ουκρανία—, η Ρωσία εξάγει ντίζελ κυρίως στη Βραζιλία και την Τουρκία, καθώς και σε αφρικανικές χώρες.