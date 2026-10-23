Σίδνεϊ: Μετά από μακρά αναμονή άνοιξε το δεύτερο αεροδρόμιο

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Το πρώτο επιβατικό αεροσκάφος αναμένεται να απογειωθεί την Κυριακή από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του δυτικού Σίδνεϊ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τις αερομεταφορές στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Το Western Sydney International, που φέρει το όνομα της πρωτοπόρου αεροπόρου Νάνσι-Μπερντ Γουόλτον, σχεδιάστηκε για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση και να περιορίσει την εξάρτηση της πόλης από το αεροδρόμιο Kingsford Smith.

Παρά τον πληθυσμό του ευρύτερου Σίδνεϊ, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 5,6 εκατομμύρια κατοίκους, το Kingsford Smith παρέμενε μέχρι σήμερα το μοναδικό διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Η στρατηγική σημασία του αποτυπώθηκε το 2021, όταν εξαγοράστηκε από επενδυτές υποδομών έναντι 17,5 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές αυτού του είδους στη χώρα, σύμφωνα με τους Financial ime.

Ωστόσο, το υφιστάμενο αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στο κέντρο, έχει περιορισμένες δυνατότητες επέκτασης και υπόκειται σε απαγόρευση πτήσεων μεταξύ 23:00 και 06:00. Το νέο αεροδρόμιο, περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου, θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, χωρίς αντίστοιχο νυχτερινό περιορισμό. Η αρχική δυναμικότητά του υπολογίζεται σε έως 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Αεροπορικές εταιρείες και προσδοκίες για χαμηλότερους ναύλους

Η Qantas πραγματοποιεί ήδη 72 εβδομαδιαίες εμπορευματικές πτήσεις από τις νέες εγκαταστάσεις. Για τις επιβατικές υπηρεσίες έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις από εταιρείες όπως η Qantas, η Singapore Airlines, η Air New Zealand, η Fiji Airways, η VietJet και η Qatar Airways, με την προσέλκυση αερομεταφορέων να υποστηρίζεται και από επιδοτήσεις.

Η βασική εμπορική ευκαιρία βρίσκεται στα δυτικά προάστια, όπου κατοικεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, περίπου τα δύο τρίτα των προαστίων βρίσκονται σε απόσταση έως 45 λεπτών οδικώς από το νέο αεροδρόμιο. Η πρόσβαση σε απευθείας συνδέσεις με την Ασία, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να περιορίσει τις μετακινήσεις προς το ανατολικό τμήμα της πόλης.

Η αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας ενδέχεται να ασκήσει πτωτική πίεση στους ναύλους. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα αν θα ενισχυθεί ουσιαστικά ο ανταγωνισμός στην αυστραλιανή αγορά, όπου κυριαρχούν η Qantas και η Virgin Australia. Το υψηλό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας έχει αποδειχθεί σημαντικό εμπόδιο, όπως δείχνει η κατάρρευση της Bonza το 2024.

Μεταφορές και ανάπτυξη μιας νέας πόλης

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επένδυσε 5,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας για την κατασκευή του αεροδρομίου, αφού η εταιρεία που διαχειρίζεται το Kingsford Smith δεν προχώρησε στην ανάπτυξη της νέας εγκατάστασης. Το έργο, όμως, δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς τις συνοδευτικές υποδομές: η νέα σιδηροδρομική γραμμή, κόστους 11 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2027.

Η κυβέρνηση και οι τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν το αεροδρόμιο ως πυρήνα ευρύτερης πολεοδομικής και οικονομικής ανάπτυξης. Στην περιοχή σχεδιάζεται η δημιουργία της λεγόμενης «Western Parkland City», με νέες κατοικίες, εργοστάσια και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή έχει ήδη δημιουργήσει συμβάσεις για επιχειρήσεις της δυτικής περιοχής, ενώ οι μελλοντικές επενδύσεις αναμένεται να διευρύνουν την απασχόληση.

Το αεροδρόμιο θα χρειαστεί, πάντως, να αποδείξει ότι μπορεί να προσελκύσει σταθερή επιβατική κίνηση, παρά την απόσταση από το κέντρο και την καθυστέρηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Μπρίσμπεϊν το 2032 θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση των διεθνών και εσωτερικών συνδέσεων.

Η επιτυχία του Western Sydney International δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των πτήσεων. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η νέα υποδομή θα μετατραπεί σε βιώσιμο αεροπορικό κόμβο και σε μοχλό ανάπτυξης για μια περιοχή που επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερο οικονομικό βάρος στο Σίδνεϊ.