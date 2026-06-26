SpaceX: Σχεδιάζει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, χτίζει αγωγό καυσίμων για το Starship

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H SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Iλον Μασκ, ενημέρωσε τους επενδυτές της ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας απευθείας στους καταναλωτές, γράφουν την Παρασκευή οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η SpaceX κατέθεσε αίτημα στις αρμόδιες αρχές του Τέξας για την κατασκευή ενός αγωγού 13 χιλιομέτρων, με την ονομασία «Starpipe»

Σε μια άλλη εξέλιξη, η εταιρεία κατέθεσε αίτημα στις αρμόδιες αρχές του Τέξας για την κατασκευή ενός αγωγού 13 χιλιομέτρων, με την ονομασία «Starpipe», ο οποίος θα προσφέρει φυσικό αέριο για τους πυραύλους Starship που θα εκτοξεύονται από το Starbase, τη βάση της SpaceX στις ακτές της πολιτείας.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ανοίξει δικές της γεωτρήσεις για τα καύσιμα του Strarship, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τους FT, λίγες ημέρες πριν από την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο αυτό τον μήνα, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Γκουίν Σότγουελ ενημέρωσε τους επενδυτές για σχέδιο δημιουργίας νέου επίγειου δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ.

SpaceX εναντίον Τ-Mobile

Με τη νέα υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας Starlink, η εταιρεία του Μασκ θα ανταγωνιζόταν απευθείας την Τ-Mobile και τους άλλους δύο μεγάλους παρόχους της αμερικανικής αγοράς, την AT&T και τη Verizon.

Το Starlink είναι σήμερα το μόνο κερδοφόρο τμήμα της SpaceX, η οποία κατά τα άλλα χάνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.

Τις πρώτες υποψίες για επέκταση του Starlink στην αγορά κινητής τηλεφωνίας είχε προκαλέσει τον Σεπτέμβριο η εξαγορά μερίδας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από την ανταγωνιστική EchoStar για 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και το σχέδιο είναι φιλόδοξο, ο Ντέιβιντ Μπάρντεν, αναλυτής της New Street Research, εκτίμησε πως θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολο» για τη SpaceX να ανταγωνιστεί τους μεγάλους παρόχους στην κορεσμένη αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Το σκάφος Starship, το οποίο έχει πραγματοποιήσει 12 δοκιμαστικές αποστολές αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα φτάσει σε τροχιά, παίζει κρίσιμο ρόλο για τα σχέδια της SpaceX να αυξήσει τους δορυφόρους του Starlink.

Θα παίξει επίσης κρίσιμο ρόλο στη φιλοδοξία του Μασκ να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο μικρά κέντρα δεδομένων σε τροχιά για την υποστήριξη των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πύραυλος, ο οποίος ξεπερνά σε ύψος τα 120 μέτρα και είναι ο μεγαλύτερος που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα, χρειάζεται 2,4 εκατομμύρια λίτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή μεθανίου, για κάθε αποστολή.

Εκατοντάδες βυτιοφόρα απαιτούνται σήμερα για τη μεταφορά μιας τέτοιας ποσότητας στη βάση του Starbase.

Σύμφωνα με έγγραφο που υπέβαλε θυγατρική εταιρεία της SpaceX στην Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Τέξας τον περασμένο μήνα, ο αγωγός φυσικού αερίου Starpipe θα είναι έτοιμος μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.

Ακόμα, σχέδιο που υπέβαλε η SpaceX στο Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας που θα υγροποιεί το φυσικό αέριο προκειμένου να διοχετεύεται στις δεξαμενές του Starship.

Στις 12 Ιουνίου, την ημέρα που η SpaceX, εισήλθε στο χρηματιστήριο, η Σότγουελ, η επικεφαλής της SpaceX, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει δικές της γεωτρήσεις φυσικού αερίου, μια ανορθόδοξη πρακτική για μια διαστημική εταιρεία.

Πηγή in.gr