Arla: Προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του Arla Protein Pudding

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Την προληπτική ανάκληση περιορισμένου αριθμού παρτίδων του προϊόντος Arla Protein Pudding, ανακοίνωσε η Arla Foods Amba.

Τα προϊόντα που αφορά η ανάκληση παρασκευάστηκαν στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας στο Esbjerg της Δανίας (Μ224) και φέρουν ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 07.04.2027, 23.04.2027 & 26.04.2027, οι οποίες αναγράφονται στο επάνω μέρος της συσκευασίας.

Η ανάκληση πραγματοποιείται λόγω της πιθανής παρουσίας μικρών θραυσμάτων γυαλιού σε ορισμένα από τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Παρότι το ενδεχόμενο αυτό αξιολογείται ως εξαιρετικά περιορισμένο, η Arla Foods προχωρά στην προληπτική ανάκληση των επηρεαζόμενων παρτίδων, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών. Διευκρινίζεται ρητά ότι η προληπτική αυτή ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις συγκεκριμένες παρτίδες του Arla Protein Puddings, για τις γεύσεις σοκολάτα, βανίλια – μπισκότο και αλατισμένη καραμέλα.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα με τις παραπάνω ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση, παρακαλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για να αντικατασταθούν.

Η Arla Foods ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και επιβεβαιώνει την διαρκή δέσμευσή της να τους προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Η εταιρεία προτείνει στους καταναλωτές, για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο: 210 8196100