Arla: Πώς Arla Foods και DMK κατέληξαν στο mega deal

Η συγχωνευμένη οντότητα, η οποία φέρει πλέον όνομα «Arla», ενώνει περίπου 11.200 αγρότες και 28.800 εργαζομένους

World 02.06.2026, 22:15
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Arla: Πώς Arla Foods και DMK κατέληξαν στο mega deal
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τη συγχώνευσή τους ολοκλήρωσαν οι επιχειρήσεις Arla Foods και DMK Group, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο γαλακτοκομικό συνεταιρισμό της Ευρώπης.

Oι δύο εταιρείες είχαν γνωστοποιήσει τα πλάνα τους για συνένωση και απέμεναν μόνο τα τυπικά, όπως η πρόσφατη έγκριση της Κομισιόν στις 28 Μαΐου, η οποία έκρινε ότι η συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες ανταγωνισμού.

Και το όνομα αυτής, Arla

Η συγχωνευμένη οντότητα, η οποία φέρει πλέον όνομα «Arla», ενώνει περίπου 11.200 αγρότες και 28.800 εργαζομένους. Έχει τοπικές ρίζες σε επτά χώρες, παγκόσμια εμβέλεια, συνολική παραγωγή γάλακτος 19,4 δισεκατομμυρίων κιλών ετησίως και προ-φόρμα έσοδα 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Η Arla προειδοποιεί ότι η κίνηση αυτή έρχεται «σε μια εποχή που η σταθερή πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη σε ολόκληρη την Ευρώπη», δίνοντας στον νέο συνεταιρισμό «μια κοινή ευθύνη να συμβάλει στην ενίσχυση μιας ανθεκτικής και αξιόπιστης παραγωγής τροφίμων, εξασφαλίζοντας λειτουργική σταθερότητα και ένα ισχυρό οικονομικό θεμέλιο για τους αγρότες μας μακροπρόθεσμα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πέντερ Τούμποργκ σημείωσε στο Co-Operative Νews πως «είναι η κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσουμε μαζί το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας και κοινών αξιών μεταξύ της Arla και της DMK. Σε έναν κόσμο με μεγαλύτερη αβεβαιότητα, η Ευρώπη χρειάζεται εταιρείες τροφίμων που μπορούν να επενδύουν σε μεγάλη κλίμακα και να αναλάβουν την ευθύνη για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας σε έναν ενιαίο συνεταιρισμό που ανήκει στους αγρότες, δημιουργούμε έναν ευρωπαϊκό πρωταθλητή, ενισχύοντας την ικανότητά μας να κάνουμε ακριβώς αυτό».

Ο επικεφαλής της ενοποίησης, Ίνγκο Μίλερ, πρόσθεσε πως «η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τους συναδέλφους μας και τους αγρότες-ιδιοκτήτες, ενός κεφαλαίου που ενώνει δύο πρωτοπόρους του κλάδου μας, ο καθένας ισχυρός από μόνος του και ενωμένος με κοινές αξίες, αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα και βαθιά εμπειρογνωμοσύνη».

Arla

Οι στόχοι

Ο Τούμποργκ διευκρίνισε πως η δημιουργία της Arla δίνει τη δυνατότητα σε νέες και τολμηρές επενδύσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προηγμένα συστατικά ορού γάλακτος και τις εμβληματικές μάρκες που γνωρίζουν και αγαπούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Arla.

«Θα ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας με τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο, με γνώμονα την εξεύρεση λύσεων, στην αντιμετώπιση των πιο επείγοντων προκλήσεων της κοινωνίας στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας, του κλίματος και της φύσης, προσφέροντας στους συναδέλφους μας εξαιρετικές ευκαιρίες να έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Αυτή η στιγμή είναι γεμάτη δυνατότητες».

«Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικό. Μαζί, πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ισχυρό μέλλον για την κοινότητα των αγροτών μας και να συνεχίσουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος και έμπιστος εταίρος στην κοινωνία, διαφυλάσσοντας τον ρόλο των γαλακτοκομικών προϊόντων στην σταθερή προμήθεια τροφίμων σε περιόδους γεωπολιτικών και οικονομικών αλλαγών».

Arla

Ποια είναι η Arla Foods

Η Arla Foods είναι μια δανέζικη/σουηδική πολυεθνική συνεταιριστική εταιρεία με έδρα το Βίμπι της Δανίας., που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ του σουηδικού γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Arla και της δανικής γαλακτοκομικής εταιρείας MD Foods στις 17 Απριλίου 2000. Το όνομα Arla προέρχεται από την ίδια λέξη με την αγγλική λέξη «early» και είναι ένας αρχαϊκός σουηδικός όρος που σημαίνει «νωρίς (το πρωί)».

Η Arla Foods είναι η τέταρτη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο γάλακτος και η έβδομη όσον αφορά τον κύκλο εργασιών. Στις αρχές του 2022, ο συνεταιρισμός ανήκε σε 8.492 αγρότες από τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο.

Ανάμεσα στις μάρκες που διαθέτει είναι τα τυριά Arla, Lurpak, Puck και Castello, τα οποία πωλούνται παγκοσμίως. Η μάρκα Arla είναι τόσο μια συνεταιριστική μάρκα όσο και μια μάρκα που καλύπτει όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Εκτός από τις τέσσερις κύριες μάρκες, η Arla έχει επίσης μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την Starbucks για την παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία των προϊόντων καφέ RTD (έτοιμα προς κατανάλωση) για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Η εταιρεία μπήκε στην ελληνική αγορά το 1975 και μέχρι σήμερα διατηρεί ισχυρή παρουσία στα σούπερ μάρκετ με τα αντίστοιχα προϊόντα.

Η γερμανική DMK

Η DMK είναι ένας γαλακτοκομικός συνεταιρισμός με περίπου 4.000 Γερμανούς γαλακτοπαραγωγούς, που συλλέγει νωπό γάλα από τους συνδεδεμένους παραγωγούς της, το οποίο στη συνέχεια προμηθεύει στην DMK Deutsches Milchkontor, μια γαλακτοκομική εταιρεία με έδρα τη Γερμανία.

Tα προϊόντα της DMK, όπως το τυρί MILRAM, το βρεφικό γάλα Humana και το βούτυρο, τυρί και γάλα Oldenburger, πωλούνται σε πολλές χώρες παγκοσμίως και για το 2025 κατέγραψε τζίρο 5,3 δισ. ευρώ.

Τι ακολουθεί

Η Arla θα έχει την έδρα της στο Βίμπι της Δανίας. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιαν Τοφτ Νόργκααρντ, αντιπρόεδρος η Ίνγκερ-Λίζε Σιόστρομ, διευθύνων σύμβουλος ο Πέντερ Τούμποργκ, ενώ ο Ίνγκο Μίλερ εντάσσεται στην εκτελεστική διοίκηση της Arla ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της διαδικασίας ενσωμάτωσης της DMK.

Τους επόμενους μήνες η προσοχή θα στραφεί στη σταδιακή ενοποίηση των δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεταιρισμοί DMK eG και DOC Kaas U.A., που αποτελούν τη βάση του DMK Group, θα ενωθούν σε έναν ευρωπαϊκό συνεταιρισμό, ο οποίος μέσα σε μεταβατική περίοδο δύο ετών θα συγχωνευθεί με την Arla Foods a.m.b.a. ενώ η διοικητική ομάδα θα ταξιδέψει για να συναντήσει τους ανθρώπους της εταιρείας.

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