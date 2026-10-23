ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πατάνε γκάζι οι αυτοκινητόδρομοι

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Αύξηση σημειώθηκε στην κυκλοφορία στους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητόδρομους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το εννεάμηνο του 2025.

Όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 291.002.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 254.880.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το Εννεάμηνο του 2026 παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 1,3% και αύξηση 5,6% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 128.879 και 48.940 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον μήνα Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

Επίσης η ημερήσια κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού έχει επηρεαστεί από της εργασίες ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου που υλοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.