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Konica Minolta: Νέες δυνατότητες στις σύγχρονες εκτυπωτικές επιχειρήσεις

Ο DIS Operator της Konica Minolta, Σωτήρης Χάντζος, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογίες της εταιρείας για την επαγγελματική και βιομηχανική εκτύπωση

Business 23.10.2026, 16:00
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Konica Minolta: Νέες δυνατότητες στις σύγχρονες εκτυπωτικές επιχειρήσεις
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To χαρτοφυλάκιό της για την επαγγελματική και βιομηχανική εκτύπωση, που περιλαμβάνει ψηφιακές πρέσες AccurioPress, λύσεις Inkjet UV, συστήματα εκτύπωσης ετικετών και εφαρμογές UV βερνικιού και foil, παρουσιάστηκε από την Konica Minolta στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Με έμφαση στην ποιότητα, την παραγωγικότητα και την αυτοματοποίηση, οι λύσεις αυτές προσφέρουν νέες δυνατότητες στις σύγχρονες εκτυπωτικές επιχειρήσεις. Η Konica Minolta διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ψηφιακών παραγωγικών συστημάτων εκτύπωσης φύλλου, με μερίδιο αγοράς 64,4% για το οικονομικό έτος 2025.

Λύσεις σε όλες τις κατηγορίες εκτύπωσης

Μιλώντας για το Production & Industrial Printing, ο Σωτήρης Χάντζος DIS Operator της Konica Minolta, διευκρίνισε ότι δεν αφορά την κατηγορία του office, αλλά «για μαζική παραγωγή μεγάλου όγκου, από βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια μέχρι και εξειδικευμένες εφαρμογές πάνω σε ετικέτα και συσκευασία».

Αναφερόμενος στις τεχνολογίες που παρουσίασε η εταιρεία στην 90η ΔΕΘ, είπε ότι παρουσιάστηκε ένα «portfolio ψηφιακής εκτύπωσης, το οποίο περιλαμβάνει τις εκτυπωτικές πρέσες Accurio Press, τεχνολογίες εκτύπωσης ετικέτας, όπως και μηχανές για spot UV και foil, δίνοντας λύσεις στους επαγγελματίες σε όλες τις κατηγορίες εκτύπωσης».

Το τρίπτυχο της προσφοράς της ψηφιακής εκτύπωσης

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα ο κ. Χάντζος υπογράμμισε πως ο« ψηφιακός μετασχηματισμός έχει κάνει τη διαδικασία της εκτύπωσης πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη ποιότητα».

«Πλέον μπορούμε να τυπώνουμε μικρότερα τιράζ, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πολύ λιγότερη σπατάλη. Ουσιαστικά περνάμε από τη μαζική παραγωγή στην έξυπνη παραγωγή», προσέθεσε.

Όσον αφορά, δε, για την προσφορά της ψηφιακής εκτύπωσης σε επίπεδο ποιότητας, ταχύτητας αλλά και εξατομίκευσης ο DIS Operator της Konica Minolta είπε χαρακτηριστικά: «η ψηφιακή εκτύπωση προσφέρει τρία πράγματα: εξαιρετική ποιότητα, υψηλή ταχύτητα και απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης. Μπορούμε να παράγουμε από ένα μοναδικό αντίτυπο έως χιλιάδες, με σταθερό αποτέλεσμα και περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη»

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