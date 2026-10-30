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Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

Business 30.10.2026, 16:17
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Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
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Τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Konica Minolta στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, όπου μέσα από ειδικούς σταθμούς επίδειξης (demo stations) οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη τις δυνατότητες προηγμένης και αυτοματοποιημένης μέτρησης.

Στο πλαίσιο των επιδείξεων, παρουσιάστηκαν επίσης λύσεις αυτοματοποιημένης ανάλυσης υλικών και επιφανειών με ρομποτική τοποθέτηση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της ακρίβειας, της συνέπειας και της αποδοτικότητας του ποιοτικού ελέγχου.

Tι προσφέρει το Advanced Automation Sensing

Το Advanced Automation Sensing συνδυάζει τον ρομποτικό αυτοματισμό με προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης προκειμένου να υποστηρίξει τον πελάτη να βελτιώσει τον ποιοτικό έλεγχο, την ανάπτυξη προϊόντων αλλά και τις διαδικασίες παραγωγής, εξήγησε ο Emre Sey, Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, κατά τη σχετική παρουσίαση.

Οι επισκέπτες, όπως είπε ο κ. Emre Sey, είχαν τη δυνατότητα να δουν τέσσερις σταθμούς επίδειξης (demo stations) που κάλυπταν διαφορετικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης χρώματος και εμφάνισης, της αξιολόγησης οθονών AR/VR, της υπερφασματικής ανάλυσης υλικών και του ποιοτικού ελέγχου οθονών.

«Κάθε λύση βασίζεται σε πραγματικές βιομηχανικές περιπτώσεις χρήσης και αναδεικνύει τα οφέλη των ρομποτικών ροών εργασίας μέτρησης», τόνισε.

Ενίσχυση σύγχρονων παραγωγικών λειτουργιών

Ο κ. Emre Sey σημείωσε επίσης πως οι συσκευές ανίχνευσης και τα συνεργατικά ρομπότ υποστηρίζουν και ενισχύουν τις σύγχρονες παραγωγικές λειτουργίες.

«Οι συσκευές ανίχνευσης παρέχουν λεπτομερή και αντικειμενικά δεδομένα προϊόντος και τα συνεργατικά ρομπότ εξασφαλίζουν ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με συνέπεια και επαναληψιμότητα» ανέφερε και εξήγησε πως η διαδικασία αυτή «μειώνει την ανθρώπινη μεταβλητότητα, βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας».

Αξιοποίηση δεδομένων και ποιοτικός έλεγχος

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta ανέδειξε παράλληλα τη σημασία που έχει η αξιοποίηση των δεδομένων στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανική παραγωγή.

«Η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, έχει γίνει πλέον απαραίτητη στη σύγχρονη παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος δεν αφορά πλέον μόνον στον εντοπισμό ελαττωμάτων. Αφορά και στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών», διευκρίνισε.

Τα αξιόπιστα δεδομένα», υπογράμμισε ο κ. Emre Sey, βοηθούν τους κατασκευαστές να εντοπίζουν νωρίτερα τα όποια προβλήματα, να μειώνουν το κόστος παραγωγής και φυσικά να βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων.

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