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Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί είναι επενδυτική ευκαιρία

Τιμή-στόχος τα 62 ευρώ και σύσταση outperform από τον ισπανικό οίκο

Business 23.10.2026, 16:44
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Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί είναι επενδυτική ευκαιρία
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Η νευρικότητα στην αγορά ομολόγων και τα καλά μεγέθη γ’ τριμήνου των εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθιστούν την μετοχή του Ομίλου υποδομών επενδυτική ευκαιρία αναφέρει σε ενημερωτικό σημείωμα η Santander.

Όπως εξηγεί ο οίκος, η απόφαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου-κίνηση για την οποία, εξάλλου, διαθέτει χρονικό περιθώριο δώδεκα μηνών- θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ισχύος και ως κίνηση προστασίας των μετόχων της. Κι αυτό διότι ο Όμιλος διαθέτει «άφθονη» ρευστότητα σε επίπεδο μητρικής και συνεπώς δεν έχει ανάγκη να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου.

Ως εκ τούτου, όπως σχολιάζει η Santander, η σημερινή χρηματιστηριακή αντίδραση στερείται βάσης και συνιστά επενδυτική ευκαιρία αγοράς (buying opportunity), ύστερα και από τις συμπαγείς επιδόσεις που εμφάνισαν οι αυτοκινητόδρομοι που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με τα δεδομένα αυτά, o οίκος δίνει τιμή-στόχο 62 ευρώ, διατηρώντας σύσταση outperform.

Εστιάζοντας στη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου, η Santander σημειώνει ότι:

-Το μεικτό χρέος με δικαίωμα αναγωγής (recourse gross debt) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι περιορισμένο και οι λήξεις του κατανέμονται ομαλά μεταξύ 2027 και 2032. Όπως οι περισσότεροι όμιλοι υποδομών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει δύο διακριτά επίπεδα δανεισμού: με και χωρίς (non-recourse) δικαίωμα αναγωγής. Ο δανεισμός με δικαίωμα αναγωγής αποτελείται εξ ολοκλήρου από εταιρικά ομόλογα, ονομαστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ σε μεικτούς όρους, και είναι άνετα κατανεμημένος κατά την περίοδο 2027–2032. Η επόμενη λήξη τοποθετείται τον Ιούλιο του 2027 και αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει άφθονη ρευστότητα σε επίπεδο μητρικής με δικαίωμα αναγωγής (1,9 δισ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2026) και, ως εκ τούτου, κατά την άποψη της Santander, δεν έχει ανάγκη από νέα ομολογιακή έκδοση. Επίσης, στις 30 Ιουνίου 2026, τα μεικτά ταμειακά διαθέσιμα με δικαίωμα αναγωγής (gross recourse cash) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονταν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο του κεφαλαίου του ομολόγου που λήγει τον Ιούλιο του 2027. Συνυπολογίζοντας τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους 0,7 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουλίου, τα προσαρμοσμένα (pro forma) μεικτά ταμειακά διαθέσιμα με δικαίωμα αναγωγής ανέρχονται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές το κεφάλαιο του ομολόγου του Ιουλίου 2027. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές ανάγκες και ότι η απόφασή της να απευθυνθεί στην αγορά εταιρικών ομολόγων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ήταν αμιγώς καιροσκοπική/ευκαιριακή (opportunistic) και δεν υπαγορεύτηκε από ανάγκες αναχρηματοδότησης.

– Η συντριπτική πλειονότητα (77%) του μεικτού χρέους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse), με το κόστος χρηματοδότησης να είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια των υποκείμενων παραχωρήσεων.

– Το 93% του συνολικού χρέους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρει σταθερό επιτόκιο, καθιστώντας τον όμιλο πλήρως θωρακισμένο απέναντι σε επιτοκιακές μεταβολές.

– Οι αυτοκινητόδρομοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επωφελούνται από 100% αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

– Το κόστος δανεισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Στις 30 Ιουνίου 2026, το σταθμισμένο μέσο κόστος δανεισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού δανεισμού με και χωρίς δικαίωμα αναγωγής) διαμορφωνόταν σε μόλις 3,8%. Συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών μεταφορών που καλύπτει η Santander. Επιπλέον, εξαιρώντας το χρέος χωρίς αναγωγή, το μέσο κόστος του δανεισμού με δικαίωμα αναγωγής ήταν ακόμη χαμηλότερο, στο 2,5%.

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