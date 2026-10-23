Τίτλος: Pizza Fan: Προτεραιότητα οι franchisees και οι 2.500 εργαζόμενοι – Στόχος η άμεση επαναλειτουργία

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«Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει». Αυτό αναφέρει η Pizza Fan σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει, τονίζοντας ότι προχωρά σε αυτή την δημόσια τοποθέτηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με σεβασμό προς τους εργαζομένους των καταστημάτων, τους franchisees και το καταναλωτικό κοινό.

Σε αυτή τη συγκυρία, όπως τονίζει, «προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας» προσθέτοντας πως «στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως».

Η άμεση επαναλειτουργία του δικτύου της pizza fan

«Στόχος», επισημαίνει ότι, «είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας». Η εταιρεία μας, συνεχίζει, «ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της».

Κλείνει λέγοντας πως αντιλαμβάνεται πλήρως «τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας», και απολογείται «για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος».

Η εταιρεία, καταλήγει, θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.

Να σημειωθεί πως και τα καταστήματα της Pizza Fan παρέμειναν κλειστά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.

Η αγορά περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση της υπόθεσης στο ποινικό της σκέλος, αλλά και τις παρενέργειες που ενδεχομένως έχει στην εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022. Έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, μεταξύ τους ο ιδιοκτήτης και στελέχη της εταιρείας, ενώ αναφέρονται κατασχέσεις χρημάτων, οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.