Μείωση τιμών: Παράταση έως το τέλος του 2026 και έως 1.000 κωδικοί

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Τελικά διευθετήθηκε η εκκρεμότητα ως προς την διάρκεια της «εθελοντικής πρωτοβουλίας για τη μείωση τιμών μεταξύ του πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της βιομηχανίας. Θα διατηρηθεί ως «πρωτοβουλία» μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Μόνο που θα αλλάξουν οι κωδικοί των προϊόντων, που θα βρίσκονται σε καθεστώς μείωσης. Και δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο συνολικός αριθμός τους.

Παράταση έως το τέλος του 2026 για την μείωση τιμών

Στη συνάντηση που είχαν χθες ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος με τον πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ κ. Γιάννη Γιώτη και την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη – και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΣΕ κ. Γιάννη Μασούτη – κατέληξαν πως είναι σκόπιμο η πρωτοβουλία να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Έως 1.000 κωδικοί προϊόντων με μειώσεις κυρίως 5%

Παράλληλα όμως σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Τσαγγάρη στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων επικοινωνούσε με προμηθευτικές εταιρείες ζητώντας προϊόντα για την «πρωτοβουλία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ίδια έχει «συγκεντρώσει» 650 – 700 κωδικούς, που είναι από αρκετές κατηγορίες και φιλοδοξεί εντός των προσεχών ημερών – ως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου – το σύνολο των κωδικών να ανέλθει περί τους 1.000. Η διαφορά σε σχέση με το πρώτο δίμηνο συνίσταται στο γεγονός ότι η μειώσεις των τιμών ανέρχονται στο 5% και ελάχιστα είναι αυτά που το υπερβαίνουν – από 6% ως 8%.

Σχεδιάζεται και χριστουγεννιάτικο καλάθι

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό και είχε γράψει προ εβδομάδων ο ΟΤ σχεδιάζεται ήδη από τώρα και το «χριστουγεννιάτικο καλάθι», το οποίο θα «τρέξει» μετά από τις 15 Δεκεμβρίου. Παράλληλα στο πρώτο δίμηνο, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης στην «πρωτοβουλία» συμμετείχαν περί τους 1.400 κωδικούς και σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες του 5%. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν κατ΄ αρχήν – όπως κάνουν σε κάθε φορά – ότι οι μειώσεις που θα έρθουν από τη βιομηχανία θα περάσουν απευθείας στην κατανάλωση.

Αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων

Το ερώτημα βέβαια είναι αν και σε πόσες περιπτώσεις η κάθε μία από τις αλυσίδες θα «προσφέρει» επιπλέον ποσοστά μειώσεων. Αυτό όμως θα φανεί στις επόμενες δέκα ημέρες μέρες. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στο διάστημα του τελευταίου τριμήνου – από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο – ο πληθωρισμός των τροφίμων έστω και οριακά εμφανίζει αρνητικό πρόσημο.