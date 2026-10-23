PHP2Shell: Ένας στους δέκα οργανισμούς παγκοσμίως έχει ήδη επηρεαστεί

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Σημαντική εξάπλωση καταγράφουν οι ευπάθειες PHP2Shell, καθώς από τη στιγμή της δημοσιοποίησής τους έχει επηρεαστεί το 10% των οργανισμών παγκοσμίως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσπάθειες εκμετάλλευσης των κενών ασφαλείας δεν περιορίζονται σε αποσπασματικά περιστατικά, αλλά παρουσιάζουν συνεχή και έντονη δραστηριότητα, με τη μεγαλύτερη ωριαία ένταση να καταγράφεται γύρω στα μεσάνυχτα.

Η Ευρώπη αναδεικνύεται ως η πλέον εκτεθειμένη περιοχή, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Checkpoint, καθώς το 14% των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ήπειρο έχει επηρεαστεί από τις ευπάθειες. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), όπου η επίπτωση ανέρχεται στο 6%.

Η Αφρική καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό, καθώς έχει επηρεαστεί το 4% των οργανισμών της. Ωστόσο, η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι οι ευπάθειες PHP2Shell αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα, με διαφορετικό βαθμό έκθεσης ανά περιοχή και κλάδο.

Τηλεπικοινωνίες και εκπαίδευση πιο ευάλωτοι

Σε επίπεδο κλάδων, οι Τηλεπικοινωνίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επίπτωση, καθώς το 20% των οργανισμών του τομέα έχει επηρεαστεί. Το ποσοστό είναι διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ασφάλειας σε υποδομές που στηρίζουν τη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές υπηρεσίες και την επικοινωνία εκατομμυρίων χρηστών.

Ακολουθεί ο κλάδος της Εκπαίδευσης με ποσοστό επίπτωσης 18%. Αυξημένη έκθεση καταγράφεται επίσης στους τομείς των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, καθώς και στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπου το ποσοστό φτάνει το 16%.

Η Γεωργία και οι Μεταφορές & Logistics καταγράφουν 14%, ενώ οι εταιρείες Λογισμικού και οι οργανισμοί Υγείας βρίσκονται στο 13%. Στον κλάδο της Πληροφορικής, η επίπτωση διαμορφώνεται στο 12%.

Αντίθετα, η Βιοτεχνολογία και η Φαρμακευτική Βιομηχανία εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 23 κλάδων που εξετάστηκαν από την Checkpoint, στο 5%.

Η Ουγγαρία πρώτη μεταξύ των χωρών

Σε εθνικό επίπεδο, η Ουγγαρία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό επηρεασμένων οργανισμών, καθώς το 38% έχει δεχτεί επίπτωση από τις ευπάθειες PHP2Shell μετά τη δημοσιοποίησή τους. Ακολουθούν η Δανία με 32% και η Αυστρία με 28%.

Η Σουηδία και η Ρουμανία καταγράφουν ποσοστό 22%, ενώ η Πορτογαλία, η Σερβία και η Ταϊλάνδη βρίσκονται στο 17%. Ακολουθούν η Γερμανία με 16%, η Ολλανδία με 15% και η Ινδία με 14%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι 13 από τις 15 χώρες με τη μεγαλύτερη επίπτωση βρίσκονται στην Ευρώπη. Οι μόνες εξαιρέσεις στη λίστα είναι η Ινδία και η Ταϊλάνδη, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσανάλογα αυξημένη έκθεση της ευρωπαϊκής αγοράς στις συγκεκριμένες απειλές.

Τι σημαίνει για τους οργανισμούς

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονται οι επιθέσεις ενάντια σε ευπάθειες PHP2Shell υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση, ενημέρωση συστημάτων και ενίσχυση της παρακολούθησης των περιβαλλόντων που βασίζονται σε PHP. Ιδιαίτερα για κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης, η διαχείριση των ευπαθειών δεν αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ζήτημα επιχειρησιακής συνέχειας και προστασίας δεδομένων.