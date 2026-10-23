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AirDNA: Ιωάννινα όπως Κουρσεβέλ – Σημαντική άνοδος στις τιμές των πρώτων χειμερινών κρατήσεων

Τι δείχνει η νέα έρευνα της AirDNA για τους ακριβότερους και οικονομικότερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης

Τουρισμός 23.10.2026, 07:00
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AirDNA: Ιωάννινα όπως Κουρσεβέλ – Σημαντική άνοδος στις τιμές των πρώτων χειμερινών κρατήσεων
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Από τα Ιωάννινα μέχρι το Κουρσεβέλ των γαλλικών Άλπεων, οι πρώτες κρατήσεις για τον χειμώνα 2026–2027 αποτυπώνουν σημαντικές διαφορές τιμών σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.

Στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, η μέση ημερήσια τιμή των ήδη καταχωρισμένων κρατήσεων διαμορφώνεται στα 97,14 ευρώ, έναντι 71,51 ευρώ που καταγράφηκαν τον χειμώνα 2025–2026, διαφορά 35,8%. Στο πολυτελές Κουρσεβέλ, η αντίστοιχη τιμή φθάνει τα 970,93 ευρώ, έναντι 838,28 ευρώ, διαφορά 15,8%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα της AirDNA για τους ακριβότερους και οικονομικότερους χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης, η οποία καταγράφει παράλληλα ότι η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη χειμερινή υποχώρηση τιμών μεταξύ 38 ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, οι μέσες ημερήσιες τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας ήταν 43,3% χαμηλότερες σε σύγκριση με την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2025. Στην Κρήτη η αντίστοιχη μείωση έφθασε το 47,2%.

AirDna: Η εικόνα στα Ιωάννινα

Σε αντίθεση με τους κατεξοχήν θερινούς προορισμούς, τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου ο χειμώνας αποτελεί περίοδο υψηλής τουριστικής δραστηριότητας.

Η πόλη κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των οικονομικότερων πραγματικά χειμερινών προορισμών της Ευρώπης, με μέση ημερήσια τιμή 71,51 ευρώ τον χειμώνα 2025–2026, αυξημένη κατά 1,6% σε ετήσια βάση.

Μπροστά της βρίσκεται μόνο το Ζλάτιμπορ της Σερβίας, με 54,10 ευρώ, ενώ ακολουθεί η γαλλική Λα Μπουρμπούλ, με 76,70 ευρώ.

Για τον επερχόμενο χειμώνα, οι κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 14 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα εμφανίζουν μέση τιμή 97,14 ευρώ. Η διαφορά των 25,63 ευρώ, ή 35,8%, αποτελεί ένδειξη υψηλότερων πρώιμων τιμών και όχι επιβεβαιωμένη ετήσια αύξηση.

Οι Άλπεις ανεβάζουν τις τιμές

Ανάλογη εικόνα υψηλότερων τιμών στις πρώιμες κρατήσεις παρουσιάζουν αρκετά από τα ακριβότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης.

Στο Κουρσεβέλ, η μέση τιμή φθάνει τα 970,93 ευρώ, παρουσιάζοντας διαφορά 15,8% από την προηγούμενη ολοκληρωμένη χειμερινή περίοδο.

Στο Βερμπιέ της Ελβετίας, οι κρατήσεις διαμορφώνονται στα 668,02 ευρώ, έναντι 519,04 ευρώ, διαφορά 28,7%, ενώ στη Μεζέβ της Γαλλίας η μέση τιμή φθάνει τα 537,82 ευρώ, έναντι 444,43 ευρώ, διαφορά 21%.

Στο Τσερμάτ καταγράφονται 586,94 ευρώ, διαφορά 14,8%, και στο Βαλ ντ’ Ιζέρ 519,93 ευρώ, διαφορά 12,8%.

Αντίθετη είναι η εικόνα στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, όπου οι πρώτες κρατήσεις εμφανίζουν μέση τιμή 651,37 ευρώ, έναντι 731,38 ευρώ τον προηγούμενο χειμώνα, δηλαδή μείωση 10,9%. Η σύγκριση επηρεάζεται από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές της περιόδου των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Αύξηση 21,4% στην Ευρώπη

Συνολικά, η AirDNA καταγράφει αύξηση 21,4% στη μέση ημερήσια τιμή των ήδη πραγματοποιημένων ευρωπαϊκών κρατήσεων για τον χειμώνα 2026–2027, η οποία διαμορφώνεται στα 152,78 ευρώ.
Η σύγκριση αφορά κρατήσεις της ίδιας ημερομηνίας σε δύο διαδοχικά έτη και συνεπώς δεν αποτυπώνει την τελική μεταβολή των τιμών.

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