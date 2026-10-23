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Μπλε Κέδρος: Άδεια κατεδάφισης για το Patras Bay – Επένδυση 56,7 εκατ. για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο

Στην επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας περνά η μεγάλη τουριστική επένδυση της Μπλε Κέδρος, συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη

Τουρισμός 23.10.2026, 07:00
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Μπλε Κέδρος: Άδεια κατεδάφισης για το Patras Bay – Επένδυση 56,7 εκατ. για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στην επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας περνά η μεγάλη τουριστική επένδυση της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων της οικογένειας Ευμορφίδη, στα Αραχωβίτικα Πατρών, μετά την έκδοση άδειας κατεδάφισης της παλαιάς ξενοδοχειακής μονάδας Patras Bay, γνωστής και ως Alexander Bay. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός παραθαλάσσιου ακινήτου που παραμένει εγκαταλελειμμένο επί σειρά ετών, με την εταιρεία να σχεδιάζει την ανάπτυξη πεντάστερου τουριστικού συγκροτήματος, συνολικού προϋπολογισμού 56,7 εκατ. ευρώ.

Η νέα άδεια κατεδάφισης εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026 από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πατρέων, και αφορά την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Αθηνών, στην περιοχή των Αραχωβιτίκων, όπου βρίσκεται το ακίνητο της Μπλε Κέδρος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοικητικής πράξης, το οικόπεδο έχει επιφάνεια 21.441,86 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η υφιστάμενη κάλυψη των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 5.220,77 τετραγωνικά μέτρα και η δόμηση σε 5.199,37 τετραγωνικά μέτρα. Η άδεια έχει ισχύ έως τις 21 Οκτωβρίου 2027.
Η επένδυση των 56,7 εκατ. ευρώ

Το επενδυτικό σχέδιο της Μπλε Κέδρος προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, σε συνδυασμό με παραθεριστικές κατοικίες, αξιοποιώντας την παραθαλάσσια θέση του ακινήτου στον Πατραϊκό Κόλπο.

Η επένδυση έχει παρουσιαστεί με την ονομασία Coco-Mat Village και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του επενδυτικού προγράμματος της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων.

Η αγορά μέσω πλειστηριασμού

Η Μπλε Κέδρος απέκτησε το ακίνητο το 2022 μέσω πλειστηριασμού, καταβάλλοντας τίμημα περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παλαιό ξενοδοχειακό συγκρότημα, με οικοδομικές άδειες που ανάγονται στο 1969, το οποίο είχε παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Ωστόσο, η διαδικασία απόκτησης συνοδεύτηκε από δικαστικές εκκρεμότητες. Με τη με αριθμό 4433/2022 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της συμβ/φου Πατρών Βασιλικής Παπαγεωργίου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογικού Γραφείου / Υποκαταστήματος Δυτικής Ελλάδας, η Εταιρεία απέκτησε μέσω πλειστηριασμού ένα ακίνητο (οικόπεδο με ξενοδοχείο) που βρίσκεται στον οικισμό Αραχωβίτικων, Ρίου Πατρών αντί ποσού 1.800.000 €. Ο καθ’ ου η εκτέλεση άσκησε ανακοπή με αίτημα την ακύρωση του πλειστηριασμού, η οποία απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείου Πατρών με τη με αρ. 642/2024 απόφασή του. Στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση, η οποία ομοίως απορρίφθηκε από το Μονομελές Εφετείο Πατρών με τη με αρ. 414/2025 απόφασή του.

Ο ίδιος ως άνω πλειστηριασμός του ακινήτου στα Αραχωβίτικα Ρίου Πατρών προσβλήθηκε με ανακοπή και από τρίτον ενδιαφερόμενο πλειοδότη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, το οποίο απέρριψε αυτή με τη με αρ. 641/2024 απόφασή του. Κατ’ αυτής ασκήθηκε έφεση, η οποία επίσης απορρίφθηκε με τη με αριθμό με αρ. 14/2026 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν τελεσίδικα όλες οι εκκρεμείς ανακοπές και επικυρώθηκε ο πλειστηριασμός μέσω του οποίου απέκτησε η Εταιρεία το εν λόγω ακίνητο.

Τα επόμενα βήματα

Η νέα άδεια ακολουθεί προηγούμενες εγκρίσεις που είχαν εκδοθεί για την απομάκρυνση επιμέρους εγκαταστάσεων του παλαιού συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων κολυμβητική δεξαμενή, αποθήκες και αυθαίρετες κατασκευές.

Πλέον, η διαδικασία αφορά την κατεδάφιση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προετοιμασία του χώρου ενόψει της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Η υλοποίηση του σχεδίου των 56,7 εκατ. ευρώ μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική υποδομή της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας, προσθέτοντας μια νέα μονάδα υψηλής κατηγορίας στον ξενοδοχειακό χάρτη της Αχαΐας.

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