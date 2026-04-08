Μπλέ Κέδρος: Αγορά ακινήτου έναντι 695.000 ευρώ στην Αθήνα

Τουρισμός 08.04.2026, 18:55
Σχολιάστε
Newsroom

Την απόκτηση ενός νέου ακινήτου επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43, στην περιοχή των Ελληνορώσων, ανακοίνωσε η Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ. Η νέα αγορά ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και το ακίνητο αφορά σε οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφανείας 496 τ.μ., επί οικοπέδου επιφανείας 346 τ.μ..

Το τίμημα ανήλθε σε 695.000 ευρώ και καταβλήθηκε με ίδια κεφάλαια. Μετά την απόκτηση αυτή, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από 43 ακίνητα, συνολικής αποτίμησης 110.905.600 ευρώ.

Η επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη ειναι η επένδυση της Μπλέ Κέδρος στη Θεσσαλονίκη όπου η εταιρεία των αδελφών Ευμορφίδη προχωρά στη μετατροπή κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο 4*. Τον περασμένο Φεβρουάριο δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΥΔΟΜ Θεσσαλονίκης , που εξέδωσε προέγκριση οικοδομικής αδείας,  απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για τις απαραίτητες κατασκευές.

Το ακίνητο αφορά οκταώροφο κτίσμα με δώμα, το οποίο αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 289 τ.μ. Η συνολική δομημένη επιφάνεια του κτιρίου φτάνει τα 2.032 τ.μ.. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Μπλέ Κέδρος, το νέο ξενοδοχειακό ακίνητο θα διαθέτει συνολικά 52 δωμάτια, ενώ στο ισόγειο προβλέπεται η λειτουργία καταστήματος Coco-Mat, ακολουθώντας το μοντέλο του αντίστοιχου ξενοδοχείου της ΑΕΕΑΠ στο Κολωνάκι. Η μονάδα θα λειτουργήσει υπό την ονομασία Coco-Mat Du Nord.

Η Μπλέ Κέδρος, υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 50 ετών με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει επίσης εμπορικό κατάστημα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η επένδυση για τη δημιουργία του ξενοδοχείου υπολογίζεται σε 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα ξενοδοχεία σε Ρίο και Μονεμβασιά

Επίσης, στα σκαριά βρίσκεται η κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων και 58 τουριστικών κατοικιών στη θέση «Ξιφιάς» του Δήμου Μονεμβασιάς, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα είναι επιφάνειας 2.350 τ.μ., ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση για τις κατοικίες είναι 7.100 τ.μ.

Παράλληλα, η εισηγμένη έχει δρομολογήσει την ανέγερση ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στο Ρίο, που θα απαρτίζεται από ξενοδοχείο και κατοικίες, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies