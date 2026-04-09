Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Στα 10,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών το 2025 της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ και περιλάμβανε έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ καθώς και έσοδα από πώληση ακινήτου, τα οποία ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Η αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα € 108,6 εκατ. και περιλάμβανε 39 ακίνητα υπό διαχείριση.

Μη λαμβάνοντας υπόψιν τις αξίες των πωληθέντων ακινήτων, πωλήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα εντός της κλειόμενης χρήσης, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων αυξήθηκε κατά 5,16%. Να σημειωθεί ότι η αξία του χαρτοφυλακίου είναι απομειωμένη κατά περίπου € 25 εκατ. εξαιτίας των εξελίξεων που αφορούν το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα.

Εντός της χρήσης 2025, ο Όμιλος εξόφλησε πλήρως τις δανειακές του υποχρεώσεις που αφορούσαν δανειακές συμβάσεις που είχε συνάψει εντός των χρήσεων 2024 και 2025, πετυχαίνοντας σήμερα ο Όμιλος να έχει μηδενικό δανεισμό.

Ταυτοχρόνως, εξάλειψε ολοσχερώς τις 2 προσημειώσεις, συνολικού ποσού περ. € 21 εκ., μία που συνδέονταν με το Ομολογιακό Δάνειο για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 22, το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς εντός της χρήσης, και μία για το ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 στην Αθήνα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε € 14,7 εκατ., έναντι των € 1,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Η μεταβολή οφείλεται στις προαναφερθείσες επιτυχείς πωλήσεις ακινήτων.