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Αεροπορικές εταιρείες: Η νέα κανονικότητα – Υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, λιγότερες πτήσεις

Ο ρόλος της αύξησης της τιμής των καυσίμων – «Επιταχύνθηκε η αλλαγή» για τις αεροπορικές εταιρείες, λένε στελέχη του κλάδου – Πληθαίνουν οι θέσεις premium στις καμπίνες

World 24.10.2026, 19:30
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Αεροπορικές εταιρείες: Η νέα κανονικότητα – Υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, λιγότερες πτήσεις
Επιμέλεια Νεκτάριος Δαργάκης

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Όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο, θα έχουν ήδη βιώσει όσα περιγράφει το Axios, σε ανάλυσή του, για τη νέα κανονικότητα όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες με ακριβότερα εισιτήρια και λιγότερες πτήσεις.

«Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω όσον αφορά τις τιμές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines

«Αυτή είναι η γκριμάτσα που μόλις έκανες ενώ έψαχνες για ταξιδιωτικές επιλογές; Συνήθισέ την», γράφει χαρακτηριστικά το αμερικανικό μέσο.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών των καυσίμων των αεροσκαφών επιταχύνει τις αλλαγές σε ολόκληρο τον κλάδο των αερομεταφορών, κάτι που αντανακλάται στις υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων, στις καμπίνες με έμφαση στις θέσεις premium και στις λιγότερες επιλογές πτήσεων για τους ταξιδιώτες.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 22% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τη δέκατη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση στον κυβερνητικό δείκτη τιμών αεροπορικών εισιτηρίων, ο οποίος έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

Ο ρόλος της αύξησης της τιμής των καυσίμων

Όλες οι μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τονίζει το Axios.

Η American Airlines ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το κόστος καυσίμων της αυξήθηκε κατά σχεδόν 70% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, προσθέτοντας 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στα έξοδά της και περιορίζοντας την αύξηση των εσόδων της.

Τόσο η Southwest όσο και η United Airlines μείωσαν δραστικά τις προβλέψεις τους για τα κέρδη αυτή την εβδομάδα, λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Επίσης, η Delta Air Lines αναμένει ότι οι δαπάνες της για καύσιμα φέτος θα είναι κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερες από πέρυσι.

Για να κρατήσουν υψηλά τα κέρδη τους, οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων.

Οι συνέπειες

Για να προστατεύσουν τα κέρδη τους, σημειώνει το Axios, οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και προσφέρουν περισσότερες premium θέσεις, με στόχο να αποκομίσουν περισσότερα έσοδα από τις πτήσεις τους.

Στη Southwest, ο μέσος ναύλος ανά επιβάτη αυξήθηκε κατά 26,9% και ανήλθε στα 231,69 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους — και αυτό χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα τέλη.

Τα έσοδα της Delta από τις θέσεις premium αυξήθηκαν κατά 18% το τρίτο τρίμηνο, παρόλο που ο αριθμός των θέσεων premium αυξήθηκε μόνο κατά 6%.

«Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν λίγες επιλογές για να αντισταθμίσουν το επιπλέον κόστος καυσίμων, εκτός από την αύξηση των ναύλων», δήλωσε ο Σκοτ Κέις, ιδρυτής της υπηρεσίας προσφορών πτήσεων Going.com.

«Καμία από αυτές δεν κάνει αντιστάθμιση κινδύνου (σ.σ. hedging) για τα καύσιμα με τον τρόπο που συνήθιζε, κυρίως επειδή είχαν μια αρκετά άσχημη εμπειρία με αυτό», δήλωσε ο Κέις σε συνέντευξή του.

Ο Κέις αναφέρεται στην πρακτική των αεροπορικών εταιρειών να κλείνουν εκ των προτέρων συμβόλαια αγοράς καυσίμων σε σταθερή τιμή, ώστε να προστατευτούν σε περίπτωση που οι τιμές εκτοξευθούν στο μέλλον.

Τα στελέχη των αεροπορικών εταιρειών, ωστόσο, θεωρούν αυτές τις αλλαγές — πολλές από τις οποίες είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή — ως μια αναγκαία «νέα κανονικότητα», προσθέτει το Axios.

«Επιταχύνθηκε η αλλαγή» για τις αεροπορικές εταιρείες

Η φετινή απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων απλώς «επιτάχυνε» την αλλαγή, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Delta, Εντ Μπάστιαν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας στις 9 Οκτωβρίου.

«Ανεξάρτητα από την επόμενη εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, οι δυνάμεις που αναδιαμορφώνουν τον αεροπορικό κλάδο των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να δρουν, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες δυσκολεύονταν να καλύψουν το κόστος κεφαλαίου τους πολύ πριν από την άνοδο των τιμών των καυσίμων», ανέφερε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United, Σκοτ Κίρμπι, δήλωσε την Τετάρτη στους επενδυτές ότι τα βασικά κόστη του κλάδου — συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομικών τελών, της συντήρησης και των κινητήρων — έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, ώστε οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αλλάξουν ριζικά την οικονομική τους δομή.

Τα στελέχη επανέλαβαν τα σχόλια του Μπάστιαν που είχε κάνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την τιμολόγηση, κάτι που δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων και άλλες αλλαγές που αποσκοπούν στην προστασία της κερδοφορίας είναι πιθανό να παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και μετά τη μείωση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών.

«Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω όσον αφορά τις τιμές», δήλωσε ο Κίρμπι.

«Νομίζω ότι φέτος αποδεικνύουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά», πρόσθεσε.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Καταλύτης»

Ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος Ρόμπερτ Ίσομ δήλωσε ότι η απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων «απλώς αποτέλεσε τον καταλύτη που μας επέτρεψε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει αξία», αναφερόμενος στην έντονη ζήτηση από πελάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες δείχνουν όλο και μεγαλύτερη απροθυμία να εκτελούν πτήσεις που δεν αποφέρουν κέρδη — γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τις επιλογές των ταξιδιωτών, σημειώνει το Axios.

Ο Κίρμπι της United προέβλεψε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί σε ολόκληρο τον κλάδο.

«Ένας χρυσός κανόνας: μην πετάτε σε προορισμούς που είναι ζημιογόνοι», δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

«Θα μειωθούν οι ζημιογόνες πτήσεις», προέβλεψε.

Προηγήθηκε το κλείσιμο εταιρείας χαμηλού κόστους

Οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των καυσίμων — που προκλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει τις προμήθειες — ξεκίνησαν με το κλείσιμο της Spirit Airlines νωρίτερα φέτος.

Παρότι τα προβλήματα της Spirit ήταν πολλά, η απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων θεωρήθηκε ευρέως ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Και η αποχώρησή της σημαίνει ότι είναι πλέον ευκολότερο για τις αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές για να καλύψουν τα επιπλέον έξοδά τους για καύσιμα, δήλωσε ο Κέις.

«Η κατάρρευση της Spirit αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που εξηγεί γιατί παρατηρείται τόσο απότομη αύξηση των αεροπορικών ναύλων, καθώς η εν λόγω εταιρεία και άλλες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους λειτουργούν ως ένα είδος σταθεροποιητικού παράγοντα για τις τιμές των αεροπορικών ναύλων γενικά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ποιο είναι το συμπέρασμα, σύμφωνα με το Axios;

Οι τιμές των καυσίμων ενδέχεται τελικά να μειωθούν. Μην υπολογίζετε, όμως, ότι θα ακολουθήσουν και οι αεροπορικοί ναύλοι.

Πηγή: In.gr

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