Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες

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Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας εισέρχονται στην περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών αντιμετωπίζοντας πιο δύσκολες προοπτικές, μετά την προειδοποίηση για βαριές ζημίες κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ η εξασθένιση της ζήτησης δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την ικανότητά τους να απορροφήσουν τα αυξημένα κόστη καυσίμων κατά τους πιο πολυσύχναστους μήνες του κλάδου.

Η Air China, η China Eastern Airlines και η China Southern Airlines προειδοποίησαν την Τρίτη ότι αναμένουν συνολικές καθαρές ζημίες για το πρώτο εξάμηνο ύψους έως και 1,3 δισ. δολ.

Η Air China, η China Eastern Airlines και η China Southern Airlines προειδοποίησαν την Τρίτη ότι αναμένουν συνολικές καθαρές ζημίες για το πρώτο εξάμηνο ύψους έως και 9 δισεκατομμυρίων γιουάν (1,33 δισεκατομμύρια δολάρια), μια απότομη αναστροφή σε σχέση με τα συνολικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, τα οποία είχαν ενισχυθεί από την ισχυρή ζήτηση λόγω του Κινέζικου Νέου Έτους.

Οι ζημίες υπογραμμίζουν το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες: η αύξηση των ναύλων για την κάλυψη των υψηλότερων δαπανών καυσίμων ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης της ζήτησης, ενώ η διατήρηση των τιμών των εισιτηρίων σε χαμηλά επίπεδα αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος.

Ο Parash Jain, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας για τις μεταφορές και την εφοδιαστική της HSBC, δήλωσε ότι αναδιαμορφώνονται οι καταναλωτικές συνήθειες των Κινέζων, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται και κάθε αύξηση των αεροπορικών ναύλων ενέχει τον κίνδυνο μείωσης της ζήτησης.

«Η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων πλήττει τη ζήτηση και ωθεί τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν περισσότερο τους σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας για μικρότερες αποστάσεις», ανέφερε ο Jain, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές διαταραχές και ο μικρότερος αριθμός παιδιών σχολικής ηλικίας επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη ζήτηση για καλοκαιρινά ταξίδια. «Ωστόσο, ο μοναδικός και σημαντικότερος λόγος για τη μείωση της ζήτησης είναι η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων.»

Οι αναλυτές της HSBC εκτιμούν ότι οι τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Κίνας θα καταγράψουν συνολικές ζημίες ύψους περίπου 16,8 δισεκατομμυρίων γιουάν το 2026, σε σύγκριση με τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς για συνολικά κέρδη ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων γιουάν.

Η Air China ανέφερε σε ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων είχαν «περιορίσει δραστικά» τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών.

50% πιο πάνω οι τιμές αεροπορικών καυσίμων στην Κίνα

Σε αντίθεση με πολλούς ασιατικούς ανταγωνιστές, οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες δεν προβαίνουν σε σημαντική αντιστάθμιση κινδύνου για τις αγορές καυσίμων τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτες στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε η σύγκρουση με το Ιράν. Αν και οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν υποχωρήσει από το υψηλό επίπεδο του δεύτερου τριμήνου, παραμένουν περίπου 50% υψηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα.

«Δεδομένου ότι η ομαλοποίηση των τιμών του καυσίμου αεροσκαφών θα χρειαστεί χρόνο, οι συνθήκες χαμηλής ζήτησης είναι πιθανό να παραμείνουν το κύριο μέλημα εν όψει της θερινής περιόδου αιχμής», ανέφεραν αναλυτές της Bank of America σε σημείωμά τους.

Το τρίτο τρίμηνο είναι συνήθως το πιο κερδοφόρο για τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, η εταιρεία δεδομένων αεροπορικών μεταφορών Flight Master προβλέπει ότι η επιβατική κίνηση των κινεζικών αεροπορικών εταιρειών σε εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις θα μειωθεί κατά 3,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 142 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κάτι που θα σηματοδοτούσε την πρώτη συρρίκνωση κατά την περίοδο αιχμής από το 2022.

Μείωση ημερήσιων πτήσεων

Από την 1η έως τις 14 Ιουλίου, ο μέσος όρος των ημερήσιων πτήσεων μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, με τις πτήσεις εσωτερικού να σημειώνουν πτώση 1,8% και τις διεθνείς πτήσεις 3,6%, σύμφωνα με την Flight Master. Οι τιμές των εισιτηρίων στην οικονομική θέση ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 831 γιουάν, σημειώνοντας πτώση 1,2% σε ετήσια βάση και 6,1% κάτω από τα επίπεδα του 2019.

Η ζήτηση για εσωτερικές πτήσεις στην Κίνα συρρικνώθηκε κατά 6,2% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), σημειώνοντας την πιο αδύναμη επίδοση μεταξύ των μεγάλων εγχώριων αγορών παγκοσμίως και την πρώτη μηνιαία πτώση στην Κίνα που δεν συνδέεται με την περίοδο του Σεληνιακού Νέου Έτους από την έναρξη της πανδημίας.

Οι τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βασίζονται στις διεθνείς πτήσεις για περίπου το 30% των εσόδων τους, έχουν σημειώσει ραγδαία αύξηση της ζήτησης στις ευρωπαϊκές πτήσεις από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, καθώς οι ταξιδιώτες αποφεύγουν τους διαταραγμένους κόμβους της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, αυτά τα κέρδη μειώνονται καθώς οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου επαναφέρουν τις πτήσεις τους και προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με στοιχεία της Flight Master.