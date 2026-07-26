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Αεροπορικές εταιρείες: Αναστέλλουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή λόγω των νέων συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν

Οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες διαταραχές, ενώ οι διεθνείς αερομεταφορείς καθυστερούν την επιστροφή στον Κόλπο

World 26.07.2026, 19:43
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Αεροπορικές εταιρείες: Αναστέλλουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή λόγω των νέων συγκρούσεων ΗΠΑ – Ιράν
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Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επεκτείνουν τις αναστολές πτήσεων σε περιοχές της Μέσης Ανατολής εν μέσω κλιμάκωσης της στρατιωτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όλες οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεων τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Ο τομέας των αερομεταφορών ανακάμπτει σταθερά μετά τα μεγάλης κλίμακας κλεισίματα αεροσκαφών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα αεροπορικά ταξίδια στον Κόλπο αντιμετωπίζουν νέες διαταραχές , καθώς οι αεροπορικές εταιρείες επανατοποθετούν τις δραστηριότητές τους εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ΗΠΑ δεν ανέφεραν καμία επίθεση στο Ιράν το Σάββατο, μετά από 13 συνεχόμενες νύχτες που πραγματοποίησαν επιθέσεις , οι οποίες, όπως είπαν, είχαν ως στόχο την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι αεροπορικές εταιρείες εργάζονται σκληρά για την αποκατάσταση των δικτύων τους, με την αεροπορική εταιρεία του Ντουμπάι, Emirates, να ανακοινώνει ότι έχει επιστρέψει στο 75% του προγράμματής της πριν την έναρξη του πολέμου. Δεδομένης της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης της κατάστασης, ωστόσο, όλες οι περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεων τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Etihad Airways

Για λειτουργικούς λόγους, η Etihad Airways παρέτεινε την ακύρωση πτήσεων μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Zayed του Άμπου Ντάμπι και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ έως τις 26 Ιουλίου.

Air France

Η Air France, η οποία είχε προγραμματιστεί να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στη Μέση Ανατολή στις 20 Ιουλίου, παρέτεινε τις αναστολές πτήσεων σε δρομολόγια σε όλη την περιοχή. Οι πτήσεις προς το Ριάντ παραμένουν σε αναστολή έως τις 24 Ιουλίου, ενώ οι πτήσεις προς το Ντουμπάι θα συνεχιστούν στις 27 Ιουλίου. Οι πτήσεις προς τη Βηρυτό έχουν ανασταλεί έως τις 2 Αυγούστου. «Η επανέναρξη των λειτουργιών θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο, η οποία εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία.

Turkish Airlines

Η Turkish Airlines επανέλαβε τις πτήσεις προς Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Δαμασκό, Βηρυτό και Αμμάν, καθώς ο αερομεταφορέας συνεχίζει να αποκαθιστά τις υπηρεσίες του σε περιοχές της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, οι πτήσεις προς το Ιράν παραμένουν σε αναστολή. Η αεροπορική εταιρεία προειδοποίησε επίσης για περαιτέρω διαταραχές λόγω της τελευταίας κλιμάκωσης.

«Ορισμένες από τις πτήσεις μας προς και από το Ιράν και την γύρω περιοχή έχουν ακυρωθεί. Η τρέχουσα κατάσταση στον εναέριο χώρο της περιοχής παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία στον ιστότοπό της.

KLM

Οι πτήσεις της KLM προς και από το Ριάντ, το Νταμάμ και το Ντουμπάι αναστέλλονται έως τις 23 Αυγούστου. Η KLM έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα πτήσεων της στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει να αποφεύγει τις πτήσεις μέσω του εναέριου χώρου του Ιράν, του Ιράκ και του Ισραήλ, καθώς και σε τμήματα του Αραβικού Κόλπου. Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ, το Νταμάμ και το Ντουμπάι έχουν ανασταλεί έως τις 23 Αυγούστου.  Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν ήταν ακόμη σε θέση να επαναλάβει το κανονικό της πρόγραμμα στην περιοχή, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να προσαρμόζονται ανάλογα με τις λειτουργικές συνθήκες.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από ακυρώσεις μπορούν να κάνουν εκ νέου κράτηση για το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με τους όρους του εισιτηρίου.

British Airways

Η British Airways ανέβαλε τη σταδιακή επιστροφή της στη Μέση Ανατολή, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να επαναληφθεί την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα, οι πτήσεις προς Ντουμπάι, Τελ Αβίβ, Μπαχρέιν και Αμμάν θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 25 Οκτωβρίου. Ο αερομεταφορέας μειώνει επίσης τις συχνότητες σε άλλα δρομολόγια στη Μέση Ανατολή. Οι πτήσεις προς Ντόχα θα εκτελούνται μία φορά την ημέρα αντί για δύο από την 1η Αυγούστου, ενώ οι υπηρεσίες προς Ριάντ θα μειωθούν από δύο καθημερινές πτήσεις σε μία από τις 8 Αυγούστου. Η αεροπορική εταιρεία έχει αναστείλει οριστικά τις πτήσεις προς την Τζέντα.

Lufthansa

Ο Όμιλος Lufthansa έχει αναστείλει τις πτήσεις προς διάφορους προορισμούς στην περιοχή. Ενώ οι Austrian Airlines, Lufthansa και Swiss έχουν επαναλάβει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, οι πτήσεις της Brussels Airlines προς το Τελ Αβίβ παραμένουν σε αναστολή. Οι πτήσεις της Lufthansa και της Swiss προς το Ντουμπάι παραμένουν επίσης σε αναστολή έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, οι πτήσεις των Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines και Brussels Airlines προς Άμπου Ντάμπι, Αμμάν, Βηρυτό, Νταμάμ, Ριάντ, Ερμπίλ, Μουσκάτ και Τεχεράνη έχουν ανασταλεί έως τις 24 Οκτωβρίου.

ITA Airways

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Ιταλίας ανέστειλε τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς το Ντουμπάι έχουν ανασταλεί έως τις 24 Οκτωβρίου. «Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν εκ νέου κράτηση σε εναλλακτική πτήση ή επιστροφή χρημάτων για το εισιτήριό τους», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

American Airlines

Η American Airlines έχει ενημερώσει τις ταξιδιωτικές της ειδοποιήσεις για επιβάτες που πετούν προς ή μέσω περιοχών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ντόχα, με ευέλικτες επιλογές κράτησης.

Οι πελάτες που αγόρασαν εισιτήρια έως τις 28 Μαρτίου για ταξίδια μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 6 Ιανουαρίου 2027, μπορούν να κάνουν μια εφάπαξ αλλαγή χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν την ίδια αφετηρία και προορισμό και θα ταξιδέψουν στην ίδια καμπίνα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Οι επιβάτες έχουν επίσης την επιλογή να ακυρώσουν το ταξίδι τους και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με τους όρους του εισιτηρίου. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι τα δρομολόγια και οι πολιτικές υπόκεινται σε αλλαγές.

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