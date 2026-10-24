Πεκίνο: Προειδοποίηση για τους περιορισμούς στις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα

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Τον κίνδυνο της διαταραχής των σινο-αμερικανικών εμπορικών σχέσεων επισήμανε το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας που κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να επεκτείνουν τους περιορισμούς στις αμερικανικές επενδύσεις στην Κίνα. Η κινεζική προειδοποίηση , φαίνεται ότι ειχε ως αιχμή μια προτεινόμενη ρύθμιση σχετικά με ευαίσθητες τεχνολογίες.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την Πέμπτη προτάσεις για την επικαιροποίηση του προγράμματος ασφάλειας των εξερχόμενων επενδύσεων, προσθέτοντας τη βιοτεχνολογία στους τομείς που υπόκεινται σε περιορισμούς και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής στον τομέα των υπολογιστών υψηλής απόδοσης και των υπερηχητικών συστημάτων.

Αντίμετρα απο το Πεκίνο

Το υπουργείο Εμπορίου στο Πεκίνο ανέφερε σε δήλωσή του ότι η πρόταση διευρύνει «με διακριτικό τρόπο» τους περιορισμούς στις επενδύσεις που σχετίζονται με την Κίνα και εντείνει τα μέτρα περιορισμού. Στην ίδια ανακοίνωση , αναφέρεται ότι η Κίνα αντιτάσεται κατηγορηματικά στην αμερικανική πρόταση και πως διατηρεί το δικαίωμα να λάβει αντίμετρα, τα οποία πάντως δεν προσδιόρισε.

Οι προτεινόμενοι κανόνες «αντιβαίνουν στη σημαντική συναίνεση που επέτυχαν οι δύο αρχηγοί κρατών, διαταράσσουν την ομαλή οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ κινεζικών και αμερικανικών επιχειρήσεων και υπονομεύουν τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμποιρίου.

«Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις επενδύσεις στην Κίνα όχι μόνο θα βλάψουν την οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αλλά θα πλήξουν και τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών», ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ,σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στην Κίνα ισοδυναμεί με επένδυση στο μέλλον, καθώς η χώρα διαθέτει τεράστιο καταναλωτικό και επενδυτικό δυναμικό χάρη στην υπερμεγέθη αγορά της.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι τα μέτρα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την Κίνα, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν το αμερικανικό κεφάλαιο να υποστηρίζει την ανάπτυξη, από ξένους αντιπάλους, στρατηγικών τεχνολογιών διπλής χρήσης που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό πρόγραμμα είχε ήδη περιορίσει ορισμένες αμερικανικές επενδύσεις που αφορούσαν την Κίνα στους τομείς των ημιαγωγών, των κβαντικών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.