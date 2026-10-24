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Βραζιλία: Η οικονομία στο κέντρο της εκλογικής αναμέτρησης

Τα ζητήματα της οικονομίας στη Βραζιλία κυριάρχησαν στο τελευταίο debate πριν τις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής - Αντιπαράθεση Λούλα και Μπολσονάρου για μισθούς, ακρίβεια και διαφθορά

World 24.10.2026, 23:46
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Βραζιλία: Η οικονομία στο κέντρο της εκλογικής αναμέτρησης
Αλέξανδρος Σιουτζούκης

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Σε μια αναμέτρηση υψηλών τόνων εξελίχθηκε το προεδρικό debate στη Βραζιλία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που διεκδικούν την Κυριακή την ψήφο τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, όσων δηλαδή ψήφισαν στον πρώτο γύρο στις 4 Οκτωβρίου.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διαπληκτίστηκαν για το κόστος ζωής και αντάλλαξαν προσωπικές επιθέσεις την Παρασκευή στο τελευταίο προεδρικό ντιμπέιτ πριν από τον επαναληπτικό γύρο της Κυριακής. Το διακύβευμα της έντονης τηλεοπτικής αντιπαράθεσης όπως σημειώνει το Reuters, είναι η ψήφος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων εν μέσω μιας αμφίρροπης αναμέτρησης.

Ο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, προηγήθηκε του Λούλα στον πρώτο γύρο των εκλογών αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δύο υποψήφιοι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα αυτή την εβδομάδα, αφού η διαφορά μεταξύ τους μειώθηκε.

Η εμπλοκή Τραμπ

Το αποτέλεσμα των εκλογών στη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας και Λατινικής Αμερικής και δέκατη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θα εχει αντίκτυπο όχι μόνο για την ίδια τη χώρα με το Ακαθαριστο Εγχωριο Προιόν των 2,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αλλα και ευρύτερα στην περιοχή όπου η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μπλόκ της Αγοράς του Νότου ή MERCOSUR αλλά και στην ομάδα των κρατών του Παγκόσμιου Νότου, την ομάδα των BRICS,  η οποία στη διάρκεια των τελευταίων μηνών βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντοναλντ Τραμπ και των δασμών που επέβαλε ή ανακοίνωσε ότι θα βάλει.

Οι εκλογές στη Βραζιλία και ιδιαίτερα η αντιπαράθεση των δυο υποψηφίων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου ο οποίος δηλώνει φίλος του τέως προέδρου και νυν καταδικασμένου για υποκίνηση σε στρατιωτικό πραξικόπημα Ζαϊρ Μπολσονάρου. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει και αναρτήσεις μέσα των social media για τις εκλογές, υποστηρίζοντας ανοικτά των Φλάβιο Μπολσονάρο.

Η τηλεοπτική μονομαχία

Ο Μπολσονάρο και ο Λούλα επανέλαβαν τις προτάσεις της προεκλογικής τους εκστρατείας κατά τη διάρκεια της άνω των δύο ωρών συζήτησης που διοργάνωσε το Globo, το τηλεοπτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη Βραζιλία, εστιάζοντας σε θέματα όπως το κόστος ζωής, η κοινωνική πρόνοια και η ασφάλεια, ενώ αντάλλαξαν ισχυρισμούς για διαφθορά.

Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί την τέταρτη θητεία του μετά την επανάκτηση της προεδρίας το 2022, υπερασπίστηκε τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού της κυβέρνησής του, οι οποίες υπερβαίνουν τον πληθωρισμό, και τόνισε ότι η κυβέρνησή του βοήθησε εκατομμύρια Βραζιλιάνους να ξεφύγουν από την πείνα.

Απο το τηλεοπτικό ντιμπέιτ των δυο υποψηφίων της Κυριακής, στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo, το μεγαλύτερο της Βραζιλίας

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είπε ότι ο νεότερος Μπολσονάρου «είναι σαν τους φοιτητές που μελετούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο κολέγιο. Μπορούν να απομνημονεύσουν πράγματα, αλλά δεν μπορούν να μάθουν». Δεν έχασε βέβαια την ευκαιρεία να θυμίσει την απόσταση που χωρίζει τον γιο του Μπολσονάρου απο το μέσο Βραζιλιάνο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «στην περιφραγμένη κοινότητα όπου ζει ο Μπολσονάρου, οι άνθρωποι δεν πεινάνε».

Ο Μπολσονάρο απάντησε λέγοντας ότι οι τιμές των τροφίμων για τους Βραζιλιάνους αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Λούλα και επέκρινε μια φορολογική μεταρρύθμιση που ενέκρινε η σημερινή κυβέρνηση, προβλέποντας ότι οι νέοι κανόνες θα αύξαναν το φορολογικό βάρος για τους καταναλωτές. Ακόμα, δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί λέγοντρας «Ο Λούλα δεν θυμάται καν την τελευταία φορά που πήγε για ψώνια, επειδή τώρα ζει σε ένα πολυτελές παλάτι».

Οι δύο υποψήφιοι περιόρισαν ως επί το πλείστον τη συζήτηση σε προκαθορισμένα θέματα στα πρώτα τμήματα της τηλεμαχίας, μετριάζοντας τις προσωπικές επιθέσεις που σηματοδότησε το μοναδικό προηγούμενο τηλεμαχία στην προεκλογική εκστρατεία μεταξύ των δύο.

Η σκαιά επίθεση, τα «εννέα δάχτυλα» και η συγνώμη Μπολσονάρου

Κάποια στιγμή, ο Μπολσονάρο ζήτησε συγγνώμη από τον Λούλα αφού είπε ότι ο πρόεδρος δίνει στους Βραζιλιάνους με το ένα χέρι αλλά «αφαιρεί με εννέα δάχτυλα». Ο Λούλα έχασε το μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού σε ατύχημα ενώ εργαζόταν ως χειριστής τόρνου σε ένα εργοστάσιο.

«Δεν θα δεχτώ κάποιον πλούσιο, με μια εξαιρετικά αμφισβητήσιμη πολιτική πρακτική, να με αποκαλεί «εννέα δάχτυλα»», είπε ο εν ενεργεία πρόεδρος, απαιτώντας ανάκληση της άποψής του.
«Λούλα, αν σε προσέβαλα αποκαλώντας σε «εννέα δάχτυλα», τότε ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», είπε ο Μπολσονάρο. Πρόσθεσε όμως: «Θα ζητήσεις συγγνώμη από τους Βραζιλιάνους που υποφέρουν από ανασφάλεια… λόγω χρεών;»

Η συζήτηση εντάθηκε στα τελευταία λεπτά της τηλεμαχίας, όταν και οι δύο υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν χωρίς εποπτεία, καθώς ο Λούλα και ο Μπολσονάρο προσπάθησαν να συνδέσουν ο ένας τον άλλον με την απάτη που αφορούσε την τράπεζα Banco Master.

Ο Λούλα άσκησε πιέσεις στον Μπολσονάρο για φερόμενες διασυνδέσεις με τον φυλακισμένο τραπεζίτη της τράπεζας, Ντάνιελ Βορκάρο, και ο Μπολσονάρο ανέκρινε τον Λούλα για κατηγορίες που αφορούσαν τον γιο του και απάτη με συντάξεις.

Απο τη συγκέντρωση του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουιζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη διάσημη παραλία CopaCabana

Το ντιμπέιτ ήταν ένα από τα τελευταία γεγονότα της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς ο βραζιλιάνικος εκλογικός νόμος απαγορεύει στους υποψηφίους να μεταδίδουν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις της προεκλογικής τους εκστρατείας από το Σάββατο. Μπορούν όμως να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις μέχρι τις τελευταίες ώρες της ημέρας όπως τη μεγαλη συγκέντρωση που έκανε στη διάσημη παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο CopaCabana,  ο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο πραγματοποίησε, με τη βοηθεια των οπαδών του, μια εντυπωσιακή είσοδο στο Μπέλε Οριζοντε , την τριτη μεγαλύτερη πόλη στο Νότο της Βραζιλίας.

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