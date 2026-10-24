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Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση

Η Pizza Fan υπόσχεται άμεση επανεκκίνηση, χωρίς να εξηγεί πότε και πώς – Η αγωνία για τους συνεργάτες και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους – Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Business 24.10.2026, 07:00
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Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για το μέλλον της εταιρείας γέννησε η ανακοίνωση της διοίκησης της Pizza Fan για τις πρωτοφανείς φορολογικές παραβάσεις, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται. Μάλιστα, χωρίς απάντηση παραμένει το βασικό ερώτημα που απασχολεί πρωτίστως συνεργάτες franchisees και εργαζόμενους, δηλαδή πότε και πώς θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα της Pizza Fan.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τα καταστήματα, όμως, το επείγον είναι να γνωρίζουν εάν μπορούν να ξαναδουλέψουν, με ποιες προϋποθέσεις και σε πόσο χρόνο

Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θέτει ως στόχο την άμεση και πλήρη επανεκκίνηση, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ενώ δεν εξηγεί πώς θα αποκατασταθεί η παραγγελιοληψία και δεν αποσαφηνίζει τι μεσολαβεί μέχρι να ανοίξει ξανά το δίκτυο. Αντίθετα, επικαλείται την ανάγκη συντονισμού με συνεργάτες και θεσμικούς φορείς και παραπέμπει σε νεότερη ενημέρωση. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τα καταστήματα, όμως, αυτό που επείγει, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, είναι να γνωρίζουν εάν μπορούν να ξαναδουλέψουν, με ποιες προϋποθέσεις και σε πόσο χρόνο.

Κώστας Αντάρας

O ιδρυτής και ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κώστας Αντάρας

Οι εργαζόμενοι και οι πληρωμές της Pizza Fan

Η Pizza Fan του Κώστα Αντάρα δηλώνει ότι προτεραιότητά της είναι οι franchisees και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι των καταστημάτων ενώ αποκαλύπτει ότι οι ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τα 36 εκατ. ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές τα 9 εκατ. ευρώ. Δεν αναφέρεται ωστόσο σε συγκεκριμένο τρόπο εξασφάλισης των εργαζομένων όσο διαρκεί η διακοπή. Η εταιρεία αντίθετα, αρκείται στην αναφορά ότι επιδιώκει συντονισμό για την προστασία τους, χωρίς να διευκρινίζει πώς θα καλυφθούν οι άμεσες υποχρεώσεις.

Ένα άλλο σημείο που παραμένει θολό σχετίζεται με τις προωθητικές ενέργειες. Στην τοποθέτησή της, η Pizza Fan υποστηρίζει ότι οι πολλές προωθητικές ενέργειες δωρεάν προϊόντων ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της ίδιας και των καταστημάτων. Ωστόσο, δεν παραθέτει αναλυτικά στοιχεία και δεν ποσοτικοποιεί τη διαφορά που επικαλείται.

Pizza Fan

Μεγάλη είναι η αγωνία για τους περισσότερους από τους 2.500 εργαζομένους της PIzza Fan, η οποία δεν γνωρίζουν ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα της επιχείρησης

Η αγωνία για την επόμενη μέρα και το φάντασμα του Μαρινόπουλου

Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στον ΟΤ στέκονται στη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί στην αγορά εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η λειτουργία, παρομοιάζοντας την περίπτωση της Pizza Fan με αυτή της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος», η οποία απειλούσε να τινάξει στον αέρα το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων αλλά και αρκετούς προμηθευτές εάν πτώχευε ασύντακτα. Η σύγκριση, όπως επισημαίνουν, αφορά την εξάρτηση πολλών επιχειρήσεων από ένα δίκτυο.

Η εταιρεία στην ανακοίνωση που εξέδωσε δεν κάνει καμία αναφορά στην κατάσταση του κεντρικού συστήματος παραγγελιοληψίας

Όπως λένε με νόημα, πίσω από την κοινή ταμπέλα βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις, με διαφορετικά ΑΦΜ, προσωπικό και υποχρεώσεις ενώ εκτιμούν ότι το μπλοκάρισμα του κεντρικού συστήματος παραγγελιοληψίας αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τα σημεία δεν επανεκκινούν τα καταστήματα. Η εταιρεία ωστόσο, σημειώνουν, δεν κάνει καμία αναφορά στην κατάσταση της συγκεκριμένης υποδομής αλλά ούτε περιγράφει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας, ώστε οι συνεργάτες που θέλουν να ανοίξουν το κατάστημά τους.

Pizza Fan

Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Για το ζήτημα αυτό, η ΕΠΟΕΣ σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές έχει απευθυνθεί ερωτήματα στην ΑΑΔΕ, ενώ έχει υποβάλλει και στο υπουργείο Εργασίας ερωτήματα για τους εργαζομένους και την τύχη τους. Η ΕΠΟΕΣ έχει ήδη αναστείλει την ιδιότητα μέλους της Pizza Fan μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, επικαλούμενη τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

θα διατηρήσουν οι πλατφόρμες delivery την Pizza Fan στα κανάλια των πωλήσεών τους;

Ο αιφνιδιασμός στις πλατφόρμες delivery

Εξαπίνης έπιασε η υπόθεση και τις πλατφόρμες delivery, με πολλούς να περιμένουν με ενδιαφέρον τη στάση που θα τηρήσουν σχετικά με την παρουσία της αλυσίδας στα κανάλια τους. «Θέλουν να διατηρήσουν στην πλατφόρμα τους μια εταιρεία που έχει εμπλακεί σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής για τα ελληνικά δεδομένα;», αναρωτιούνται αρκετοί στην αγορά.

Ο αντίκτυπος πάντως στην αγορά πάντως θεωρείται αναπόφευκτο, αφού ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κλάδου και μάλιστα με διαφορά. Η Pizza Fan είχε ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της Pizza Hut. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα άλλες επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν το κενό.

Pizza Fan

Ο αντίκτυπος πάντως στην αγορά πάντως θεωρείται αναπόφευκτο από την υπόθεση της Pizza Fan, αφού ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κλάδου και μάλιστα με διαφορά.

Θα συνεχίσουν με την ίδια ταμπέλα;

Για τους συνεργάτες franchisees, πάντως, όπως επισημαίνουν άνθρωποι από τον χώρο της εστίασης η επαναλειτουργία δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Ακόμη κι αν αποκατασταθεί η παραγγελιοληψία, παραμένει ο προβληματισμός για τη συνέχιση με την ίδια εμπορική ταυτότητα. Η επαναλειτουργία προϋποθέτει και εκτίμηση του πλήγματος στη φήμη, καθώς οι καταναλωτές έχουν ήδη διαθέσιμες εναλλακτικές.

Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ.

Οι πηγές υπενθυμίζουν ότι μετά το κλείσιμο της Pizza Hut υπήρξαν περιπτώσεις καταστημάτων που κατέβασαν τις ταμπέλες και συνέχισαν με δικό τους σήμα. Το προηγούμενο επανέρχεται στη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί αντίστοιχη κίνηση στην Pizza Fan.

Pizza Fan

H επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς απόδειξη, ενώ τα πραγματικά έσοδα παρέμεναν καταγεγραμμένα κεντρικά

Πώς έγινε το κόλπο με τις αποδείξεις – κέρασμα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016, χρησιμοποιώντας ειδική λειτουργία στο σύστημα παραγγελιοληψίας. Η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς απόδειξη, ενώ τα πραγματικά έσοδα παρέμεναν καταγεγραμμένα κεντρικά.

Η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ. Συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 πρόσωπα. Στις έρευνες βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Κατά την αστυνομική έρευνα, παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις μελών, σε αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παρουσιαζόταν παράλληλα η οικονομική πορεία του δικτύου.

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