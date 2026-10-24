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Sparkle: Διεθνής πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων

Πάνω από 200.000 χλμ. νέων υποθαλάσσιων καλωδίων ζητά η παγκόσμια αγορά συνδεσιμότητας

Τεχνολογία 24.10.2026, 15:32
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Sparkle: Διεθνής πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης υποθαλάσσιων καλωδίων
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Η Sparkle συμβάλλει σε μια σημαντική διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση μιας από τις κύριες προκλήσεις του παγκόσμιου κλάδου συνδεσιμότητας: την έγκαιρη ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών. Το Global Leaders Forum (GLF), ο διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες εταιρείες υποθαλάσσιων υποδομών παγκοσμίως, έφερε σε επαφή τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και προμηθευτές υποθαλάσσιων καλωδίων με στόχο τη βελτίωση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και την ενίσχυση της ικανότητας του κλάδου να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της διεθνούς ψηφιακής συνδεσιμότητας, μεταφέροντας το 98% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μεταξύ ηπείρων. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση, η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα παραγωγικής δύναμης και δυνατοτήτων εγκατάστασης ασκούν πιέσεις στον κλάδο, προκαλώντας καθυστερήσεις στην ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών.

Αυτό το εγχείρημα θα συμβάλει στη βελτίωση του προγραμματισμού της παραγωγής, της κατανομής των πόρων και της ευελιξίας στην παράδοση κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, προς όφελος του ευρύτερου ψηφιακού οικοσυστήματος. Το GLF θα συνεχίσει να προωθεί τον διάλογο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των υποθαλάσσιων συστημάτων, να ενθαρρύνει την υπεύθυνη ανταλλαγή μελλοντικών πληροφοριών και να αξιοποιεί την εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία του σχεδιασμού και υποστηρίζοντας τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις.

«Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του την πρόκληση της υλοποίησης υποθαλάσσιων καλωδιακών έργων», δήλωσε ο Enrico Bagnasco, Πρόεδρος του Global Leaders Forum και CEO της Sparkle. «Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει τι μπορεί να επιτύχει ο κλάδος όταν οι πάροχοι και οι προμηθευτές μοιράζονται ανοιχτά τα σχέδιά τους και εμπιστεύονται έναν ουδέτερο φορέα για τον συντονισμό τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η συνδεσιμότητα από την οποία εξαρτάται ο κόσμος να διαθέτει τη χωρητικότητα που χρειάζεται».

Για τη Sparkle, αυτή η παγκόσμια πρόκληση μεταφράζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις σε νέες υποθαλάσσιες υποδομές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μια περιοχή όπου η Ελλάδα διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Μέσω του εδραιωμένου δικτύου της και των συνεχών επενδύσεων σε καλωδιακά συστήματα, η Sparkle συμβάλλει στη διεύρυνση της διαφοροποίησης των διαδρομών, στην αύξηση της χωρητικότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της διεθνούς ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Σχετικά με το Global Leaders Forum

Το Global Leaders Forum (GLF) συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη από τον τομέα της διεθνούς συνδεσιμότητας και το ψηφιακό οικοσύστημα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και την υποστήριξη του μετασχηματισμού του κλάδου. Το GLF εκπροσωπεί περισσότερα από 170 μέλη σε 42 χώρες, μεταξύ των οποίων διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και παρόχους υποδομών και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Προωθεί τη διαλειτουργικότητα, τη συνδεσιμότητα και τη δημιουργία αξίας μέσω της συνεργασίας και του στρατηγικού συντονισμού.

Πρόεδρος του GLF είναι ο Enrico Bagnasco, ο οποίος ανέλαβε για πρώτη φορά τη θέση τον Ιούνιο του 2025 και επανεξελέγη τον Μάιο του 2026 για νέα διετή θητεία. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ηγείται της υλοποίησης της στρατηγικής Tomorrow Telco 2 του GLF, η οποία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τη διαλειτουργικότητα, την καινοτομία, την εμπιστοσύνη και τους ανθρώπους. Η θητεία του χαρακτηρίζεται από την ισχυρή δέσμευσή του στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών και στην προώθηση ενός κοινού οράματος, σύμφωνα με το οποίο οι διεθνείς τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της τεχνητής νοημοσύνης» (AI backbone) της παγκόσμιας συνδεσιμότητας.

Η Sparkle Greece S.A. είναι μέλος του Ομίλου Sparkle. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες μέσω των ιδιόκτητων κέντρων δεδομένων της, τριών στην Αττική (δύο στη Μεταμόρφωση και ένα στο Κορωπί) και ενός στα Χανιά της Κρήτης, όλα πλήρως ενταγμένα στο οπτικό δίκτυο οπτικών ινών του Sparkle Group. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα λύσεων ΤΠΕ (ICT), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών colocation, cloud υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας διεθνούς συνδεσιμότητας. Η Sparkle Greece κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του cloud και των data centers με μερίδιο αγοράς 40% και περισσότερους από 150 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων παρόχων τηλεπικοινωνιών, οργανισμών, καθώς και εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών.

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