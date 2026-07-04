Sparkle: Το Metamorfosis II αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στις ψηφιακές υποδομές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Sparkle Greece, ελληνική θυγατρική της Sparkle, ανακοίνωσε ότι το Data Center Metamorfosis II απέκτησε την υψηλού κύρους πιστοποίηση Uptime Institute Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF), επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα για data centers. Η πιστοποίηση αυτή προέκυψε έπειτα από αναλυτική αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών του κέντρου από τις εξειδικευμένες ομάδες του Uptime Institute.

Η νέα διάκριση τοποθετεί το Metamorfosis II σε θέση αναφοράς για την εγχώρια αγορά ψηφιακών υποδομών, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βασίζονται ολοένα περισσότερο στο cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αδιάλειπτη λειτουργία, διασφαλίζοντας ότι τα κρίσιμα δεδομένα των πελατών παραμένουν ασφαλή και προσβάσιμα ακόμη και κατά τη διάρκεια συντήρησης ή αναβάθμισης εξοπλισμού.

Το Data Center Metamorfosis II διαθέτει πλέον συνολική μέγιστη ισχύ 1,3 MW και εξυπηρετεί πελάτες όπως μεγάλες τράπεζες και διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής αξιοπιστίας. Η Sparkle τονίζει ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη στήριξη της αυξανόμενης ψηφιακής ζήτησης στην Ελλάδα.

Ο CTO του Sparkle Group, Stefano Gigli, χαρακτήρισε την πιστοποίηση σημαντικό ορόσημο, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Metamorfosis II συμμορφώνονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα του κλάδου. Από την πλευρά του, ο CEO της Sparkle Greece, Daniele Mancuso, σημείωσε ότι η πιστοποίηση, σε συνδυασμό με στρατηγικές επενδύσεις σε υποθαλάσσια έργα όπως τα BlueMed και GreenMed, ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει στην ελληνική αγορά μια ανθεκτική ψηφιακή υποδομή υψηλών επιδόσεων.

Πέρα από την αξιοπιστία και την ασφάλεια, το Metamorfosis II αναδεικνύεται και ως στρατηγικός κόμβος διεθνών δεδομένων. Μέσω της άμεσης διασύνδεσης με το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα BlueMed, το κέντρο ενώνει την Ελλάδα με σημαντικούς κόμβους σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ενώ το επερχόμενο έργο GreenMed αναμένεται να δημιουργήσει νέα διαδρομή μέσω Αδριατικής, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τον ρόλο της χώρας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Η εγκατάσταση ξεχωρίζει επίσης για το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, καθώς διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold χάρη στα αποδοτικά συστήματα ψύξης και στον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό της. Με αυτόν τον τρόπο, η Sparkle επιχειρεί να αποδείξει ότι τα data centers υψηλών επιδόσεων μπορούν να συνδυάζουν τεχνολογική ισχύ, ενεργειακή αποδοτικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η πιστοποίηση του Metamorfosis II έρχεται να ενισχύσει τη θέση της Sparkle Greece στον τομέα του cloud και των data centers, όπου η εταιρεία αναφέρει μερίδιο αγοράς 40% και περισσότερους από 150 πελάτες στην Ελλάδα. Με αυτό το δεδομένο, η νέα αναγνώριση λειτουργεί όχι μόνο ως επιχειρησιακή επιβεβαίωση αλλά και ως ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας των ψηφιακών υποδομών για την οικονομία.

Παράλληλα, η Sparkle, ως global operator του ομίλου TIM, αξιοποιεί το διεθνές της δίκτυο και τις υποθαλάσσιες επενδύσεις της για να στηρίξει τη διασύνδεση της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή. Η εξέλιξη αυτή συνδέει την εγχώρια αγορά με ένα πιο ανθεκτικό και εξωστρεφές ψηφιακό μέλλον.