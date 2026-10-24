Συνεργασία της ICEYE με την OroraTech

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Η ICEYE ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την OroraTech, διευρύνοντας τις δυνατότητές της στην παροχή πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, καλύπτοντας όλα τα στάδια ενός συμβάντος. Συνδυάζοντας τα θερμικά δορυφορικά δεδομένα της OroraTech με τις παρατηρήσεις ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) της ICEYE, η νέα λύση επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλους οργανισμούς να εντοπίζουν νωρίτερα τις δασικές πυρκαγιές, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, να αξιολογούν τις επιπτώσεις σε κτίρια και υποδομές και να χαρτογραφούν τη συνολική έκταση των ζημιών έως και τη φάση της αποκατάστασης.

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική διεύρυνση των υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφόρησης της ICEYE για τις δασικές πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα, οι δυνατότητες SAR της ICEYE επέτρεπαν στους πελάτες της να αποτιμούν τις ζημιές ανά κτίριο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Με τις θερμικές πληροφορίες της OroraTech, η εικόνα αυτή επεκτείνεται και σε πιο πρώιμα στάδια του συμβάντος, από την αρχική ανάφλεξη και την εξέλιξη του μετώπου έως και τις επιπτώσεις της καταστροφής. Το αποτέλεσμα είναι μια πληρέστερη εικόνα τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν οι δασικές πυρκαγιές κατευθύνονται προς οικισμούς και κρίσιμες υποδομές.

«Κάθε δασική πυρκαγιά είναι δυναμική, και η πληροφόρηση που χρειάζονται οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να εξελίσσεται μαζί της: από το πού ξεκινά και πώς εξελίσσεται, έως το τι μπορεί να βρεθεί στην πορεία της και τι έχει τελικά πληγεί», δήλωσε ο Will Panchaud, Senior Director of Product Management, Solutions της ICEYE. «Ο συνδυασμός των θερμικών πληροφοριών της OroraTech με τις δυνατότητες SAR της ICEYE μάς επιτρέπει να προσφέρουμε αυτή την εικόνα για όλα τα στάδια του συμβάντος, τόσο για το φυσικό όσο και για το δομημένο περιβάλλον, μέσα από μία ενιαία δορυφορική λύση. Έτσι, παρέχουμε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μια πληρέστερη εικόνα, βάσει της οποίας μπορούν να ενεργούν σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος».

«Όσο πιο νωρίς οι οργανισμοί μπορούν να εντοπίσουν μια δασική πυρκαγιά και να εκτιμήσουν τη δυναμική της, τόσο περισσότερο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους για να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις καθώς οι συνθήκες εξελίσσονται», δήλωσε ο Δρ. Ignacio Zuleta, Chief Technology and Product Officer της OroraTech.

«Η θερμική δορυφορική πληροφόρησή μας παρέχει αυτή την κρίσιμη εικόνα από τα πρώτα στάδια ενός συμβάντος, εντοπίζοντας θερμικές εστίες και παρακολουθώντας τη δραστηριότητα της φωτιάς καθώς εξελίσσεται. Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες με τις δυνατότητες SAR της ICEYE, μπορούμε να βοηθήσουμε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να παρακολουθήσουν μια πυρκαγιά αδιαλείπτως, από τον πρώτο εντοπισμό έως τις επιπτώσεις της στις τοπικές κοινωνίες, στις υποδομές και στο γύρω περιβάλλον».

Σήμερα, οι πληροφορίες για τις δασικές πυρκαγιές προέρχονται συχνά από πολλές πηγές και συστήματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ακόμη και όταν οι συνθήκες περιορίζουν την εναέρια παρατήρηση ή την αξιοποίηση οπτικών δορυφορικών εικόνων, το ολοκληρωμένο σύστημα θερμικής απεικόνισης και SAR των ICEYE και OroraTech επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των πυρκαγιών, ημέρα και νύχτα, μέσα από καπνό και σκοτάδι, παρέχοντας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων αδιάλειπτη πληροφόρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όταν άλλες μέθοδοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Μέσα από τη συνεργασία τους, η ICEYE και η OroraTech συνδυάζουν αυτές τις επιμέρους εικόνες σε μία ενιαία, ολοκληρωμένη λύση.

Η διαστημική θερμική πληροφόρηση που συλλέγει η OroraTech επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διαρκή παρακολούθηση ενεργών πυρκαγιών, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, εντοπίζοντας τις αρχικές θερμικές εστίες και παρακολουθώντας το ενεργό μέτωπο καθώς το συμβάν εξελίσσεται. Οι δορυφόροι SAR της ICEYE παρέχουν στη συνέχεια παρατηρήσεις μέσα από καπνό, σύννεφα και σκοτάδι, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις για κάθε κτίριο ξεχωριστά, ακόμη και όσο το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνδυαστικά, οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αξιολογούν την πυρκαγιά βάσει ολιστικής πληροφόρησης, και να μπορούν να απαντήσουν όχι μόνο στο τι έχει υποστεί ζημιές, αλλά και στο πού βρίσκεται κάθε στιγμή το μέτωπο, προς τα πού κινείται και τι μπορεί να βρεθεί στην πορεία. Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιοχές που συνδυάζουν δασικό και οικιστικό χαρακτήρα, όπου οι πυρκαγιές μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα μεταξύ δασών, οικισμών και κρίσιμων υποδομών. Έτσι, συνδέεται η εικόνα της εξελισσόμενης πυρκαγιάς με την εικόνα των συνεπειών της για τους ανθρώπους, τις περιουσίες και τις υποδομές.

Η λύση υποστηρίζει:

Κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, στην προληπτική διασπορά δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων εκκένωσης, στον συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών και στην τεκμηριωμένη κήρυξη κατάστασης καταστροφής.

Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στην κατανόηση των απειλών για τα δίκτυά τους, βάσει της εξέλιξης του μετώπου και των επιβεβαιωμένων επιπτώσεων, και στην ιεράρχηση των ενεργειών αντιμετώπισης.

Ασφαλιστικές εταιρείες, στην παρακολούθηση της έκθεσης στον κίνδυνο, την ιεράρχηση των αιτημάτων αποζημίωσης, τον καθορισμό αποθεμάτων και την αποστολή πραγματογνωμόνων.

Στόχος είναι όλες οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην απόκριση να έχουν την ίδια, επιβεβαιωμένη εικόνα του συμβάντος και της εξέλιξής του, μέσα από ενιαία πληροφόρηση αντί για αποσπασματικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές.

Ως αποτέλεσμα μειώνεται ο χρόνος λήψης αποφάσεων. Η προληπτική διασπορά δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης βασίζεται πλέον στην επιβεβαιωμένη θέση της πυρκαγιάς και όχι στην εκτίμηση της απειλής. Οι εντολές εκκένωσης βασίζονται στην εμπεριστατωμένη παρατήρηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς και όχι στις προβλέψεις μοντέλων. Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων υποστηρίζουν την κήρυξη κατάστασης καταστροφής εντός 24 ωρών, αντί για εβδομάδες.

Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά κατά την ευρωπαϊκή αντιπυρική περίοδο του 2026, στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία, καταδεικνύοντας πώς οι θερμικές πληροφορίες και οι πληροφορίες SAR μπορούν να συνδυαστούν κατά τη διάρκεια ενός ενεργού συμβάντος για να υποστηρίξουν την επίγνωση της κατάστασης και την επιχειρησιακή απόκριση.