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ICEYE: Επένδυση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη προοπτική

Η ICEYE ενισχύει την παρουσία της στην Αθήνα, δημιουργώντας κόμβο παραγωγής δορυφόρων, θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και συνεργασίες με το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα

Business 24.06.2026, 20:27
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ICEYE: Επένδυση στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη προοπτική
Από αριστερά στα δεξιά- Διευθύνων Σύμβουλος, ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Rafal Modrzewski, CEO & Co-Founder, ICEYE
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Η ICEYE ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη χώρα σε κόμβο παραγωγής και έρευνας στον τομέα της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τα εγκαίνια των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα, η εταιρεία παρουσίασε την πορεία της δραστηριότητάς της, η οποία περιλαμβάνει πλήρη γραμμή παραγωγής δορυφόρων και σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό.

Η ICEYE Hellas ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2024 και μέσα στον πρώτο χρόνο πλήρους δραστηριότητάς της κατασκεύασε και εκτόξευσε με επιτυχία τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους SAR στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εγκαταστάσεις στην Αθήνα δεν καλύπτουν μόνο τις εγχώριες ανάγκες, αλλά υποστηρίζουν και ευρύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές αποστολές.

Κόμβος παραγωγής και έρευνας

Η επένδυση της ICEYE στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς φιλοδοξεί να καταστήσει τη χώρα σημείο στο οποίο θα κατασκευάζονται δορυφόροι από το μηδέν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρεία τονίζει ότι η παρουσία της στην Αθήνα συνδυάζει παραγωγή, συναρμολόγηση, ολοκλήρωση και δοκιμές δορυφόρων, μέσω μιας ολοκληρωμένης γραμμής AIT.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο καινοτομίας και έρευνας στον διαστημικό τομέα, με την ICEYE Hellas να συνεργάζεται με ελληνικά πανεπιστήμια, startups και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι η δραστηριότητά της δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και συμβάλλει στην προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και στελεχών από άλλες χώρες.

Χρηματοδότηση και ανάπτυξη

Η δυναμική της ICEYE ενισχύεται και από τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης Series F ύψους 1 δισ. ευρώ, που αποτιμά την εταιρεία σε πάνω από 10 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή, όπως αναφέρεται, θα στηρίξει τόσο την παραγωγή και την έρευνα στην Ελλάδα όσο και τη συνολικότερη ευρωπαϊκή δραστηριότητα της εταιρείας.

Η παρουσία της ICEYE στην ελληνική αγορά συνδέεται με τη διεύρυνση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας και με τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που ενσωματώνει έρευνα, παραγωγή και εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα τοποθετείται πιο ενεργά στον χάρτη της ευρωπαϊκής διαστημικής κυριαρχίας.

Δηλώσεις διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια της εταιρείας αποδίδει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως δήλωσε, έχουν ήδη τεθεί σε τροχιά δύο πλήρως επιχειρησιακοί δορυφόροι SAR που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η ICEYE διευρύνει το αποτύπωμά της με περισσότερη τοπική παραγωγή και έρευνα, συνεργάζεται με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις και επενδύει ουσιαστικά στην προσέλκυση και επαναπατρισμό ταλέντου. «Δεν μιλάμε απλώς για το ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα· το χτίζουμε, με τη συνέπεια των έργων μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ICEYE διεθνώς

Η ICEYE δραστηριοποιείται παγκοσμίως με γραφεία σε Φινλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελλάδα και ΗΠΑ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία διαθέτει τον μεγαλύτερο δορυφορικό αστερισμό ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) στον κόσμο και παρέχει δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές σε άμυνα, ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, ασφάλιση κινδύνων και ναυτιλιακή εποπτεία.

Η παρουσία της στην Ελλάδα αποτυπώνει τη στρατηγική της να επενδύει σε αγορές με τεχνολογικό βάθος και γεωπολιτική σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη.

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