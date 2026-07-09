ICEYE: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των πρώτων ελληνικών δορυφόρων ραντάρ

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Η ICEYE ολοκλήρωσε με επιτυχία και νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο «Άξονας 1.2» του Ελληνικού Διαστημικού Προγράμματος, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη και την εκτόξευση δύο πλήρως επιχειρησιακών ελληνικών δορυφόρων ραντάρ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαστημική βιομηχανία της χώρας.

Το έργο «Άξονας 1.2» εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και αφορά στην ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Παρατήρησης της Γης με τεχνολογία SAR, δηλαδή Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος. Στο πλαίσιο του έργου, η ICEYE έθεσε σε τροχιά δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους που θα παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης για χρήση από τους αρμόδιους φορείς.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα πέτυχε όλους τους τεχνικούς και επιχειρησιακούς στόχους του, ενισχύοντας την εθνική ανθεκτικότητα μέσω της αξιοποίησης διαστημικών δεδομένων για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα SAR μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για πολιτική προστασία όσο και για θαλάσσια επιτήρηση, περιβαλλοντική παρακολούθηση, γεωργία ακριβείας και παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών.

Η σημασία για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την ICEYE, το πρόγραμμα δεν είχε μόνο επιχειρησιακό αλλά και βιομηχανικό αποτύπωμα. Μέσα από το έργο ιδρύθηκε η ICEYE Hellas, αναπτύχθηκε γραμμή παραγωγής δορυφόρων και δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η εταιρεία θέτει στόχο έως το τέλος του 2027 να λειτουργεί στην Ελλάδα εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων βιομηχανικής κλίμακας.

Η ICEYE τονίζει επίσης ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ESA και το εγχώριο οικοσύστημα συνέβαλε στην ενίσχυση της ελληνικής τεχνογνωσίας στον τομέα των τεχνολογιών SAR. Στο έργο συμμετείχαν και φορείς όπως το ΕΚΠΑ, η TotalView, η Red Edge και η MoistX, με δράσεις και εφαρμογές αξιοποίησης των δεδομένων.

Η συνεργασία με ESA

Η ICEYE σημειώνει ότι, παρότι συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον ESA, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο οργανισμός παρακολούθησε τόσο στενά την ανάπτυξη και παράδοση μιας πλήρους δορυφορικής αποστολής. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτυπώνει το επίπεδο συνεργασίας και εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα θεωρείται ένδειξη ωριμότητας των διαδικασιών της ICEYE και της επιχειρησιακής ετοιμότητάς της στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει το έργο ως βάση για μελλοντικές κοινές πρωτοβουλίες με θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, επισήμανε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος δεν είναι μόνο η εκτόξευση των δορυφόρων, αλλά κυρίως η δημιουργία μόνιμων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει γραμμή παραγωγής και αναπτύσσει ένα οικοσύστημα που ενισχύει την εγχώρια διαστημική βιομηχανία.

Η επένδυση της ICEYE στην Ελλάδα αναδεικνύει τη χώρα σε ευρωπαϊκό κόμβο ανάπτυξης και παραγωγής προηγμένης διαστημικής τεχνολογίας. Πέρα από το άμεσο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, το πρόγραμμα δημιουργεί τεχνογνωσία, βιομηχανική ικανότητα και προοπτικές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.