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Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Ομόλογα 25.10.2026, 21:31
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Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
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Επενδυτές από την JPMorgan Asset Management έως την Generali και την Ninety One SA αγοράζουν ομόλογα αναδυόμενων αγορών, αψηφώντας την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου που κάποτε θα τους είχε οδηγήσει σε έξοδο.

Τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων αναδυόμενων οικονομιών έχουν προσελκύσει 12 συνεχόμενες εβδομάδες εισροών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Bank of America Corp. που βασίζονται στην EPFR Global, ενώ οι επενδυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της BofA αυτόν τον μήνα ονόμασαν τις μετοχές αναδυόμενων αγορών ως μία από τις κορυφαίες συναλλαγές τους, ακόμη και όταν οι περισσότερες αποδόσεις των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 5%.

Η δημοσιονομική κατάσταση

Ιστορικά, τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών υπέστησαν ζημιές όταν αντιμετώπισαν τη νομισματική σύσφιγξη των ΗΠΑ, την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και την απειλή μιας ακόμη ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Αυτή τη φορά όμως, οι επενδυτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την αδυναμία που προκαλείται από αυτούς τους παράγοντες ως ευκαιρίες για να προσθέσουν έκθεση.

Στην πραγματικότητα, οι αποδόσεις από τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερες από αυτές των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου από τις αρχές του περασμένου έτους.

Αυτό συμβαίνει επειδή η τρέχουσα ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος εστιάζει περισσότερο στα βάρη του χρέους και στα δημοσιονομικά ελλείμματα των πλούσιων εθνών, γεγονός που συμβάλλει στην άνοδο του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ, την ευρωζώνη και την Ιαπωνία. Αντιθέτως, τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή.

«Απλώς δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι κατέχουν αρκετές αναδυόμενες αγορές» τόνισε σε συνέδριο επενδυτών στο Λονδίνο ο Iain Stealey, επικεφαλής επενδύσεων για το σταθερού εισοδήματος στην JPM Asset Management. Περιέγραψε τον τομέα ως μία από τις «πιο εποικοδομητικές κατανομές» στα χαρτοφυλάκια της εταιρείας ύψους 4,3 τρισ. δολαρίων, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα «συνεχίσει να βλέπει περιουσιακά στοιχεία να αναπτύσσονται εκεί».

Ενώ ο ανεπτυγμένος κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με υψηλά επίπεδα χρέους, πολλά φτωχότερα κράτη έχουν ενισχύσει τα οικονομικά τους

Ενώ οι δείκτες μετοχών και ομολόγων αναδυόμενων αγορών έχουν ξεπεράσει σε απόδοση τους ομολόγους τους στις ανεπτυγμένες αγορές φέτος, ο Stealey αναμένει περισσότερα κέρδη καθώς «οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να βγουν, ίσως, από τις κυβερνήσεις ανεπτυγμένων αγορών».

Αυτή η συνεχιζόμενη αλλαγή βοηθά να εξηγηθεί γιατί η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν ομόλογα αναδυόμενων αγορών αντί για ομόλογα του Δημοσίου έχει μόλις μετατοπιστεί φέτος, ακόμη και καθώς οι επενδυτές απέσυραν τα αμερικανικά ομόλογα.

Η αλλαγή

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι οι επενδυτές αξιολογούν όλο και περισσότερο το χρέος των αναδυόμενων αγορών  με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά, και όχι κυρίως ως μια πρόσθετη απόδοση σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

«Κάτι που κάναμε σωστά τους τελευταίους 18 μήνες είναι ότι δεν χρησιμοποιήσαμε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως μέτρο αποτίμησης», τονίζει ο Peter Kent, συν-επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στην Ninety One Asset Management, ​​εταιρεία που πρόσφατα αύξησε την έκθεσή της στο χρέος των αναδυόμενων αγορών. «Αν το είχαμε κάνει, θα είχαμε σταματήσει να αγοράζουμε τίτλους αναδυόμενων αγορών πριν από οκτώ μήνες, όταν τα περιθώρια απόδοσης (spreads) είχαν περιοριστεί σημαντικά».

Ενώ ο ανεπτυγμένος κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με υψηλά επίπεδα χρέους, πολλά φτωχότερα κράτη έχουν ενισχύσει τα οικονομικά τους πλαίσια και τις πολιτικές τους, γεγονός που τα καθιστά καλύτερα προετοιμασμένα να αντέξουν σε κλυδωνισμούς που προέρχονται από τα επιτόκια, ανέφερε ο Guillaume Tresca, στρατηγικός αναλυτής για τις αναδυόμενες αγορές στην Generali Asset Management.

«Η παγκόσμια πιστοληπτική αξιολόγηση των αναδυόμενων αγορών ακολουθεί σαφώς ανοδική πορεία. Αντιθέτως, έχουν εγερθεί πολλά ερωτήματα όσον αφορά τις χώρες με ανεπτυγμένες αγορές, όπως η Γαλλία», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με αναλυτές της UBS Group AG, τα δημοσιονομικά ελλείμματα στις αναδυόμενες αγορές είναι, κατά μέσο όρο, μικρότερα από ό,τι στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Επιπλέον, οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν μειώσει την ευπάθειά τους έναντι του δολαρίου, μετατοπίζοντας μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού τους στα εθνικά τους νομίσματα.

Πολλές κεντρικές τράπεζες σε αναδυόμενες αγορές κινήθηκαν επίσης νωρίτερα και πιο δυναμικά για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών, διατηρώντας τις αποδόσεις —προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό— σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τη Milana Muratova της Aberdeen Investments. Αυτό βοήθησε τα ομόλογα και τα νομίσματα να αντέξουν την άνοδο του δολαρίου.

Αυτό δεν καθιστά τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών άτρωτα απέναντι στην ισχύ του δολαρίου, «ωστόσο υπογραμμίζει ένα σημαντικό στοιχείο: τα εγχώρια θεμελιώδη μεγέθη αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε η Muratova.

Μεταβαλλόμενη Δυναμική

Παρά την ανοδική πορεία, εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες πίεσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Ινδία έχει λάβει μια σειρά έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του νομίσματός της, ενώ το κόστος δανεισμού σε δολάρια έχει εκτιναχθεί πλησιάζοντας το επίπεδο του 10% για αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Μοζαμβίκη, η Σρι Λάνκα και το Εκουαδόρ.

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