Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

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Τους τελευταίους μήνες και χρόνια, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποδείξει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζική αναδιαμόρφωση. Τέτοιες εκκλήσεις έχουν γίνει πανταχού παρούσες με την πάροδο του χρόνου.

Ήταν πολυάριθμες κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης μετά το 2009. Πολλαπλασιάστηκαν μετά το Brexit και την έξαρση της μετανάστευσης στα τέλη της δεκαετίας του 2010. Ακούστηκαν ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και έγιναν ακόμη πιο διαδεδομένες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πολιτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι η αναταραχή που προκάλεσε η δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθιστά πλέον ακόμη πιο επείγουσα την αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής τάξης. Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τον Οκτώβριο του 2025, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν ότι, για να διαφυλάξουμε την ΕΕ, «πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της. Όχι λίγο, αλλά ουσιαστικά».

Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες αυτές προτροπές, η Ευρώπη δεν έχει αλλάξει ριζικά εδώ και πολλά χρόνια. Η βασική θεσμική δομή της ΕΕ κωδικοποιήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009, η οποία αποτελούσε με τη σειρά της μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τις θεσμικές ρυθμίσεις που είχαν καθοριστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά. Ο γνωστός υβριδικός χαρακτήρας της παραμένει, συνδυάζοντας έναν χαλαρό διακυβερνητικό συντονισμό με στοιχεία πλήρους υπερεθνικισμού. Πολλοί ηγέτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και συγγραφείς έχουν, με την πάροδο των ετών, επιμείνει ότι αυτός ο συνδυασμός δεν είναι βιώσιμος, και όμως εξακολουθεί να υφίσταται.

Παράλληλα, πρωτοβουλίες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της ΕΕ έχουν κατά καιρούς δείξει πολλά υποσχόμενες, αλλά στη συνέχεια έχουν ατροφήσει· η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

Οι λόγοι για τους οποίους οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κοινωνίες πρέπει να ξεφύγουν από αυτή την ακινησία φαίνονται επιτακτικοί, σημειώνουν αναλυτές. Οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας είναι οξείες λόγω των ενεργειών της Ρωσίας, της προοπτικής τουλάχιστον μερικής απόσυρσης των ΗΠΑ από την Ευρώπη και της ανόδου άλλων ανταγωνιστικών δυνάμεων.

Το μοντέλο ολοκλήρωσης που επικρατεί δεν έχει βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να ανακόψει τη διάβρωση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας. Η αποτελεσματική δράση σε πολλά επείγοντα θέματα πολιτικής, από την πράσινη μετάβαση έως την πολιτική ανανέωση, παραμένει αδρανής.

Αδυναμίες και εμπόδια

Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026, εκφράζεται η ανησυχία ότι το τρέχον μοντέλο ολοκλήρωσης της Ένωσης κινδυνεύει να μην καταφέρει να διαχειριστεί τις εντάσεις μεταξύ της ολοκλήρωσης της ανοιχτής αγοράς, της κλιματικής μετάβασης και της δημοκρατίας, με τις αποκλίσεις να διευρύνονται τόσο μεταξύ των κρατών όσο και εντός αυτών. Η αναιμική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποδυναμώνουν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, ενώ οι προτάσεις για ριζικές αλλαγές εμποδίζονται συνεχώς ή αποδυναμώνονται.

Σήμερα, υπάρχει σαφώς μια αναντιστοιχία μεταξύ της συμμετοχής στα θεσμικά όργανα και των ουσιαστικών αναγκών συνεργασίας. Παρά την ήττα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν τον Απρίλιο του 2026, τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι δομημένη με τρόπο που την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη σε μία ή δύο αντιφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Και ενώ ορισμένοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι η αποχώρηση του Όρμπαν καθιστά τις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ λιγότερο επείγουσες, παραμένει ένας υποκείμενος διαρθρωτικός κίνδυνος ακινησίας.

Παρά την προφανή συναίνεση μεταξύ των κυβερνήσεων ότι απαιτείται συστημική αλλαγή στην ευρωπαϊκή τάξη, οι αποκλίνουσες απόψεις τους σχετικά με το είδος της αλλαγής που θα ήταν βέλτιστη εμποδίζουν μια ριζική επανεξέταση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιμένουν συχνά ότι οι εκκλήσεις για φιλόδοξες νέες ιδέες έχουν μικρή αξία, καθώς είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν οι αλλαγές στην πράξη, και ότι το πολύ που μπορεί να αναμένεται είναι μια σταδιακή αλλαγή πολιτικής. Και, ούτως ή άλλως, είναι πιθανόν ορισμένες κυβερνήσεις να μην πιστεύουν πραγματικά ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα χρειάζεται κάποιο αξιοσημείωτο επανασχεδιασμό, παρά τις συχνές δηλώσεις τους για το αντίθετο.

Μπορεί να επανασχεδιαστεί η Ευρώπη από το μηδέν;

Ο στόχος, βέβαια, δεν είναι να δημιουργηθεί μια Ευρώπη από το μηδέν, με την έννοια της πλήρους παραβίασης των δεσμεύσεων και των δομών που υπάρχουν σήμερα, αλλά να οραματιστούμε μια Ευρώπη που θα προσδώσει σε αυτές νέα δυναμική, ώστε να υπάρξει ένα διαφορετικό πνεύμα που θα στηρίζει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιοι, οι ειδικοί προτείνουν ιδέες που συγκεντρώνονται γύρω από τρία θέματα.

Το πρώτο είναι μια πιο διαφοροποιημένη και ευέλικτη ολοκλήρωση, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ, αλλά και με κάποια εξέταση της δυνατότητας ένταξης κρατών εκτός ΕΕ σε τέτοιες ρυθμίσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό απαιτεί μεγαλύτερο περιθώριο όχι μόνο για ευέλικτες προόδους, αλλά και για αποσύνθεση. Κάποιοι άλλοι προτείνουν ότι η επιστροφή στο «σχεδιαστήριο» θα πρέπει να σημαίνει την επιτρεπόμενη διεξαγωγή ορισμένων τομέων συνεργασίας εκτός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Σε παρόμοιο πνεύμα, άλλοι υποστηρίζουν μια αρθρωτή προσέγγιση στις εξωτερικές πολιτικές, η οποία επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής, με διαφορετικούς συνδυασμούς κρατών ανάλογα με τα εκάστοτε ζητήματα.

Μια δεύτερη ομάδα προτάσεων αφορά στον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής τάξης με τρόπο που να προάγει βαθύτερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ως προϋπόθεση για περαιτέρω θεσμική συνεργασία. Ο οικονομολόγος και ιστορικός Έρικ Τζόουνς προτείνει μια «ευρωπαϊκή επανεκκίνηση» που θα ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των πολιτών, ως ισχυρότερη βάση για τον συντονισμό των πολιτικών. Ο διπλωμάτης Νταν Μπέαρ προσφέρει συγκεκριμένες ιδέες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας συνείδησης και ενός αισθήματος κοινής ιθαγένειας. Η επίσης διπλωμάτης Teona Giuashvili προτείνει να δοθεί νέα έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης γύρω από τις έννοιες της ειρήνης και της ετοιμότητας για την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω μιας ευρύτερης ομάδας κρατών από τα σημερινά μέλη της ΕΕ.

Με βάση την εμπειρία της από τη Μολδαβία, η Anastasia Pociumban επιμένει ότι μια ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων που θα ξεκινούσε σήμερα θα τοποθετούσε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ως το κεντρικό προπύργιο της κοινωνικής ανθεκτικότητας για ολόκληρο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η Rosa Balfourμ συγγραφέας και διευθύντρια του Carnegie Europeμ ζητά μια ΕΕ που θα βασίζεται σε θεμελιωδώς διαφορετικά είδη αλληλένδετων πολιτικών αλληλεπιδράσεων με νέους παγκόσμιους εταίρους.

Η τρίτη ομάδα επιχειρημάτων επικεντρώνεται στο να καταστεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα λιγότερο αδιαφανές και τεχνοκρατικό, με ένα ανανεωμένο πλαίσιο της ΕΕ που θα είναι πιο ανοιχτό στη δημοκρατική συμμετοχή και τη λογοδοσία. Ο Κρίστοφερ Μπίκερτον, καθηγητής Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζμ γράφει ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής δράσης αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων και τη νομιμοποίηση της Ευρώπης, και όχι απλώς ένα συμπλήρωμα των υφιστάμενων ρυθμίσεων, όπως συμβαίνει σήμερα. Και η Ελληνο-γαλλίδα Καλυψώ Νικολαΐδης, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και πρώην διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξετάζει τρόπους συνδυασμού της δημοκρατικής συμμετοχής με τοπικές ρίζες, με τη συνεργασία και τη λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ.

Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση θα ήταν να αναλογιστούμε πώς θα ήταν δυνατό να συνδυαστούν αυτά τα τρία ζητήματα: η διαφοροποιημένη συνεργασία, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συμμετοχή των πολιτών. Μια ιδέα θα μπορούσε να είναι οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν ότι, ας πούμε, το 2028 θα αποτελέσει μια στιγμή ανασυγκρότησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και, εν όψει αυτού, να οργανώσουν ένα έτος, ή και περισσότερο, εντατικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που θα ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να προδικάζουν συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις.

Αυτό το έτος διαλόγου θα μπορούσε να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την επόμενη φάση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, μέσω καλά προετοιμασμένων συμμετοχικών συνελεύσεων και της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, με αποκορύφωμα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Οι πολίτες χρειάζονται επιλογές και συζήτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και διαύλους κοινωνικής αλληλεπίδρασης για να προβούν στις επιλογές τους με συλλογικό και ενημερωμένο τρόπο. Από την άλλη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δεσμευτούν να ανταποκριθούν με ανάλογο τρόπο και να μην αντιμετωπίσουν μια τέτοια διαδικασία ως τέχνασμα δημοσίων σχέσεων.

Προς μια ευρύτερη Ευρώπη

Εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τρέχουσα ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων και ενός γενικού αισθήματος ανασφάλειας και αστάθειας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να φανταστούμε τι είδους τάξη πραγμάτων θέλει να οικοδομήσει η Ευρώπη.

Θα πρόκειται για μια ευρύτερη ΕΕ, η οποία θα επανεξετάσει ολόκληρη την προσέγγισή της όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην υπεράσπιση των κανόνων και των αξιών της.

Τέλος, μια αναδιαμορφωμένη ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων πρέπει να αναθέσει έναν πιο καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία των πολιτών και στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ως ζωτικούς παράγοντες που προστατεύουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα από την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

Σε μια Ευρώπη που θα ξαναχτιστεί από το μηδέν, η κοινωνική ανθεκτικότητα θα ενισχυθεί και οι χώρες της περιφέρειας της ηπείρου θα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωσή της.

Πηγή: in.gr