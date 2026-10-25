Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο

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Οι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ήδη σαφείς.

Μεταξύ των κυριότερων είναι:

Η μετατροπή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των πυραύλων ως κυρίαρχων όπλων πολέμου, η οποία, αν και ξεκίνησε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκε στον Περσικό Κόλπο

Ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία από τις απειλές σε ζωτικά σημεία συμφόρησης όπως το Στενό του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Η έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ

Τα παραπάνω, καιώς και άλλα ζητήματα, έχουν προσελκύσει, δικαίως, την προσοχή διεθνώς.

Ωστόσο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι παραπάνω εξελίξεις, ο πόλςμος στο Ιράν θα μπορούσε να έχει πολύ ευρύτερες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και αλλαγές εν δυνάμει πραγματικά ρηξκέλευθες, για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και τον υπόλοιπο κόσμο.

Είναι πολύ πιθανό, δεκαετίες από τώρα, να κοιτάμε αυτή τη σύγκρουση ως ένα γεγονός – ορόσημο που αναμόρφωσε ριζικά αυτό που αποτελούσε θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης γεωπολιτικής.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Foreign Policy, θα ήταν καλύτερο να είχαμε διακρίνει αυτά τα πιθανά σημεία καμπής πριν από τον πόλεμο, ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ακόμα χρόνος για να αναληφθεί δράση για να προσπαθήσουμε να τα κατευθύνουμε προς περισσότερο ευνοϊκά σενάρια.

Όπως πάντα, η πρώτη προϋπόθεση είναι να αναγνωρίσουμε τις πιθανές σεισμικές αλλαγές που μπορεί να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Τα κράτη του Κόλπου στρέφονται στην επίθεση και σε περισσότερο πόλεμο

Σε ό,τι αφορά στις νέες τεχνολογίες μάχης που αναδείχθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται κυρίως στα αμυντικά συστήματα.

Οι Αμερικανοί έχουν θαυμάσει την εξαιρετική απόδοση των δυτικών αναχαιτιστικών πυραύλων και υπερεκτιμήσει τα μειούμενα αποθέματά τους.

Ωστόσο, τα κράτη του Περσικού Κόλπου – και πιθανώς πολλές άλλες απειλούμενες μεσαίες και μικρότερες δυνάμεις – έχουν πάρει ένα άλλο μάθημα από τη σύγκρουση: Η καλύτερη άμυνα είναι μια καλή επίθεση.

Τα πυρομαχικά αναχαιτιστικών πυραύλων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ευρώπης και της Νότιας Κορέας έχουν αποδώσει λαμπρά, καταρρίπτοντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε συνδυασμό με την ικανότητα των δυτικών μαχητικών αεροσκαφών να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κρουζ – και να καταστέλλουν τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων – το Ιράν έχει προκαλέσει πολύ λιγότερη ζημιά στους στόχους του από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Με λίγα λόγια, η αεροπορική και η πυραυλική άμυνα έχουν αποδώσει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν αποδείχθηκε αρκετή.

Επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι πυραύλοι κρουζ, και μάλιστα, σε σημαντικό βαθμό, οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι πολύ φθηνότεροι, ευκολότεροι στην παραγωγή, την αποθήκευση, την απόκρυψη και την εκτόξευση από τα περισσότερα αναχαιτιστικά που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους εναντίον τους, το Ιράν έχει καταφέρει να συνεχίσει να κατασκευάζει περισσότερους και να τους εκτοξεύει σε στόχους σε όλο τον Κόλπο, την Ιορδανία και το Ισραήλ.

Παρόλο που οι άμυνες σταματούν περίπου το 90% αυτών, το 10% που περνάει είναι 100% αρκετό να κάνει ζημιά.

Μόνο ο ισραηλινός πληθυσμός είναι αρκετά ασφαλισμένος και οι υποδομές του αρκετά ενισχυμένες στις αντεπιθέσεις του Ιράν.

Σε έντονη αντίθεση, τα ίδια επίπεδα ζημιών έχουν αποδειχθεί καταστροφικά για τα κράτη του Κόλπου.

Οι ενεργειακές εταιρείες, οι ναυτιλιακές και οι ασφαλιστικές διστάζουν να λειτουργήσουν υπό την απειλή των συνεχών ιρανικών επιθέσεων.

Το 10% που έχει περάσει έχει προκαλέσει σημαντική υλική και πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική ζημιά.

Διότι αμφισβήτησαν το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο των κρατών του Κόλπου.

Όλες οι σύγχρονες οικονομίες του Κόλπου χτίστηκαν με την προσδοκία ότι τα εδάφη τους θα ήταν ειρηνικά καταφύγια για εμπόριο, παραγωγή υδρογονανθράκων, ξεκούραση και χαλάρωση.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους του Ιράν το έχουν καταστρέψει αυτό, υπονομεύοντας τις ενεργειακές, μεταποιητικές, εμπορικές, χρηματοοικονομικές, επενδυτικές και τουριστικές βιομηχανίες του Κόλπου.

Ποιος θα θέλει να επενδύσει, να κατασκευάσει ή να κάνει διακοπές σε χώρες που υπόκεινται περιοδικά σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ακόμη και αν σχεδόν όλες αναχαιτιστούν;

Ποιος θέλει να «τρέξει» επιχειρήσεις, να εισάγει πετρέλαιο, να επενδύσει χρήματα, να εμπορεύεται αγαθά ή να κάνει διακοπές σε ένα μέρος όπου, μερικές φορές την εβδομάδα (ή την ημέρα), ακούει εκρήξεις από πάνω, ακόμη και αν είναι ο ήχος αμυντικών συστημάτων που αναχαιτίζουν με επιτυχία επιθετικά πυρομαχικά;

Σε κάποιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις του Κόλπου το κατάλαβαν αυτό. Ωστόσο, αυτό που υπέθεταν πριν από τον πόλεμο ήταν ότι η απειλή μαζικών αντιποίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες (ή το Ισραήλ, μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ), θα περιόριζε το μέγεθος και το εύρος των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιτρέποντας στις άμυνές τους να νικήσουν τυχόν μικρά αντίποινα που η Τεχεράνη θεωρούσε απαραίτητα για χάρη της τιμής.

Υπολόγιζαν στην αυτοσυγκράτηση που είχε επιδείξει το Ιράν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου και του σύντομου πολέμου του Ιουνίου 2025, επειδή το Ιράν πάντα φοβόταν ότι μια μεγαλύτερη απάντηση θα πυροδοτούσε μια προσπάθεια των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος.

Φυσικά, σε αυτόν τον πόλεμο, προσπαθώντας – και αποτυγχάνοντας – να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια αποσύροντάς την εντελώς από το τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανατρέψει αυτή τη λογική. Το Ιράν έχει τώρα την ικανότητα να απειλήσει άμεσα τόσο τις οικονομίες του Κόλπου με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και την παγκόσμια οικονομία, στραγγαλίζοντας την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ χωρίς φόβο.

Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να επιτύχουν αλλαγή καθεστώτος μόνο με αεροπορική ισχύ και (μέχρι στιγμής) δεν έχουν την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τις επίγειες δυνάμεις που θα ήταν απαραίτητες για να το κάνουν με βεβαιότητα.

Με την απειλή αλλαγής καθεστώτος να έχει εξαφανιστεί, το Ιράν είναι αυτό που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτρέψει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τουλάχιστον τόσο αποτελεσματικά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μπορούν να περιορίσουν τις ιρανικές επιθέσεις στον Κόλπο.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων – με τα κράτη του Κόλπου έχουν πλέον επιφυλάξεις σχετικά με το αν θα βασιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες (ή το Ισραήλ) για την αποτροπή ιρανικής επίθεσης – δεν είναι διαχειρίσιμη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα αγοράζουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν δικούς τους στόλους από drones και πυραύλους.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ αγοράζουν όλα τουρκικά drones, ενώ οι Σαουδάραβες συνεργάζονται με αμερικανικές εταιρείες για να αρχίσουν να κατασκευάζουν χιλιάδες δικά τους.

Ομοίως, τα ΗΑΕ προσπαθούν να αποκτήσουν drones και δυνατότητες κατασκευής drones από το Ισραήλ, την Κίνα και την Ουκρανία. Το Κατάρ και το Μπαχρέιν βρίσκονται σε συνομιλίες για να κάνουν το ίδιο.

Ενώ θα μπορούσε να αποδείξει ότι μια ισορροπία τρομοκρατίας θα επιβάλει μια επιφυλακτική ειρήνη στους αντιπάλους που είναι εξοπλισμένοι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και στις δύο πλευρές του Κόλπου, όπως ακριβώς έκανε ο Ψυχρός Πόλεμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ λιγότερο πιθανό σε αυτή την περίπτωση.

Όπως είπε ο Bernard Brodie το 1946, αυτό που έκανε μια πυρηνική ισορροπία τόσο αποτελεσματική ήταν η αδιαμφισβήτητη δύναμη των πυρηνικών όπλων. Κανείς δεν θα μπορούσε να παρεξηγήσει τι θα συνέβαινε αν έστω και ένα μόνο πυρηνικό όπλο – πόσο μάλλον αρκετές δεκάδες – έπεφταν στη χώρα του.

Όταν τόσο τα κράτη του Κόλπου όσο και το Ιράν διαθέτουν χιλιάδες συμβατικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, αυτή η βεβαιότητα ανυπολόγιστης ζημιάς θα απουσιάζει.

Αντίθετα, τα οπλοστάσια πιθανότατα θα χρησιμεύσουν ως κίνητρο για περισσότερο πόλεμο. Το Ιράν θα δει τα κράτη του Κόλπου να προσπαθούν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιθετικές δυνάμεις κρούσης και θα θέλει να αποδείξει ότι αυτές δεν θα είναι αρκετές για να αποτρέψουν τις ιρανικές επιθέσεις.

Οι σκληροπυρηνικοί που βρίσκονται τώρα στην εξουσία στην Τεχεράνη θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι συντηρητικοί μονάρχες του Κόλπου πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να δεχτεί πολύ περισσότερες τιμωρίες από ό,τι μπορούν οι ίδιοι, και έτσι το Ιράν θα αναζητήσει ευκαιρίες να χτυπήσει τον Κόλπο για να το αποδείξει.

Με τη σειρά τους, τα κράτη του Κόλπου θα νιώσουν την ανάγκη να ανταποδώσουν για να αποδείξουν ότι δεν θα εκφοβιστούν και ότι μπορούν να προσφέρουν όσο καλύτερα μπορούν.

Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί κάλλιστα να επιλέξουν να μείνουν έξω από τον φόβο ότι η υπεράσπιση των κρατών του Κόλπου θα αναγκάσει το Ιράν να κλείσει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Όλα αυτά προμηνύουν πολλαπλές ανταλλαγές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς κάθε πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει τις δυνατότητές της, να βρει αδυναμίες στην άλλη πλευρά για να εκμεταλλευτεί και να δείξει την αποφασιστικότητά της.

Όσο κακό κι αν είναι αυτό, υπάρχει μια ακόμη ατυχής εξέλιξη που πρέπει να εξετάσουμε. Μόλις τα κράτη του Κόλπου αποκτήσουν την ικανότητα να προβάλλουν ισχύ πέρα ​​από τα σύνορά τους – κάτι που κανένα από αυτά δεν είχε για περίπου έναν αιώνα – είναι πιθανό να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν για να κάνουν πράγματα που δεν θα αρέσουν απαραίτητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή ήταν επίσης η ιστορία του Κόλπου.

Στη δεκαετία του 1970, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες όπλισαν τον σάχη του Ιράν με την ελπίδα ότι θα ανακουφίσει μέρος από το αμυντικό βάρος της Ουάσιγκτον στην περιοχή, άρχισε να χρησιμοποιεί τον νέο του στρατό για να κάνει όλα όσα δεν άρεσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την υποστήριξη των Κούρδων ενάντια στον Σαντάμ Χουσεΐν μέχρι την κατάληψη νησιών του Κόλπου από τα ΗΑΕ.

Ομοίως, την τελευταία δεκαετία, με αμερικανική προτροπή, τα ΗΑΕ ανέπτυξαν μέτριες δικές τους δυνατότητες προβολής ισχύος, τις οποίες χρησιμοποιούν για τα συμφέροντά τους στην Υεμένη, τη Λιβύη, το Σουδάν και το Κέρας της Αφρικής, συχνά σε αντίθεση με τις πολιτικές των ΗΠΑ.

Ο Κόλπος αποκτά επιθετικές στρατιωτικές δυνατότητες για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία.

Μπορούμε να το βαφτίσουμε «καταμερισμό βαρών» και ίσως αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρειάζεται πλέον να υπερασπίζονται αυτά τα κράτη ξοδεύονταν πολύτιμους πόρους.

Αλλά φαίνεται πολύ πιο πιθανό να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγκρουση στην περιοχή και να πείσει άλλα κράτη σε άλλα μέρη του κόσμου ότι πρέπει και μπορούν να κάνουν το ίδιο.

Η Κίνα αρχίζει να προβάλλει ισχύ

Για περίπου τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, η Κίνα υπήρξε ο απόλυτος «ελεύθερος επαγγελματίας» στη Μέση Ανατολή. Το Πεκίνο βασιζόταν στην Ουάσινγκτον για να διατηρήσει την περιοχή σταθερή αντιμετωπίζοντας τα ατελείωτα προβλήματα ασφαλείας της και επιτρέποντας στην Κίνα να επικεντρωθεί στον πλουτισμό της μέσω ευνοϊκού εμπορίου, επενδύσεων και κατασκευής υποδομών.

Το ίδιο, όμως, είχαν κάνει και οι Αμερικανοί. Για σχεδόν έναν αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαζαν την Κίνα στο παιχνίδι με τη Βρετανία. Ξεκινώντας από τον 19ο αιώνα, Αμερικανοί έμποροι έπλεαν στα νερά του Κόλπου αναζητώντας κέρδος, περιφρονώντας σκόπιμα την τοπική πολιτική και τις συγκρούσεις, αφήνοντας όλα αυτά στους Βρετανούς μέχρι που το Λονδίνο απέσυρε τις δυνάμεις του από την περιοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ακόμα και τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανέλαβαν πλήρως τον ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα μέχρι τη δεκαετία του 1990, μετά την ιρανική επανάσταση, τον πόλεμο Ιράν – Ιράκ και την εισβολή του Σαντάμ στο Κουβέιτ που έπεισαν την Ουάσινγκτον ότι η περιοχή δεν θα παρέμενε σταθερή από μόνη της.

Έτσι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες – και σε μικρότερο βαθμό, η Βρετανία – πριν από αυτήν, η Κίνα έχει αφεθεί να αγνοεί τα συνεχή προβλήματα του Κόλπου αφήνοντάς τα σε κάποιον άλλο. Ωστόσο, τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, περισσότερο των τελευταίων τριών ετών, και ακόμη περισσότερο των τελευταίων έξι μηνών, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα αυτής της άτυπης ρύθμισης.

Ενώ πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, η Κίνα ήταν το θέμα συζήτησης στον Κόλπο, σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα από το Ισραήλ, βγήκε από τη συζήτηση σχεδόν εντελώς.

Αυτό που συνειδητοποίησαν όλες οι χώρες της περιοχής ήταν ότι η Κίνα δεν είχε καμία ικανότητα να προβάλει ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και σε μια περίοδο πολέμου, η τεράστια οικονομική της εμπλοκή στην περιοχή μετρούσε ελάχιστα, αν όχι καθόλου. Η Κίνα δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τους περιφερειακούς φίλους της από επιθέσεις. Η Κίνα δεν μπορούσε να απειλήσει τους περιφερειακούς εχθρούς.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, όπως το Rough Rider, το Midnight Hammer και τώρα το Epic Fury, ήταν εντελώς πέρα ​​από τις κινεζικές δυνατότητες.

Το περισσότερο που μπόρεσαν να κάνουν οι Κινέζοι είναι να ενθαρρύνουν τους Πακιστανούς συμμάχους τους να ενεργήσουν ως μεσάζοντες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, αλλά ακόμη και μήνες αργότερα, αυτό δεν έχει τερματίσει τη σύγκρουση και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα κινεζικά συμφέροντα λαμβάνονται υπόψη στις διαπραγματεύσεις.

Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η Κίνα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και βασίζεται στον Κόλπο για έως και 50% των εισαγωγών της. Το κινεζικό εμπόριο με τα κράτη του Κόλπου αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, αντιπροσωπεύοντας πλέον περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και αναμένεται να φτάσει τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Η περιοχή του Κόλπου είναι επίσης μια κρίσιμη αγορά και σημείο μεταφόρτωσης για τα κινεζικά αγαθά που ρέουν προς την Ευρώπη, τη δυτική Ασία και την Αφρική.

Έτσι, το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι αν η σφαγή που προκλήθηκε από τρία χρόνια πολέμου σε όλη την περιοχή και η οποία απειλεί τα κινεζικά συμφέροντα, θα ωθήσει το Πεκίνο να επανεξετάσει την αδυναμία του και την προθυμία του να βασιστεί σε άλλους για να διασφαλίσει τα ζωτικά του συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Θα επιλέξει το Πεκίνο να οικοδομήσει μια ικανότητα προβολής ισχύος στον Κόλπο, ώστε να μπορεί να απαιτήσει συμμόρφωση με τις κινεζικές ανάγκες, τόσο από τους τοπικούς όσο και από εξωπεριφερειακούς παράγοντες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες;

Εάν το Πεκίνο επιλέξει αυτήν την οδό – και τα αεροπλανοφόρα που αναπτύσσει τώρα φαινόταν πάντα πολύ πιο χρήσιμα στον Ινδικό Ωκεανό και τη Βόρεια Αραβική Θάλασσα παρά στη Νότια Σινική Θάλασσα – θα πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην στρατιωτική ισορροπία και τις σχέσεις ασφαλείας της Μέσης Ανατολής.

Το Ισραήλ υιοθετεί έναν συνεχή πόλεμο στα σύνορα

Ο συγγραφέας της ανάλυσης, Kenneth M. Pollack, στέλεχος στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής γράφει, ότι πριν από τον πόλεμο του Ιράν, στα τέλη του 2024, ταξίδεψε στο Ισραήλ με μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων για εκτενείς συνομιλίες με ανώτερους εν ενεργεία και πρώην Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματικούς.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, οι Ισραηλινοί παρουσίασαν το νέο αμυντικό δόγμα που ανέπτυσσαν με αφορμή την επιχείρηση της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών αντιστασιακών οργανώσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σκοπεύανε να καταλάβουν ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα και στη συνέχεια να διεξάγουν συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, του Ισλαμικού Κράτους και άλλων αραβικών ομάδων (ή κρατών) πέρα ​​από αυτές τις ζώνες ασφαλείας, για να διασφαλίσουν ότι κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε ποτέ να αναπτύξει την υποδομή ή τις δυνάμεις πεδίου για να εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ.

Είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει το Ισραήλ από τότε.

Ο Pollack λέει, ότι αυτό που πρότειναν οι Ισραηλινοί ήταν κάτι παρόμοιο με το αμυντικό δόγμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Οι Ρωμαίοι συχνά εγκαθίδρυαν ζώνες ασφαλείας – με φιλικές φυλές ή απογυμνωμένα εδάφη – ακριβώς απέναντι από τα σύνορά τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των βαρβαρικών φυλών πέρα ​​από αυτά για να τις τιμωρήσουν, να τις αποδυναμώσουν και να τις εμποδίσουν να εξαπολύσουν μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ίδιων των ρωμαϊκών εδαφών.

Ήταν ένα δόγμα συνεχούς πολέμου πέρα ​​από τα σύνορα της αυτοκρατορίας για να διασφαλιστεί η ειρήνη στο εσωτερικό τους.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Άαρον ΜακΛιν, ήταν επίσης μέλος αυτής της αμερικανικής ομάδας και αναρωτήθηκε φωναχτά αν η κουλτούρα του «νεοσύστατου έθνους» θα μπορούσε να είναι συμβατή με ένα στρατιωτικό δόγμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Για το Ισραήλ, η υιοθέτηση της προσέγγισης των ρωμαϊκών συνόρων θα απαιτήσει μια επιστροφή σε κάτι παρόμοιο με το αρχικό αμυντικό δόγμα του και την εθνική κουλτούρα που το υποστήριζε.

Από την ίδρυσή του το 1948 (και ίσως και πριν από τότε) μέχρι τον Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ έδινε έμφαση σε «προληπτικές» επιθετικές επιχειρήσεις για την εξάλειψη πιθανών στρατιωτικών απειλών, μακριά από τα πληθυσμιακά κέντρα του ίδιου του Ισραήλ.

Απαιτούσε έναν πληθυσμό εκπαιδευμένο και αφοσιωμένο σε μακροχρόνια εφεδρική στρατιωτική θητεία, ώστε να μπορέσει μια μικρή χώρα να διατηρήσει μια αρκετά μεγάλη δύναμη πεδίου για να νικήσει τους πιο πολυπληθείς αντιπάλους της. Απαιτούσε έναν λαό έτοιμο να κάνει συνεχείς ατομικές θυσίες -συμπεριλαμβανομένης της υπέρτατης θυσίας – για το καλό του έθνους. Ένα αμυντικό δόγμα των ρωμαϊκών συνόρων θα απαιτήσει το ίδιο.

Αλλά σιγά σιγά μετά το 1973, καθώς γινόταν όλο και πιο σαφές ότι ούτε οι αραβικοί στρατοί ούτε οι αντι-ισραηλινές τρομοκρατικές ομάδες δεν αποτελούσαν πλέον υπαρξιακή απειλή για το κράτος, η ισραηλινή κουλτούρα άλλαξε.

Όπως το έθεσε μια από τις πιο διορατικές μελέτες για την μεταβαλλόμενη σχέση του ισραηλινού λαού με τις ένοπλες δυνάμεις του, μετατοπίστηκε από μια κουλτούρα αυτοθυσίας σε μια κουλτούρα αυτοπραγμάτωσης.

Αυτή η μετατόπιση κέρδισε περαιτέρω δυναμική καθώς η οικονομία του Ισραήλ άρχισε να ανθίζει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σε σημείο που όλο και περισσότεροι νέοι Ισραηλινοί περιφρονούσαν την υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις, πόσο μάλλον μια στρατιωτική καριέρα, και γινόταν όλο και πιο δύσκολο να κάνουν τις παλαιότερες γενιές να πάρουν στα σοβαρά την εφεδρική θητεία.

Η 7η Οκτωβρίου μοιάζει να τα αλλάζει ξανά όλα αυτά. Αλλά παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν αυτό το πνεύμα θα επιμείνει για δεκαετίες και αν ναι, αν θα απορροφήσει την ενέργεια και τη δημιουργικότητα από τον ιδιωτικό τομέα του Ισραήλ που έκανε το «νεοσύστατο έθνος» ένα οικονομικό «θαύμα».

Εκτός από τις πιθανές απαιτήσεις που απαιτούνται για την ισραηλινή κοινωνία και τον πολιτισμό για να καταστεί δυνατή, η στροφή προς τα «ρωμαϊκά σύνορα» θέτει και άλλα διλήμματα για το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η οικονομική άνθηση που προήλθε από την διαδικτυακή επιχειρηματικότητα της χώρας απαιτούσε υψηλό βαθμό συνδεσιμότητας με τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο. Ωστόσο, οι πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τα «ρωμαϊκά σύνορα» στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία και αλλού έχουν διαβρώσει σταθερά την καλή θέληση προς το Ισραήλ σε πολλά από αυτά τα ίδια κράτη.

Αρκετά έχουν εξετάσει ή ακόμη και επιβάλει (σχετικά περιορισμένες) κυρώσεις στο Ισραήλ ως απάντηση.

Όσο πιο σκληρά προσκολλάται το Ισραήλ σε αυτό το αμυντικό δόγμα, τόσο περισσότερο οι ίδιοι αυτοί δεσμοί μπορεί να υποστούν ένταση.

Πουθενά δεν είναι αυτή η πίεση πιο σημαντική για το Ισραήλ από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συγκλονιστικοί αριθμοί τόσο στην άκρα αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά έχουν στραφεί εναντίον της ειδικής σχέσης ΗΠΑ – Ισραήλ. Και εδώ, οι επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που απαιτούνται από την προσέγγιση των «ρωμαϊκών συνόρων» έχουν αποξενώσει πολλούς κατά τα άλλα συμπαθητικούς προς το Ισραήλ Αμερικανούς και έχουν παράσχει την τέλεια δικαιολογία για τους αντισιωνιστές και στα δύο πολιτικά άκρα να απαιτήσουν την πλήρη κατάργηση της συμμαχίας. Εάν αυτές οι τάσεις συνεχιστούν, οι

Ισραηλινοί ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσουν μια θεμελιώδη επιλογή μεταξύ της αγαπημένης τους σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και της νέας τους προσέγγισης στην ασφάλειά τους.

Το Ιράν συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του για ηγεμονία

Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα που μόνο το μέλλον μπορεί να απαντήσει είναι αν ένας πόλεμος που αποσκοπούσε στην επιβράδυνση της ιρανικής ηγεμονίας στη Μέση Ανατολή, τελικά την επέτρεψε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν με την ελπίδα να ανατρέψουν το καθεστώς του και, αν αυτό αποτύγχανε, να το περιορίσουν σε μέγεθος εξαλείφοντας τα μέσα που χρησιμοποιεί για να προβάλει την εξουσία του σε όλη την περιοχή.

Φυσικά, τα αρχικά χτυπήματα σκότωσαν μεγάλο μέρος της κορυφαίας ηγεσίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αλλά αυτό δεν οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος -τουλάχιστον όχι ακόμα- και βραχυπρόθεσμα άφησε την Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει μια χειρότερη εκδοχή του.

Σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν έναν ηγέτη που ήταν συντηρητικός, προσεκτικός και εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Τον διαδέχθηκε μια ηγεσία που είναι πολύ πιο σκληροπυρηνική, επιθετική, πολεμοχαρής και ανεκτική στο ρίσκο.

Πράγματι, ο Χαμενεΐ περιόριζε σταθερά τις συμβατικές στρατιωτικές ενέργειες του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, επειδή φοβόταν ότι η κλιμάκωση τελικά θα πυροδοτούσε μια αποφασιστική προσπάθεια των ΗΠΑ να τον σκοτώσουν και να ανατρέψουν το καθεστώς του.

Επανειλημμένα εμπόδισε τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν να ενδίδουν σε πιο βίαιες επιθέσεις στο Ισραήλ και τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτοί οι ίδιοι σκληροπυρηνικοί είναι τώρα επικεφαλής στην Τεχεράνη και, όπως ήταν αναμενόμενο, διεξάγουν μια πολύ πιο επιθετική εκστρατεία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να περιορίζονται από τις ανησυχίες του Χαμενεΐ.

Όσον αφορά την ιρανική στρατιωτική ισχύ, ο πόλεμος σχεδόν σίγουρα έχει καθυστερήσει το πρόγραμμα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας για μήνες, πιθανώς και περισσότερο, αν και οι Ιρανοί όχι μόνο ανοικοδομούν αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα των συστημάτων τους με ρωσική και κινεζική βοήθεια. Ο πόλεμος μπορεί επίσης να έχει καθυστερήσει περαιτέρω το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αν και αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο να το πούμε.

Και πράγματι εξάλειψε ορισμένες ιρανικές δυνατότητες προβολής ισχύος – το ναυτικό και την αεροπορία της – αν και αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία ούτε της απειλής του Ιράν ούτε της άμυνάς του.

Ωστόσο, αντί να μειώσει την ικανότητα της χώρας να χρησιμοποιεί βία για να επηρεάσει τις περιφερειακές και παγκόσμιες υποθέσεις, ο πόλεμος θα μπορούσε να καταλήξει να την ενισχύσει.

Η Τεχεράνη φαίνεται να έχει υιοθετήσει δύο πολιτικές που υπήρχαν μόνο θεωρητικά:

Πρώτον, το Ιράν γνωρίζει τώρα ότι μπορεί να μετριάσει ή ακόμα και να πνίξει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ χωρίς να προκαλέσει μια μαζική, παγκοσμίως υποστηριζόμενη, στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να το ανοίξει ξανά και να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς. Αυτός ήταν ο φόβος που εμπόδιζε το Ιράν να το πράξει από το 1979. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τις κοινές παρανοήσεις, το Ιράν ποτέ δεν προσπάθησε στην πραγματικότητα να κλείσει το στενό κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν – Ιράκ. Είχε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για να το επιχειρήσει, αλλά χρησιμοποίησε μόνο ένα μικρό μέρος αυτών για να παρενοχλήσει τη θαλάσσια κυκλοφορία, κυρίως στον Περσικό Κόλπο, για να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου, να αυξήσει την αξία των εξαγωγών του και να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη του Κόλπου να τερματίσουν την υποστήριξή τους προς το Ιράκ.

Δεύτερον, το Ιράν έμαθε ότι μπορεί να εκτοξεύσει χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο με τεράστιο αντίκτυπο σε σύγκριση με την πραγματική ζημιά που προκλήθηκε.

Επιπλέον, πολλοί από αυτούς που βρίσκονται τώρα στην εξουσία στην Τεχεράνη αντιτάχθηκαν στην πυρηνική συμφωνία του 2015 επειδή ήθελαν πόλεμο, όχι διαπραγματεύσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ήθελαν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο για να εμποδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να τους επιτεθούν είτε να τους εμποδίσουν να επιτεθούν σε άλλες χώρες.

Τοποθετώντας τους σταθερά στην ηγεσία, τουλάχιστον προς το παρόν, ο πόλεμος πιθανότατα έχει κάνει μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι ήταν προηγουμένως. Μπορεί κάλλιστα να έπεισε μια ομάδα που ήδη ήθελε πυρηνικά όπλα ότι ένα τέτοιο οπλοστάσιο είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπούν ακόμη περισσότερες επιθέσεις των ΗΠΑ ή/και του Ισραήλ.

Τέλος, ο πόλεμος έχει μέχρι στιγμής σφίξει τη συνεργασία μεταξύ Ιράν, Ρωσίας και Κίνας. Αυτή η συμμαχία είχε φθαρεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Ιουνίου 2025, επειδή ούτε η Μόσχα ούτε το Πεκίνο έκαναν πολλά για να βοηθήσουν την Τεχεράνη, οδηγώντας πολλούς Ιρανούς σκληροπυρηνικούς να αμφισβητήσουν την έκτασή της.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα έχουν παράσχει στο Ιράν σημαντική υλική και πληροφοριακή βοήθεια, όπως αεράμυνες, εξαρτήματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεδομένα στόχευσης και άλλες μορφές βοήθειας για την ανοικοδόμηση και βελτίωση του οπλοστασίου του Ιράν. Κατά συνέπεια, το Ιράν θα μπορούσε να βγει από τον πόλεμο με μια πιο ουσιαστική συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα από ό,τι είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αποδείξει στους Ιρανούς ότι δεν μπορούν να διακόψουν τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ ή να δέχονται επιθέσεις εναντίον των κρατών του Κόλπου ατιμώρητα. Εάν τελειώσει με τέτοιο τρόπο ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να ξαναρχίσουν οποιοδήποτε από τα δύο, πόσο μάλλον και τα δύο, τότε ο πόλεμος θα έχει καταστήσει το Ιράν πολύ πιο ισχυρό από ό,τι ήταν προηγουμένως, ανεξάρτητα από τη ζημιά που υπέστησαν οι πυραύλοι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι αεροπορικές και ναυτικές του δυνάμεις.

Οι πιο δραματικές αλλαγές της ιστορίας είναι πάντα πιο ξεκάθαρες στον καθρέφτη του οπισθοδρομικού πεδίου.

Το μεγάλο κόλπο της χάραξης πολιτικής είναι να τις αναγνωρίζουμε στο παρόν – ή να τις προβλέπουμε στο μέλλον. Είναι επίσης το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς.

Τίποτα δεν είναι ποτέ ξεκάθαρο τη στιγμή που συμβαίνει και η άρνηση είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στην ανθρώπινη ψυχολογία, ατομική και συλλογική.

Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε από τις παραπάνω πιθανές αλλαγές θα καρποφορήσει. Αλλά οι σπόροι τους βρίσκονται ήδη εκεί.