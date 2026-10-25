Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων

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Απώλειες της τάξης των 250 δισ. ευρώ καταγράφουν οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί όμιλοι ειδών πολυτελείας σε κεφαλαιοποίηση φέτος, καθώς η μείωση της κατανάλωσης στην τεράστια αγορά της Κίνας, αλλά και οι κλυδωνισμοί στα χρηματιστήρια εξαιτίας του προβληματισμού για ενδεχόμενη «φούσκα» της AI περιορίζουν τη ζήτηση για πολυτελή προϊόντα.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τους φόβους ότι ο κλάδος της πολυτελείας παραμένει δέσμιος μιας πολυετούς ύφεσης.

Οι έξι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες πολυτελείας της Ευρώπης -στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι Richemont, Prada και Moncler- έχουν χάσει συνολικά 251 δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία φέτος.

Πρώτες στον χορό των απωλειών βρίσκονται η LVMH και η Hermès, οι δύο κορυφαίοι όμιλοι ειδών πολυτελείας, των οποίων η κεφαλαιοποίηση συρρικνώθηκε κατά 131,6 δισ. ευρώ και 93,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η ζήτηση από τους καταναλωτές στην Κίνα αποτελούσε την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης του κλάδου για πάνω από μια δεκαετία. Η πορεία αυτή αντιστράφηκε εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων και της αδύναμης απόδοσης του χρηματιστηρίου που έχουν υπονομεύσει την εγχώρια ζήτηση τα τελευταία χρόνια.

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε

Οι λιανικές πωλήσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη (+0,5%) το τελευταίο εξάμηνο, σημειώνοντας απότομη επιβράδυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η ανάκαμψη του Κινέζου καταναλωτή πολυτελείας στην οποία ήλπιζε η βιομηχανία έχει κάνει μια παύση, προκαλώντας οπισθοχώρηση στα αποτελέσματα, καθοδική πίεση στις τιμές των μετοχών και έντονο προβληματισμό», δήλωσε στους FTο Λούκα Σόλκα, αναλυτής της Bernstein.

Στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των LVMH, Kering και Hermès αποτυπώθηκε αισθητή επιιδείνωση στην Κίνα. «Η επιβράδυνση [στη ζήτηση μόδας και δερμάτινων ειδών] προκαλείται προφανώς σε μεγάλο βαθμό από την πελατεία της Κίνας», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Σεσίλ Καμπάνις. «Ελπίζουμε ότι θα υποχωρήσει. Δεν είμαστε σίγουροι πότε».

Η εικόνα στην Kering, η οποία κατέχει επίσης τις Saint Laurent και Bottega Veneta, είναι ακόμη χειρότερη. Οι πωλήσεις προς τους Κινέζους καταναλωτές μειώθηκαν κατά 15% έως 20% σε ολόκληρο τον όμιλο το τρίτο τρίμηνο.

Το «κρύο» από την Κίνα άρχισε να επηρεάζει ακόμη και την Hermès, έναν από τους πιο ανθεκτικούς οίκους πολυτελείας. Οι συνολικές πωλήσεις στον τομέα έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ του ομίλου μειώθηκαν κατά 2% παγκοσμίως, με τον οικονομικό διευθυντή Έρικ ντου Χαλγκούετ να σημειώνει ότι η πρόσφατη πτώση του κινεζικού χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με την καταστολή τoυ offshore πλούτου, έκαναν τα πράγματα πιο δύσκολα. Ως προς αυτό, υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες τέθηκε σε ισχύ μια πολιτική σύμφωνα με την οποία οι κινεζικές αρχές θα αρχίσουν να εισπράττουν φόρο 20% επί των μερισμάτων και των τόκων που κερδίζονται από υπεράκτια καταπιστεύματα. Επιπλέον, όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά, ο δείκτης CSI 300, ο οποίος παρακολουθεί τις 300 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Κίνας, έχει υποχωρήσει κατά 19% τους τελευταίους τέσσερις μήνες, που ισοδυναμεί με απώλεια άνω των 2 τρισ. δολαρίων, λόγω των φόβων για αδύναμη εγχώρια κατανάλωση και μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Νικ Άντερσον, αναλυτής στη Berenberg, δήλωσε ότι η ενημέρωση της Hermès αυτής της εβδομάδας τού άφησε «περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις»: «Φοβόμαστε ότι η υπερέκθεση στην Κίνα και η μεγαλύτερη έκθεση σε έναν πιο φιλόδοξο καταναλωτή από ό,τι νομίζαμε προηγουμένως θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τα έσοδα της Hermès», πρόσθεσε.

Τα καλά νέα

Σε όλο αυτό το δύκολο τοπίο για τις μάρκες πολυτελείας, υπήρξαν και καλά νέα. Οι πωλήσεις των τσαντών Birkin και άλλων κορυφαίων τσαντών της Hermès αυξήθηκαν κατά 10,8%, ενώ οι μάρκες κοσμημάτων, όπως της Tiffany της LVMH και της Boucheron της Kering, σημείωσαν υψηλή ζήτηση, καθώς και οι δύο κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης πωλήσεων στο τρίμηνο.

Ωστόσο, ακόμη και η ζήτηση στις ΗΠΑ, η οποία στήριζε τον κλάδο νωρίτερα φέτος, έχει μετριαστεί τους τελευταίους μήνες καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν υποχωρήσει και οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτοξευθεί.

Τα στοιχεία πιστωτικών καρτών από την Citi κατέγραψαν πτώση στις δαπάνες για είδη πολυτελείας κατά τουλάχιστον 4% τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Ορισμένα brands έχουν αισθανθεί την επιβράδυνση πιο έντονα από άλλα. Στο ένα άκρο βρίσκεται η Hermès, η οποία δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πελάτες της εξακολουθούν να ξοδεύουν στα ίδια επίπεδα, και στο άλλο η Kering, η οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε «φιλόδοξους» καταναλωτές μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικό του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι οι εταιρείες πολυτελείας, είναι το σχόλιο του Solca της Bernstein ότι οι περισσότερες από αυτές «δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν» από το να προσπαθήσουν να γίνουν πιο αποδοτικές, ενώ περιμένουν την επιστροφή των αγοραστών.