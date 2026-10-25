Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τουρκολυβικό μνημόνιο: Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

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Με ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει ως «προκλητική» και «μη εποικοδομητική» εξέλιξη την κύρωση του τουρκοκλιβυκού μνημονίου, ενώ καλεί Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους.

«Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και να αποφεύγουν οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και αποτελεί μια μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη – και η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει.

Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και να αποφεύγουν οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».

-Η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ήταν για τους διπλωμάτες μία αναμενόμενη εξέλιξη. Η Βεγγάζη έχει υποκύψει στην Τουρκία και η Αθήνα αναζητά μία ουσιαστική αντίδραση.

Πηγή: in.gr