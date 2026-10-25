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AXF (Attrattivo): Η άνοδος στον τζίρο, η προειδοποίηση του ορκωτού και οι στόχοι για το 2026

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι ζημιές της AXF (Attrattivo) - Νέα καστήματα, απλήρωτες απαιτήσεις και η αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Business 25.10.2026, 11:00
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AXF (Attrattivo): Η άνοδος στον τζίρο, η προειδοποίηση του ορκωτού και οι στόχοι για το 2026
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Ιδιαίτερα απαιτητικό ήταν το 2025 για την AXF, η οποία βρίσκεται πίσω από το brand ρούχων Attrattivo και αντιπροσωπεύει την Mango στην Ελλάδα, αφού το οικονομικό περιβάλλον εξακολούθησε να επηρεάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και τις συνεχιζόμενες δυσχέρειες στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και θαλάσσιες μεταφορές.

Η εταιρεία ενίσχυσε τον τζίρο της αλλά και την παρουσία της με νέα καταστήματα, βελτιώνοντας παράλληλα τη ζημιογόνο πορεία της συγκριτικά με το 2024.

Πιο ειδικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 56,35 εκατ. ευρώ έναντι 51,42 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,57%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29,89 εκατ. ευρώ έναντι 27,06 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,45%.

Έπειτα, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους -386.746 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -632.131 χιλ.ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση των ζημιών κατά 38,82%.

Η καθαρή θέση ανήλθε στο ποσό των 13,35 εκατ. ευρώ έναντι 14,05 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,94%, κυρίως λόγω των ζημιών της χρήσης, όπως αναφέρει η διοίκηση.

AXF (Attrattivo)

Οι αστερίσκοι του ορκωτού…

Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 13,56 εκατ. ευρώ περίπου, για τις οποίες έχει διενεργηθεί απομείωση ποσού 2,56 εκατ. ευρώ.

Κατά την εκτίμηση του ορκωτού, για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει διενεργηθεί απομείωση που θα κάλυπτε το σύνολο των παραπάνω καθυστερημένων απαιτήσεων με συνέπεια η αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 10,99 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα.

Επίσης, στον λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες» ποσού ευρώ 4,027 εκατ. ευρώ και «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» ποσού ευρώ 70 χιλ., απεικονίζονται α) μετοχές μίας ανώνυμης εταιρείας εσωτερικού μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) μετοχές μίας ανώνυμης εταιρείας εσωτερικού μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και γ) συμμετοχή σε έξι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εξωτερικού.

Οι μετοχές αυτές έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό ευρώ 4,097 εκατ. ευρώ, όμως δεν έχειδιενεργηθεί απομείωση των μετοχών αυτών κατά ευρώ 3,836 εκατ. ευρώ με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, αναφέρει ο ορκωτός.

Έπειτα, η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 7 χιλ. περίπου υπολείπεται της προβλεπόμενης κατά ευρώ 323 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 323 χιλ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά ευρώ 323 χιλ. περίπου.

Επίσης, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 602 χιλ. περίπου. Έτσι, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

…και η προειδοποίηση στην AXF (Attrattivo)

Σύμφωνα με τον οκρωτό, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου μας, έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Νέα καταστήματα – Αίτημα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 2025 μέχρι την ημέρα που συντάχθηκε η οικονομική έκθεση η εταιρεία άνοιξε 5 επιπλέον υποκαταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Μύκονο, στο Αργοστόλι, στο Π. Φάληρο και στη Λαμία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, στις 10/2/2026 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τη ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας και εκτιμά ότι η ολοκλήρωσή της θα συμβάλει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και της διαχείρισης των ταμειακών ροών της εταιρείας.

Οι προοπτικές για το 2026

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας το 2026 παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της μέσω της ενίσχυσης της εμπορικής της παρουσίας, της επέκτασης και αναβάθμισης του δικτύου καταστημάτων, της ανάπτυξης νέων συνεργασιών και της αύξησης του μεριδίου αγοράς της.

Παράλληλα, η διοίκηση συνεχίζει να επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, στη βελτίωση της διαχείρισης αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης, καθώς και στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της εταιρείας.

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