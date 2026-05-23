Vinted: Η πλατφόρμα που μετατρέπει παλιά ρούχα σε χρήμα

Η έννοια του μεταχειρισμένου προϊόντος έχει πάψει να συνδέεται με παζάρια και φιλανθρωπικά καταστήματα.

Σήμερα, η “preloved” μόδα και τα οικιακά είδη – τα αντικείμενα που έχουν ήδη αγαπηθεί και χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο – βρίσκονται στο επίκεντρο των καταναλωτικών τάσεων στη Βρετανία και την Ευρώπη.

Η ραγδαία ανάπτυξη του online εμπορίου έχει οδηγήσει σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «κανονικοποίηση της δεύτερης χρήσης», με τους καταναλωτές να επιλέγουν όλο και πιο συνειδητά μεταχειρισμένα προϊόντα αντί για καινούργια.

Η στρατηγική επέκταση του Vinted πέρα από τη μόδα

Ο διευθύνων σύμβουλος του Vinted, Άνταμ Τζέι, εξηγεί στη Guardian ότι η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βαθιάς αλλαγής στον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν και αντιλαμβάνονται τα αντικείμενά τους.

Το Vinted δεν περιορίζεται πλέον στα ρούχα.

Η πλατφόρμα επεκτείνεται δυναμικά σε νέες κατηγορίες όπως smartphones, κάμερες, χαλιά και βιβλία, μετατρέποντας το brand σε πολυθεματικό marketplace.

Ο ρόλος της Βρετανίας και η έκρηξη της αγοράς

Η Βρετανία αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές αγορές του Vinted παγκοσμίως, ανταγωνιζόμενη τη Γαλλία για την πρώτη θέση.

Τα τελευταία πέντε έως δέκα χρόνια, οι Βρετανοί έχουν αγκαλιάσει τη λογική της μεταπώλησης, ενισχύοντας όχι μόνο το Vinted αλλά και ανταγωνιστές όπως το eBay, το Depop και το Facebook Marketplace.

Σήμερα, περίπου το 10% των παγκόσμιων πωλήσεων μόδας αφορά μεταχειρισμένα προϊόντα, με την εταιρεία να θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης.

Από μια μικρή ιδέα σε παγκόσμια πλατφόρμα μεταπώλησης

Το Vinted ιδρύθηκε το 2008 στη Λιθουανία από τη Μίλντα Μιτκούτε, η οποία είχε την ιδέα να πουλήσει ρούχα της όταν μετακόμιζε.

Μαζί με τον φίλο της, δημιούργησαν μια απλή ιστοσελίδα για 100 αντικείμενα – μάλιστα αρχικά ξέχασαν να προσθέσουν κουμπί «αγορά».

Από τότε, η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες.

Τα οικονομικά στοιχεία και η εντυπωσιακή ανάπτυξη

Η ανάπτυξη του Vinted είναι εντυπωσιακή.

Οι πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας έφτασαν τα 10,8 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα έσοδα άγγιξαν το 1,1 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 62 εκατ. ευρώ το 2025, παρά τη μείωση λόγω επενδύσεων επέκτασης.

Στη Βρετανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 47% μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας πολλές άλλες αγορές.

Νέες κατηγορίες προϊόντων και προκλήσεις

Το Vinted πλέον φιλοξενεί περίπου 3.000 κατηγορίες προϊόντων, από ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι είδη σπιτιού.

Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι κατηγορίες την ίδια επιτυχία.

Τα μεγάλα έπιπλα αποδείχθηκαν δύσκολη αγορά λόγω κόστους και logistics, δείχνοντας ότι η επέκταση χρειάζεται στρατηγική ισορροπία μεταξύ ζήτησης και λειτουργικής βιωσιμότητας.

Το όραμα: «Δώσε σε κάθε αντικείμενο δεύτερη ζωή»

Η φιλοσοφία του Vinted παραμένει σταθερή: κάθε αντικείμενο πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ο Άνταμ Τζέι τονίζει ότι στόχος της πλατφόρμας είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των καταναλωτών, ώστε τα προϊόντα να μην μένουν αχρησιμοποίητα σε ντουλάπια και αποθήκες, αλλά να βρίσκουν νέο ιδιοκτήτη που θα τα αξιοποιήσει.

Σε μια εποχή αυξημένου κόστους ζωής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το Vinted τοποθετείται ως βασικός παίκτης της νέας οικονομίας της επαναχρησιμοποίησης.