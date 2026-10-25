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ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Economy 25.10.2026, 08:00
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ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις άμεσες πληρωμές κρούει η εκτόξευση των περιστατικών απάτης το 2025 που καταγράφονται στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα αυστηροποίησης των μέτρων ασφάλειας.

Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις απάτες με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 διενεργήθηκαν 764 εκατ. πελατειακές συναλλαγές με τη χρήση μεταφοράς πίστωσης αξίας 1,3 τρισ. ευρώ. Σε σχέση με το 2024, παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών κατά 11% και της αξίας κατά 5%, ενώ η μέση αξία ανά συναλλαγή μειώθηκε κατά 6% και διαμορφώθηκε σε 1.670 ευρώ το 2025, από 1.770 ευρώ το 2024.

Απάτες στη μεταφορά πίστωσης

Δυσανάλογα μεγάλη ήταν η αύξηση των περιστατικών απάτης, καθώς το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%. Αναφέρθηκαν 9.830 περιστατικά απάτης συνολικής αξίας 17 εκατ. ευρώ, έναντι 5.032 περιστατικών απάτης συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των περιστατικών απάτης που παρατηρείται το 2025 σε σχέση με το 2024 συνδέεται κυρίως με την αύξηση των συναλλαγών άμεσων μεταφορών πιστώσεων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή την πολύ σύντομη χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους και την περιορισμένη χρονικά δυνατότητα ανάκλησης των συναλλαγών αυτών, δεδομένου ότι η πίστωση του μεταφερόμενου ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου δεν πραγματοποιείται με ημερομηνία αξίας (Valeur), αλλά άμεσα.

Η εκτέλεση των πληρωμών σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα έχει ως αποτέλεσμα την σχεδόν άμεση εκκαθάρισή τους, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ανάκτηση των κεφαλαίων σε περίπτωση απάτης.

Με κλεμμένους κωδικούς

Η περαιτέρω ανάλυση των περιστατικών απάτης φανερώνει ότι η πλειονότητα των τεχνικών διενέργειας απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταφοράς πιστώσεων αφορά κατά 64% τη μέθοδο της έκδοσης εντολής πληρωμής από τον δράστη της απάτης και κατά 36% τη μέθοδο της χειραγώγησης του πληρωτή από τον δράστη της απάτης.

Αυτό σημαίνει ότι βάσει της πρώτης μεθόδου, ο δράστης της απάτης εκδίδει πλαστή εντολή πληρωμής αφού αποκτήσει τα ευαίσθητα δεδομένα πληρωμής του πληρωτή ή του δικαιούχου με δόλια μέσα, ενώ βάσει της δεύτερης μεθόδου, ο πληρωτής παρέχει καλή τη πίστει τη συγκατάθεσή του στην εκτέλεση εντολής πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών τρίτου θεωρώντας ότι ανήκει σε νόμιμο δικαιούχο.

Κάρτες πληρωμών: αυξήθηκαν οι συναλλαγές, μειώθηκαν οι απάτες

Τα στοιχεία της ΤτΕ αποτυπώνουν τον Ιούνιο του 2026 μικρή μείωση κατά 2% του αριθμού των χρεωστικών καρτών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 19,2 εκατ., και αύξηση κατά 3% των πιστωτικών καρτών, σε 3,5 εκατ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών χρεωστικών καρτών, εμφανίζεται μια αύξηση της τάξης του 40% στις προπληρωμένες κάρτες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, οι οποίες ανήλιαν σε σε 4,1 εκατ. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην αλλαγή του τρόπου καταβολής ορισμένων οικονομικών ενισχύσεων από τους δημόσιους φορείς, με τη μεταφορά των σχετικών ποσών σε ειδικές προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων.

Αντίστοιχα, η εξέταση των επιμέρους κατηγοριών πιστωτικών καρτών αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των εικονικών καρτών αυξήθηκε κατά 9,4% και διαμορφώθηκε σε 195 χιλ. κάρτες.

Ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψαν άνοδο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1.438 εκατ., ενώ η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 5% στα 60 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα περιστατικά απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκε αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού συναλλαγών απάτης κατά 23% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αξία αητών των περιστατικών απάτης μειώθηκε κατά 14% σε 10,6 εκατ. ευρώ, από 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Από την ανάλυση των περιστατικών απάτης ανά δίαυλο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών -συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, πληρωμές σε τερματικά POS,  εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας, προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης εξακολουθεί να αφορά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο αριθμός των συναλλαγών απάτης ανά τύπο συναλλαγής ανήλθε σε 2.108 συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, 21.180 συναλλαγές σε τερματικά POS και 130.898 συναλλαγές σε εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας (card-not-present – CNP). Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώνεται μείωση κατά 24% στον αριθμό των συναλλαγών απάτης σε τερματικά ΑΤΜ και κατά 26% σε εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απάτης στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα αφορούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Αμεσες χρεώσεις: το πιο ασφαλές μέσο πληρωμής

Οι πελατειακές συναλλαγές με τη χρήση άμεσων χρεώσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στις 39 εκατ. συναλλαγές. Ταυτόχρονα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 6,5 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3%.

Οι άμεσες χρεώσεις συνεχίζουν να αποτελούν το πλέον ασφαλές μέσο πληρωμής, δεδομένου ότι και το 2025 δεν αναφέρθηκαν περιστατικά απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Άμεσες πληρωμές μέσω IRIS

Το πρώτο εξάμηνο 2026 καταγράφηκαν 79,5 εκατ. συναλλαγές “IRIS”, έναντι 51,6 εκατ. συναλλαγών το δεύτερο εξάμηνο 2025, αυξημένες κατά 54%, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της υπηρεσίας στην ομαλή και σταδιακή διεύρυνση της χρήσης των άμεσων πληρωμών στις μεταφορές χρημάτων, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών διενεργήθηκε μέσω της υπηρεσίας των άμεσων μεταφορών χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (P2P), με τον αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 69 εκατ. συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο 2026, από 43 εκατ. συναλλαγές το προηγούμενο εξάμηνο.

Η αντίστοιχη αξία τους διαμορφώθηκε σε 3,8 δισεκ. ευρώ, από 2,6 δισεκ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο 2025. Ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας P2P αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε 4,6 εκατ. χρήστες, από 4,2 εκατ. χρήστες το προηγούμενο εξάμηνο.

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economy
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Μελίνα Ζιάγκου

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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