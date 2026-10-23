Ελληνικές τράπεζες: Η ευρωπαϊκή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους

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Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους βρίσκει τις ελληνικές τράπεζες με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των τελευταίων ετών και με σημαντικά αυξημένη έκθεση στις οικονομίες που δοκιμάζονται από τις δημοσιονομικές αναταράξεις. Την ώρα που οι αποδόσεις των γαλλικών τίτλων σκαρφαλώνουν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι διαθέτουν σχεδόν 43 δισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα άλλων χωρών, έχοντας αυξήσει τις τοποθετήσεις τους κατά περισσότερα από 9 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτει το μέγεθος αυτής της στροφής. Τον Ιούνιο του 2026 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατείχαν ξένα κρατικά ομόλογα αξίας 42,95 δισ. ευρώ, έναντι 33,61 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Η αύξηση κατά 27,8% μέσα σε μόλις έξι μήνες προήλθε κυρίως από αγορές τίτλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας G10.

Η επιλογή αυτή επέτρεψε στις τράπεζες να αξιοποιήσουν την πλεονάζουσα ρευστότητά τους, να εξασφαλίσουν αποδόσεις και να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους πέρα από το ελληνικό δημόσιο χρέος. Ταυτόχρονα, όμως, τις συνδέει στενότερα με τις διακυμάνσεις των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων, σε μια περίοδο που η δημοσιονομική αβεβαιότητα μεταφέρεται από την περιφέρεια στον πυρήνα της Ευρωζώνης.

Η μεγάλη στροφή στα γαλλικά ομόλογα

Η κατανομή των επενδύσεων αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτερες θέσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών στο εξωτερικό βρίσκονται στην Ιταλία, με 12,32 δισ. ευρώ, και ακολουθούν η Ισπανία με 6,24 δισ. ευρώ και η Γαλλία με 6,19 δισ. ευρώ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες φαίνεται πως αύξησαν την έκθεσή τους σε γαλλικούς κρατικούς τίτλους από 2,54 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε 6,19 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026. Πρόκειται για αύξηση περίπου 144%, που φέρνει τη Γαλλία σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και αρκετά υψηλότερα από τη Γερμανία, όπου οι τοποθετήσεις φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα, οι θέσεις σε ιταλικά ομόλογα ενισχύθηκαν κατά 884 εκατ. ευρώ και σε ισπανικά κατά 925 εκατ. ευρώ, ενώ οι τοποθετήσεις σε βελγικούς τίτλους υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας το 1,54 δισ. ευρώ.

Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, με την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου να φτάνει στο 5,11% και το περιθώριο έναντι του γερμανικού να διευρύνεται περίπου στις 174 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Οι πιέσεις μεταδίδονται και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας τον κίνδυνο γενικευμένης υποχώρησης των τιμών των κρατικών τίτλων.

Η προστασία των 35,6 δισ. ευρώ

Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο από το χαρτοφυλάκιο των 42,95 δισ. ευρώ βρίσκεται πραγματικά εκτεθειμένο στις καθημερινές διακυμάνσεις των αγορών. Η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι πως από το σύνολο των ξένων κρατικών ομολόγων, μόλις 7,37 δισ. ευρώ αποτιμώνται σε εύλογη αξία, ενώ περίπου 35,58 δισ. ευρώ κατατάσσονται σε χαρτοφυλάκια αποσβεσμένου κόστους.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 83% των ξένων κρατικών τίτλων δεν αναπροσαρμόζεται καθημερινά στη λογιστική του αξία ανάλογα με τις τιμές της δευτερογενούς αγοράς. Εφόσον οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διακρατήσουν τους τίτλους και οι εκδότες εξυπηρετήσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, μπορούν να εισπράξουν τις προβλεπόμενες πληρωμές χωρίς να υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν ζημίες λόγω προσωρινής πτώσης των τιμών.

Η προστασία, ωστόσο, δεν σημαίνει εξαφάνιση του κινδύνου. Μια παρατεταμένη άνοδος των αποδόσεων μειώνει την οικονομική αξία των παλαιότερων τίτλων, ενώ μια ανάγκη πρόωρης πώλησης μπορεί να οδηγήσει σε πραγματοποίηση ζημιών. Παράλληλα, η επιδείνωση της πιστοληπτικής κατάστασης ενός εκδότη μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες απομείωσης.

Με βάση τη σύνθεσή των τραπεζικών χαρτοφυλακίων τον Ιούνιο του 2026, μια αύξηση του γενικού επιπέδου επιτοκίων κατά μία μονάδα βάσης θα προκαλούσε αρνητική μεταβολή αξίας 38,8 εκατ. ευρώ στο σύνολο των χαρτοφυλακίων που εξετάζονται. Από αυτήν, η επίδραση στα χαρτοφυλάκια εύλογης αξίας θα ήταν 3,8 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη εμφανίζεται η ευαισθησία στη διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων. Μια αύξηση κατά μία μονάδα βάσης συνεπάγεται, σύμφωνα με την ΤτΕ, αρνητική μεταβολή περίπου 62,9 εκατ. ευρώ στο σύνολο των εξεταζόμενων χαρτοφυλακίων και 6,6 εκατ. ευρώ σε εκείνα που αποτιμώνται σε εύλογη αξία.

Η αυξημένη έκθεση αντανακλάται και στις εποπτικές απαιτήσεις, με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς να αυξάνονται από 305,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 σε 383,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας άνοδο 25,5%.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στις πιθανές απώλειες από την πτώση των τιμών των ομολόγων. Η νέα ευρωπαϊκή αναταραχή επαναφέρει τον κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ κρατικού χρέους και τραπεζικού συστήματος, καθώς η αύξηση των αποδόσεων μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα την αξία των επενδύσεων, το κόστος χρηματοδότησης και την εμπιστοσύνη των αγορών.