Τουρισμός: Σε πτώση οι τιμές διανυκτέρευσης σε Ντουμπάι και Αίγυπτο – Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών

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Φθηνότερα είναι τα οικογενειακά πακέτα διακοπών σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι και η Αίγυπτος αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο τουρισμός προσαρμόζεται στα γεωπολιτικά δεδομένα και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μειώνουν τις τιμές για να δελεάσουν τους ταξιδιώτες.

Ενδεικτικά, οι τιμές για μια μέση οικογενειακή διαμονή επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν μειωθεί κατά 25% αυτόν τον Αύγουστο σε σύγκριση με το 2025. Το ίδιο πακέτο διακοπών στην Αίγυπτο είναι 8% φθηνότερο, σύμφωνα με στοιχεία του TravelSupermarket που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό του BBC.

Όμως, πολλοί Βρετανοί παραθεριστές επιλέγουν να μείνουν στην Ευρώπη, αφού ο πόλεμος στο Ιράν λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους παραθεριστές να ταξιδέψουν σε χώρες που βρίσκοντα γεωγραφικά κοντά στον πυρήνα της σύγκρουσης ή να πετάξουν πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Ακριβαίνουν οι διακοπές στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα, το κόστος των πακέτων προσφορών προς Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 3-5%, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το μέσο κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια ανέβηκε κατά 5,1% το 2026 σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει το BBC, κάτι που σε αριθμούς μεταφράζεται σε αύξηση από 179 λίρες το 2025 σε 188 λίρες φέτος.

Απεναντίας, το μέσο κόστος για τα ΗΑΕ έπεσαν από τις 226 λίρες στις 169 λίρες το 2026. Τουτέστιν, η διανυκτέρευση στην Ελλάδα είναι κατά σχεδόν 20 λίρες ακριβότερη σε σχέση με τα ΗΑΕ.

Τουρισμός: Παραμένει η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών απέσυρε την ταξιδιωτική του οδηγία κατά των ταξιδιών στο Ντουμπάι, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες ότι «η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη» στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν μειώσει τις τιμές σε άλλους προορισμούς: το μέσο κόστος διακοπών στο Μαρόκο έχει μειωθεί κατά 6,5%, στην Τυνησία κατά 2,5% και στην Τουρκία είναι κατά 1,6% φθηνότερες απ΄ό,τι το περασμένο καλοκαίρι.

Η Μόλι Χίτσεν, βοηθός διευθύντρια της Marple Travel Hyde, λέει ότι οι πελάτες ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί φέτος σχετικά με ταξίδια οπουδήποτε κοντά στη Μέση Ανατολή, ενώ ήταν ανήσυχοι για το αν θα κολλούσαν κάπου πιο μακριά λόγω έλλειψης καυσίμων.

Τουρισμός: Αυξάνεται το κόστος διακοπών στη Νότια Ευρώπη

Οι απότομες αυξήσεις των τιμών για τις ευρωπαϊκές διακοπές μπορεί να έχουν επιβραδυνθεί, αλλά εξακολουθούν να αυξάνονται σταδιακά, σύμφωνα με στοιχεία της TravelSupermarket.

Το κόστος μιας μέσης επταήμερης οικογενειακής διαμονής all-inclusive τον Αύγουστο στην Ισπανία έχει αυξηθεί κατά 4% στις 155 λίρες ανά άτομο. Για την Πορτογαλία οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 3% και στην Ελλάδα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 5%, αναφέρει το BBC.

Τα στοιχεία βασίζονται σε διαδικτυακές αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο TravelSupermarket από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου, για οικογενειακές διακοπές επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο τον Αύγουστο του 2025 και του 2026.

Σε άνοδο οι κρατήσεις, όμως μειώνεται η διάρκεια διακοπών

Ο Richard Slater, διευθύνων σύμβουλος της Henbury Travel Limited στο Μάκλσφιλντ, λέει ότι οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν εκεχειρία τον περασμένο μήνα.

«Την τελευταία εβδομάδα, έχουμε κάνει κρατήσεις που αντιστοιχούν περίπου σε έναν μήνα. Πρόκειται για ένα μείγμα κρατήσεων τελευταίας στιγμής για τη Μεσόγειο, ενώ βλέπουμε επίσης σημαντικές κρατήσεις για κρουαζιέρες», λέει ο ίδιος στο BBC.

Οι αυξήσεις των τιμών ωθεί τους τουρίστες να μειώσουν τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ ακολουθούν και το σύστημα της εναλλαγής προορισμών καθώς αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, προσθέτει ο Slater, λέγοντας ότι το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και η Μαδέρα έχουν δει αυξημένη δημοτικότητα.