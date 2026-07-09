 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Τουρισμός: Σε πτώση οι τιμές διανυκτέρευσης σε Ντουμπάι και Αίγυπτο – Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών

Σε αναδιάταξη ο τουρισμός λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή - Σε άνοδο το κόστος διακοπών στη Νότια Ευρώπη - Μεγάλη πτώση του κόστους πακέτων σε ΗΑΕ

World 09.07.2026, 23:20
Σχολιάστε
Τουρισμός: Σε πτώση οι τιμές διανυκτέρευσης σε Ντουμπάι και Αίγυπτο – Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φθηνότερα είναι τα οικογενειακά πακέτα διακοπών σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι και η Αίγυπτος αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο τουρισμός προσαρμόζεται στα γεωπολιτικά δεδομένα και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μειώνουν τις τιμές για να δελεάσουν τους ταξιδιώτες.

Ενδεικτικά, οι τιμές για μια μέση οικογενειακή διαμονή επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν μειωθεί κατά 25% αυτόν τον Αύγουστο σε σύγκριση με το 2025. Το ίδιο πακέτο διακοπών στην Αίγυπτο είναι 8% φθηνότερο, σύμφωνα με στοιχεία του TravelSupermarket που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό του BBC.

Όμως, πολλοί Βρετανοί παραθεριστές επιλέγουν να μείνουν στην Ευρώπη, αφού ο πόλεμος στο Ιράν λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους παραθεριστές να ταξιδέψουν σε χώρες που βρίσκοντα γεωγραφικά κοντά στον πυρήνα της σύγκρουσης ή να πετάξουν πάνω από τη Μέση Ανατολή.

Ακριβαίνουν οι διακοπές στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα, το κόστος των πακέτων προσφορών προς Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 3-5%, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το μέσο κόστος διανυκτέρευσης για μια οικογένεια ανέβηκε κατά 5,1% το 2026 σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει το BBC, κάτι που σε αριθμούς μεταφράζεται σε αύξηση από 179 λίρες το 2025 σε 188 λίρες φέτος.

Απεναντίας, το μέσο κόστος για τα ΗΑΕ έπεσαν από τις 226 λίρες στις 169 λίρες το 2026. Τουτέστιν, η διανυκτέρευση στην Ελλάδα είναι κατά σχεδόν 20 λίρες ακριβότερη σε σχέση με τα ΗΑΕ.

Τουρισμός

Τουρισμός: Παραμένει η ανησυχία για τη Μέση Ανατολή

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών απέσυρε την ταξιδιωτική του οδηγία κατά των ταξιδιών στο Ντουμπάι, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες ότι «η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη» στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν μειώσει τις τιμές σε άλλους προορισμούς: το μέσο κόστος διακοπών στο Μαρόκο έχει μειωθεί κατά 6,5%, στην Τυνησία κατά 2,5% και στην Τουρκία είναι κατά 1,6% φθηνότερες απ΄ό,τι το περασμένο καλοκαίρι.

Η Μόλι Χίτσεν, βοηθός διευθύντρια της Marple Travel Hyde, λέει ότι οι πελάτες ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί φέτος σχετικά με ταξίδια οπουδήποτε κοντά στη Μέση Ανατολή, ενώ ήταν ανήσυχοι για το αν θα κολλούσαν κάπου πιο μακριά λόγω έλλειψης καυσίμων.

Τουρισμός

Τουρισμός: Αυξάνεται το κόστος διακοπών στη Νότια Ευρώπη

Οι απότομες αυξήσεις των τιμών για τις ευρωπαϊκές διακοπές μπορεί να έχουν επιβραδυνθεί, αλλά εξακολουθούν να αυξάνονται σταδιακά, σύμφωνα με στοιχεία της TravelSupermarket.

Το κόστος μιας μέσης επταήμερης οικογενειακής διαμονής all-inclusive τον Αύγουστο στην Ισπανία έχει αυξηθεί κατά 4% στις 155 λίρες ανά άτομο. Για την Πορτογαλία οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 3% και στην Ελλάδα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 5%, αναφέρει το BBC.

Τα στοιχεία βασίζονται σε διαδικτυακές αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο TravelSupermarket από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου, για οικογενειακές διακοπές επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο τον Αύγουστο του 2025 και του 2026.

Σε άνοδο οι κρατήσεις, όμως μειώνεται η διάρκεια διακοπών

Ο Richard Slater, διευθύνων σύμβουλος της Henbury Travel Limited στο Μάκλσφιλντ, λέει ότι οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν εκεχειρία τον περασμένο μήνα.

«Την τελευταία εβδομάδα, έχουμε κάνει κρατήσεις που αντιστοιχούν περίπου σε έναν μήνα. Πρόκειται για ένα μείγμα κρατήσεων τελευταίας στιγμής για τη Μεσόγειο, ενώ βλέπουμε επίσης σημαντικές κρατήσεις για κρουαζιέρες», λέει ο ίδιος στο BBC.

Οι αυξήσεις των τιμών ωθεί τους τουρίστες να μειώσουν τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ ακολουθούν και το σύστημα της εναλλαγής προορισμών καθώς αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, προσθέτει ο Slater, λέγοντας ότι το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και η Μαδέρα έχουν δει αυξημένη δημοτικότητα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO
Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
Τσίνελ (Fraport Greece): Ο έλεγχος στα σύνορα της ΕΕ χρειάζεται πλήρη «αναθεώρηση»
World

Ο έλεγχος της ΕΕ στα αεροδρόμια θέλει πλήρη «αναθεώρηση»
Eurostar: Παραγγέλνει τρένα που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καλοκαίρια 55°C
World

Τρένα ανθεκτικά σε καύσωνες παρήγγειλε η Eurostar
Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων
World

Πως κόλλησαν στο «μια σου και μια μου» Ιράν και ΗΠΑ
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση – Τι δείχνουν τα πρακτικά
World

Βαριά η σκιά του πληθωρισμού στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το στόχο και το 2027

Τζούλη Καλημέρη
Κλιματική αλλαγή: Οι κορυφαίες μάρκες μόδας δίνουν μάχη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενάντια στην ακραία ζέστη
Κλιματική αλλαγή

Πώς οι καύσωνες αλλάζουν τη μόδα

Οι γραμμές παραγωγής για τη βιομηχανία ένδυσης είναι εδώ και καιρό ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fitch: Ανάπτυξη, δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Fitch: Δάνεια και προμήθειες στηρίζουν τις ελληνικές τράπεζες

H Fitch επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποντάραμε… 1,8 δισ. ευρώ στα παράνομα τυχερά παιχνίδια
Economy

Ποντάραμε... 1,8 δισ. στα παράνομα τυχερά παιχνίδια

Στην παράνομη αγορά με τυχερά παιχνίδια έπαιξαν 894.000 Έλληνες - Στα 2.000 ευρώ η μέση ετήσια δαπάνη - Στο μικροσκόπιο της ΕΕΕΠ influencers και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες

Χρήστος Κολώνας
Optima: Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει για το β’ 6μηνο του 2025
Markets

Οι 5 + 2 μετοχές που ξεχωρίζει η Optima για το β' 6μηνο του 2025

Από την ορμή στην επιλεκτικότητα το Χρηματιστήριο Αθηνών στο β΄ εξάμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Τσίνελ (Fraport Greece): Ο έλεγχος στα σύνορα της ΕΕ χρειάζεται πλήρη «αναθεώρηση»
World

Ο έλεγχος της ΕΕ στα αεροδρόμια θέλει πλήρη «αναθεώρηση»

Το σύστημα εξόδου-εισόδου αναγκάζει ορισμένους επιβάτες να περιμένουν στον αεροδιάδρομο σε έντονη ζέστη, λέει ο CEO της Fraport Hellas

Eurostar: Παραγγέλνει τρένα που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καλοκαίρια 55°C
World

Τρένα ανθεκτικά σε καύσωνες παρήγγειλε η Eurostar

Η Eurostar κατέθεσε τροποποιημένη σύμβαση μετά από καύσωνες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Δυτική Ευρώπη

Ορμούζ: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν κολλήσει σε έναν φαύλο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων
World

Πως κόλλησαν στο «μια σου και μια μου» Ιράν και ΗΠΑ

Η πίεση του Τραμπ να κινηθούν πλοία μέσω Ορμούζ συνεχίζει να συγκρούεται με την αντίσταση της Τεχεράνης στην παραχώρηση του ελέγχου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
NATO: Διατηρώντας τον Τραμπ ευτυχισμένο είναι ο νέος πήχης επιτυχίας
World

Από αμυντική συμμαχία σε αυλή Τραμπ το NATO

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO ανακουφίζονται που απέφυγαν μια σύγκρουση στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας στην Τουρκία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε πτώση οι τιμές διανυκτέρευσης σε Ντουμπάι και Αίγυπτο – Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών
World

Τουρισμός: Φθηναίνει η διανυκτέρευση στα ΗΑΕ - Ακριβαίνει στην Ελλάδα

Σε αναδιάταξη ο τουρισμός λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή - Σε άνοδο το κόστος διακοπών στη Νότια Ευρώπη - Μεγάλη πτώση του κόστους πακέτων σε ΗΑΕ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» της πληθωριστικού δείκτη
World

Η αναμόρφωση του «αγαπημένου» πληθωριστικού δείκτη της Fed

Η ετήσια αναμόρφωση του δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών - Πώς θα τη χειριστεί ο Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές
Κόσμος

Τραμπ: Φόβοι για «χάος» στις ενδιάμεσες εκλογές

Η επιτροπή Εκλογικής Βοήθειας των ΗΠΑ μένει χωρίς κανέναν εν ενεργεία επίτροπο - Οι κινήσεις Τραμπ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ - Οι προθεσμίες

Γιεν: Ανεβαίνει καθώς η Ιαπωνία προσελκύει συνταξιοδοτικά ταμεία σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία
Συνάλλαγμα

Ανοδικές στηρίξεις στο γιεν από εγχώριες επενδύσεις συνταξιοδοτικών

Το γιεν ανέβηκε, την ίδια στιγμή που το δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας δέχεται ώθηση στα επιτόκια

Τα καλά, τα κακά και τα άσχημα της οικονομικής επίδρασης της AI
Reuters Breakingviews

Τελικά κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας από την AI;

Ακόμα κι αν η AI δεν μας πάρει τις δουλειές, ωστόσο, εγκυμονεί άλλες, πιο ύπουλες μακροοικονομικές απειλές

Felix Martin
OpenAI: Παραιτείται το Νο2 στέλεχος προκαλώντας αναδιάρθρωση ηγεσίας
World

Παραιτήθηκε το Νο2 στέλεχος της OpenAI πριν την IPO

Ο Φιτζι Σίμο δεν θα επιστρέψει από ιατρική άδεια, αφήνοντας μια σημαντική θέση να καλύψει καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;
World

Netflix: Γυρνάει την πλάτη στο streaming;

Το μερίδιο τηλεθέασης Netflix στις ΗΠΑ υποχώρησε στο πρωτοφανές για τα χρονικά της πλατφόρμας χαμηλό του 7,8% τον Απρίλιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 365 υποτροφίες σε νέες και νέους – Μία για κάθε ημέρα του χρόνου
Ναυτιλία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Μία υποτροφία για κάθε ημέρα του χρόνου

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροδρόμια: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις
Τουρισμός

Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Από τον Μάιο του 2026 είχε υπάρξει ειδική συμφωνία για την καλύτερη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: OpenAI και Google πωλούν υπηρεσίες σε κινεζικές εταιρείες της black list του Πενταγώνου
Tεχνητή νοημοσύνη

OpenAI και Google «σπάνε» τη μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Οι αμερικανικές εταιρείες επιβεβαίωσαν στους FT ότι παρέχουν υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη σε θυγατρικές με έδρα τη Σιγκαπούρη των εταιρειών Alibaba, Baidu και Tencent

Χρυσός: Με απώλειες κλείνει η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες στο τέλος της εβδομάδας ο χρυσός

Ο χρυσός είναι από τα «θύματα» των τελευταίων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Προς εδομαδιαία άνοδο 6% το Brent
Commodities

Προς εβδομαδιαία άνοδο 6% το πετρέλαιο

Οι φόβοι για νέα προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο οδηγούν και πάλι ανοδικά τις τιμές

Τουρισμός: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις διεθνείς αφίξεις
Τουρισμός

Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα του τουρισμού [γράφημα]

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη με άνοδο 38,3% στις διεθνείς αυξήσεις και ισχυρή αύξηση δαπανών

Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου
Opinion

Η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τις αγορές, τις κεντρικές τράπεζες και την πορεία των βασικών επενδυτικών μέσων.

Συμεών Μαυρουδής
Τεχνολογία: Πρόσκαιρη επιβράδυνση ή αλλαγή παραδείγματος;
Experts

Τεχνολογία: Αλλάζει το παιχνίδι;

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών δεν συνιστά ένδειξη κατάρρευσης, αλλά μετάβαση σε μια πιο ώριμη φάση

Γιώργος Λαγαρίας
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Ξένοι εργάτες: Κριτήρια και προϋποθέσεις μετάκλησης από τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια θα είναι πλέον τα κριτήρια μετάκλησης ξένων εργατών

Τι αλλάζει με τη νέα κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Μετανάστευσης - Αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies