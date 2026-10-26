 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πετρέλαιο: Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου στα 101 δολάρια

Το πετρέλαιο έπεσε εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εχθροπραξιών που συνδέονται με το Ιράν

Commodities 26.10.2026, 08:15
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου στα 101 δολάρια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχώρησε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εκτιναχθεί σε υψηλά επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και περίπου έξι μήνες. Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αν και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας —βασικής χώρας παραγωγής— διατήρησαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στις 06:26 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) κατέγραφαν πτώση 2,23 δολαρίων (ή 2,16%), διαμορφούμενα στα 101,04 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια για το αργό τύπου Brent υποχωρούσαν κατά 2,21 δολάρια (ή 1,89%), στα 114,51 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Την Παρασκευή, οι τιμές έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 3 δολαρίων, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία πυροδότησαν ανησυχίες για τον εφοδιασμό με ενέργεια. Το Brent ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη 6%, ενώ το WTI έκλεισε με άνοδο 2,3%.

Την Κυριακή, διαμεσολαβητές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο που είναι ενήμερος για την κατάσταση.

«Οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των στρατιωτικών εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή —οι οποίες αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό της ανόδου των τιμών του αργού την περασμένη εβδομάδα— έχουν μετριαστεί σήμερα το πρωί, ωστόσο αυτή η ανάπαυλα ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή», δήλωσε στο Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας Vanda Insights, η οποία παρέχει αναλύσεις για την αγορά πετρελαίου.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο εν αναμονή αμερικανικής μετεκλογικής επίθεσης

Η Χάρι σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν διέψευσε τις προσδοκίες της αγοράς ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τους κινδύνους να εξακολουθούν να γέρνουν προς την ανοδική πλευρά», πρόσθεσε.

Παρά τις διαμεσολαβητικές συνομιλίες, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι να ανακοινώνουν ότι το Σάββατο έπληξαν ένα αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε την Κυριακή ότι αναχαίτισε επιπλέον πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι επιπτώσεις του πολέμου κατά του Ιράν συνεχίζουν να γίνονται αισθητές, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται στις διαταραχές της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των κρίσιμων στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύγκρουση.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας και της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα ξεκινήσει την αποθήκευση αργού πετρελαίου στη Σιγκαπούρη από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της Aramco στην περιοχή.

«Ενώ οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ παραμένουν έντονοι, η τρέχουσα υποχώρηση φαίνεται να αντικατοπτρίζει περισσότερο προσαρμογές θέσεων και διαχείριση κινδύνου, παρά κάποια ουσιαστική βελτίωση στην υποκείμενη κατάσταση του εφοδιασμού», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic
Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA
Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»
Συνεντεύξεις

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi μιλά στον ΟΤ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ο ρόλος και το επενδυτικό σχέδιο της «Τέρνα Ενεργειακή»

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή
Συνεντεύξεις

Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Ο Κώστα Βασιλείου αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank μιλάει στο «Βήμα της Κυριακής» για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ανοίγονται μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού και πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια - Όλες οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ανδρομάχη Παύλου
Κινεζικές πλατφόρμες: H επιπλέον χρέωση, οι κερδισμένοι των τελωνείων και η διαδρομή μέσω Τουρκίας
Economy

Ποιοι κερδίζουν από το νέο 2ευρω σε Shein και Temu

Από την 1η Νοεμβρίου το τέλος διαχείρισης προστίθεται στους δασμούς, ενώ Shein και Temu ενισχύουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα και η Τουρκία αναδεικνύεται σε πιθανή πύλη εισόδου.

Αθανασία Ακρίβου
Deals: Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς
Business

Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς

Η αλλαγή που έκαναν τα funds για τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικές επιχειρήσεις – Τα deals

Γιώργος Μανέττας
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός τρέχει με εμπόδια – Το Προεδρικό Διάταγμα – Η χρηματοδότηση του «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Μάχη Τράτσα
Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Business

Διπλό χτύπημα από Τέρνα Ενεργειακή σε ΑΠΕ και data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Μουσαμά: Στα 18,77 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Ανακαινίσεις σε Holiday Inn και Crowne Plaza
Τουρισμός

Λίφτινγκ σε Crowne Plaza και Holiday Inn - Τα σχέδια Μουσαμά

Η εταιρεία δρομολογεί πρόγραμμα ανακαινίσεων στα δύο μεγαλύτερα ξενοδοχεία της, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 και το 2028

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου στα 101 δολάρια
Commodities

Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο έπεσε εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εχθροπραξιών που συνδέονται με το Ιράν

Πετρέλαιο: Εβδομάδα κερδών- Στα υψηλά εξαμήνου το Brent
Commodities

Τρίτη εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Οι εκτιμήσεις για επίθεση των ΗΠΑ στον Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο Brent σε υψηλό εξαμήνου

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent
Commodities
Upd: 19:03

Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent

Σε υψηλό εξαμήνου διαπραγματεύεται το αργό πετρέλαιο Brent

Χρυσός: Οδεύει προς σημαντική εβδομαδιαία απώλεια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed
Commodities

Ο χρυσός συνεχίζει πτωτικά προς τις 4.000 δολ.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Ο άργυρος, η πλατίνα και το παλλάδιο οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες

Πετρέλαιο: Στα 113 δολάρια μετά από υψηλό πενταμήνου
Commodities

Μικρή πτώση στα 113 δολ. για το πετρέλαιο μετά το ρεκόρ 5μηνου

Σχεδόν αμετάβλητο το πετρέλαιο, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την προσφορά εν μέσω επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Χρυσός: Υποχωρεί εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Commodities

Χρυσός: Υποχωρεί εν μέσω ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Οι προσδοκίες για τα επιτόκια που αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ασκούν πίεση στο χρυσό

Πετρέλαιο: Και πάλι πάνω από 110 δολ. το βαρέλι
Commodities

Καλπάζει ο μαύρος χρυσός - Ξανά πάνω από τα 110 δολ.

Το πετρέλαιο ανεβαίνει καθώς οι ΗΠΑ διατάζουν τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων

Latest News
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές, αντλούνται 500 εκατ. ευρώ

Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic

Η Anthropic ενδέχεται να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη IPO ακόμη και σήμερα το απόγαευμα, ώρα Ελλάδος

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA

Πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές — Γεγονός πολύ σημαντικό όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Νέα Υόρκη στο Bloomberg

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα πρόκειται για τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), διάρκειας 5 ετών, που είχε διατεθεί το Νοέμβριο του 2022

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»

O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από την εργοδοσία της Pizza Fan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ, με χαμηλό τζίρο

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.
Ναυτιλία

Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.

Πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT – Άνοδος 1,2% στη μετοχή
World

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT

Η Meta ξεκινά ένα μπαράζ συγκέντρωσης μετρητών με σκοπό τη χρηματοδότηση των μαζικών επενδύσεών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease
English Edition

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease

Developments surrounding the Great Sea Interconnector are gathering pace, as the smooth progress of another Mediterranean cable project offers cautious optimism that upcoming seabed surveys can proceed without triggering tensions between Athens and Ankara

Christos Kolonas
Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη
World

Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη

Η κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία σκέπτεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των εξεγερμένων ενόψει νέων κινητοποιήσεων

Αλέξανδρος Καψύλης
Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY
English Edition

Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY

The UAE renewable energy giant sees Terna Energy as a key platform for its expansion in Southeast and Central Europe, as the Greek company advances a €5.5 billion investment plan targeting 6 GW of renewable capacity

Christos Kolonas
KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank
Business

KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Διαθέσιμο εισόδημα: Αυξήθηκε, αλλά υπολείπεται των δαπανών – Μειώνονται οι αποταμιεύσεις
Economy

«Τρώνε» τις αποταμιεύσεις για να τα βγάλουν πέρα οι Ελληνες

Αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και περαιτέρω μείωση των αποταμιεύσεων αποτυπώνονονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Εταιρική ευθύνη

Motor Oil: Στηρίζει τις δωρεάν σχολικές επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Η Motor Oil σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έργα της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης

A Greek Bakery Owner’s Career in Crime
English Edition

A Greek Bakery Owner’s Career in Crime

Authorities are investigating alleged lost state revenue exceeding €100 million in a case involving the owner of the To Horiatiko bakery chain, with the probe also extending to suspected trafficking and a network that could implicate around 100 people

George Manettas

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies