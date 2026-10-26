Πετρέλαιο: Υποχωρεί από τα υψηλά εξαμήνου στα 101 δολάρια

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Υποχώρησε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εκτιναχθεί σε υψηλά επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και περίπου έξι μήνες. Η πτώση σημειώθηκε εν μέσω ελπίδων για εκτόνωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αν και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας —βασικής χώρας παραγωγής— διατήρησαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Στις 06:26 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) κατέγραφαν πτώση 2,23 δολαρίων (ή 2,16%), διαμορφούμενα στα 101,04 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια για το αργό τύπου Brent υποχωρούσαν κατά 2,21 δολάρια (ή 1,89%), στα 114,51 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Την Παρασκευή, οι τιμές έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 3 δολαρίων, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία πυροδότησαν ανησυχίες για τον εφοδιασμό με ενέργεια. Το Brent ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη 6%, ενώ το WTI έκλεισε με άνοδο 2,3%.

Την Κυριακή, διαμεσολαβητές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο που είναι ενήμερος για την κατάσταση.

«Οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των στρατιωτικών εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή —οι οποίες αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό της ανόδου των τιμών του αργού την περασμένη εβδομάδα— έχουν μετριαστεί σήμερα το πρωί, ωστόσο αυτή η ανάπαυλα ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή», δήλωσε στο Reuters η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας Vanda Insights, η οποία παρέχει αναλύσεις για την αγορά πετρελαίου.

Το πετρέλαιο εν αναμονή αμερικανικής μετεκλογικής επίθεσης

Η Χάρι σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν διέψευσε τις προσδοκίες της αγοράς ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τους κινδύνους να εξακολουθούν να γέρνουν προς την ανοδική πλευρά», πρόσθεσε.

Παρά τις διαμεσολαβητικές συνομιλίες, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι να ανακοινώνουν ότι το Σάββατο έπληξαν ένα αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε την Κυριακή ότι αναχαίτισε επιπλέον πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι επιπτώσεις του πολέμου κατά του Ιράν συνεχίζουν να γίνονται αισθητές, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται στις διαταραχές της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των κρίσιμων στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, οι οποίες προκλήθηκαν από τη σύγκρουση.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας και της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα ξεκινήσει την αποθήκευση αργού πετρελαίου στη Σιγκαπούρη από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της Aramco στην περιοχή.

«Ενώ οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ παραμένουν έντονοι, η τρέχουσα υποχώρηση φαίνεται να αντικατοπτρίζει περισσότερο προσαρμογές θέσεων και διαχείριση κινδύνου, παρά κάποια ουσιαστική βελτίωση στην υποκείμενη κατάσταση του εφοδιασμού», δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.