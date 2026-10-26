Μπιρόλ: Δεν πρόκειται να δούμε τις προπολεμικές ροές στο πετρέλαιο μέσα στο 2027

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Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν αναμένει πως οι ενεργειακές αγορές θα επιστρέψουν το 2027 στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

«Φοβάμαι ότι δεν βλέπω κανένα αξιόπιστο σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι αγορές θα μπορούσαν να επιστρέψουν την επόμενη χρονιά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, στο συνέδριο Singapore International Energy Week. και πρόσθεσε: «Επομένως, όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε, θέτοντας την ενεργειακή ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητα στις κυβερνήσεις και στον επιχειρηματικό κόσμο, χωρίς όμως να ξεχνάμε ποιο είναι το επόμενο βήμα για τις χώρες και τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ σήμερα», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου περιόρισε δραστικά την προσφορά στην αγορά, ανατρέποντας τις προσδοκίες για πλεόνασμα το 2026 και διαταράσσοντας σημαντικά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας. Οι τιμές στο πετρέλαιο εκτοξεύτηκαν τόσο για τις το Brent και το αμερικανικό αργό όσο και για τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα.

Οι νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία οδήγησαν την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έως τα 117 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν έξι μηνών. Και, μπορεί η τιμή να υποχώρησε τη Δευτέρα κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 59% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

«Οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων είναι ακόμη υψηλότερες», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος απέφυγε να προβεί σε πρόβλεψη για την πορεία των τιμών του πετρελαίου, προσθέτοντας: «Μπορώ να σας πω ότι η σημερινή τιμή του πετρελαίου, για ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ευρώπη, ενδέχεται να μην είναι τόσο υψηλή ώστε να θεωρείται δυσβάσταχτη. Ωστόσο, σε πολλά μέρη του κόσμου, μια τιμή κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι έχει σημαντικό αντίκτυπο στα εμπορικά ελλείμματα».

Επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια

Ο Μπιρόλ εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη ζήτηση ορισμένων καυσίμων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ιδιαίτερα του ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται στη Δύση για θέρμανση.

«Ανησυχώ επιπλέον για τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, καθώς εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η ζήτηση για ντίζελ αυξάνεται συνήθως σημαντικά αυτή την εποχή, ενώ αρκετά διυλιστήρια πρόκειται να περάσουν από περιόδους συντήρησης».

«Στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφασίσει να μειώσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το πρόβλημα επιδεινώνεται τώρα από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν μπορούν να εξάγουν φυσικό αέριο όπως έκαναν στο παρελθόν. Αυτό θα ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις αγορές φυσικού αερίου».

Ο Μπιρόλ εκτιμά ότι η τρέχουσα κρίση θα οδηγήσει σε μια «ισχυρή επαναφορά» του πυρηνικού τομέα.

Όπως πρόσθεσε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του IEA, βρίσκονται υπό κατασκευή πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 90 γιγαβάτ (GW), αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.