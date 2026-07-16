Μπιρόλ: Σε κίνδυνο η παγκόσμια οικονομία λόγω Ορμούζ

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Η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με «μεγάλη αβεβαιότητα» και νευρικότητα στις αγορές, τόνισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίζ Μπιρόλ, μιλώντας στο Aspen Security Forum στο Κολοράντο.

Η εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αραιώσει αισθητά μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, τα πλήγματα σε υπερδεξαμενόπλοια και τον εκ νέου αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας από τις ΗΠΑ.

«Οι αγορές είναι νευρικές» και έρχονται αντιμέτωπες με «μεγάλη αβεβαιότητα» λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, η οποία απειλεί να διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου, λιπασμάτων, φυσικού αερίου και άλλων φορτίων μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας διόδου, δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξή του στο περιθώριο του Aspen Security Forum στο Κολοράντο την Τετάρτη.

Τα Στενά του Ορμούζ

Η ορατή κίνηση μέσω των στενών έχει αραιώσει αισθητά την τελευταία εβδομάδα, καθώς πλοία δέχθηκαν επιθέσεις και οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου τον αποκλεισμό τους στη ναυτιλία του Ιράν.

Οι φορτώσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από το εσωτερικό του Περσικού Κόλπου έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση στον απόηχο των πληγμάτων σε υπερδεξαμενόπλοια, ενώ ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ανακοίνωσε ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει υπερβολικά επικίνδυνη για τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

«Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε και πάλι δυσκολίες στις παγκόσμιες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της περιοχής, των αναπτυσσόμενων εθνών και της Ασίας», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Δεν πρόκειται για μήνες, αλλά για εβδομάδες» μετά τις οποίες τα στενά πρέπει να είναι «πλήρως ανοιχτά, άνευ όρων ανοιχτά», ανέφερε.

Παρόλο που η διακοπή των παραδόσεων ενέργειας και πρώτων υλών (feedstock) από τον Περσικό Κόλπο έχει επηρεάσει οικονομίες όπως της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, χώρες όπως το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και η Ινδία είναι πολύ πιο ευάλωτες σε τέτοιες διακοπές τροφοδοσίας, δήλωσε ο Μπιρόλ.